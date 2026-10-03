Cette rando d’automne à 3 h de Montréal offre une vue sur un village au bord de l’eau
Un road trip parfait pour voir les couleurs d’automne. 🍂
L’automne est l’un des plus beaux moments de l’année pour partir en randonnée, et pas besoin d’aller bien loin de Montréal pour en avoir plein la vue. À environ trois heures de route de la métropole, juste de l’autre côté de la frontière ontarienne, un belvédère offre une vue spectaculaire sur un petit village au bord de l’eau entouré de couleurs flamboyantes.
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Si tu cherches une idée de road trip d’automne qui sort un peu de l’ordinaire, cette destination mérite une place sur ta bucket list.
L’aire de conservation Foley Mountain se trouve à Westport, un charmant village de l’est de l’Ontario situé à environ trois heures de Montréal et à une heure et demie d’Ottawa.
Perchée sur une crête de granit, elle propose une dizaine de kilomètres de sentiers et une vue imprenable sur le lac Upper Rideau et le village de Westport.
À l’automne, le paysage se pare de rouge, d’orange et de doré, ce qui en fait un décor parfait pour une balade en forêt.
Le point de vue le plus populaire du coin est Spy Rock, un belvédère d’où tu peux admirer le village et les eaux cristallines du lac.
Situé à environ 45 mètres au-dessus de l’eau, il est accessible par le sentier Blue Circle. D’autres sentiers te permettent aussi de te promener sous le feuillage, dont le sentier Orange Maple, le sentier Mobility et le sentier White Pine.
Selon l’Office de protection de la nature de la vallée Rideau, les sentiers sont particulièrement achalandés à l’automne, alors que les gens affluent pour admirer les couleurs et la vue depuis Spy Rock.
C’est donc une bonne idée d’arriver tôt ou de planifier ta visite en semaine pour éviter la foule de la fin de semaine. Tant qu’à être dans le coin, prends le temps de faire un arrêt dans le village de Westport pour profiter de son charme.
Tu y trouveras des boutiques locales, des restos et des cafés où te réchauffer avec une boisson chaude de saison.
Aire de conservation Foley Mountain
Prix : 10 $ pour un laissez-passer d’un jour
Adresse : 105, Foley Mountain Ln., Westport, ON
Site Internet de l’Office de protection de la nature de la vallée Rideau
* Ceci est une adaptation de l'article « This Ontario fall hike overlooks a waterfront village steeped in autumn hues», qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity Canada.