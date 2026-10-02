Un festival 100 % Halloween avec plus de 1000 citrouilles illumine Laval ce mois-ci
C'est LA sortie à mettre sur ta « bucket list » en octobre! 🎃
À Laval, les citrouilles ne se contentent pas de décorer les perrons cet automne. Plus de 1000 d’entre elles prennent plutôt possession du Centropolis dans le cadre de Festiween, une toute nouvelle expérience immersive qui promet de faire briller tes soirées d’octobre.
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Depuis le 1er octobre, ce nouvel événement d’Halloween propose un parcours nocturne où les décors lumineux, les sculptures et la technologie se rencontrent pour créer un univers à la fois spooky et féérique. Pas besoin d’être fan de maisons hantées ou de grosses frousses pour embarquer : l’expérience s’adresse autant aux familles qu’aux adultes.
Et côté décors, tu pourras notamment traverser un village rempli d’installations lumineuses et de sculptures, découvrir d’immenses jack-o’-lanterns illuminées et te promener dans un « champ » de citrouilles où il est possible de choisir la tienne. Oui, oui, tu as bien lu!
Tu peux te balader entre les décors de Festiween.Narcity Québec
Ta photothèque risque aussi de se remplir assez rapidement puisque plus d’une vingtaine de photobooths thématiques ont été aménagés sur le parcours. Des activités supplémentaires sont également proposées, dont des jeux d’adresse de Beauce Carnaval et un kiosque de lancer de hache signé Maniax, moyennant des frais additionnels.
Festiween à Laval promet une expérience immersive. Narcity Québec
Prévois environ 60 à 90 minutes pour faire le tour de l'expérience. En cas de fringale, des food trucks sont installés sur place, avec notamment des gaufres, des beignes, du café et d'autres boissons chaudes au menu.
Festiween se déroule en soirée, du mercredi au dimanche selon l’horaire préliminaire annoncé. Les billets sont affichés à 20 $ pour les enfants de trois à douze ans, 26 $ pour les treize ans et plus et 59,99 $ pour une famille de deux adultes et deux enfants. Les moins de trois ans peuvent entrer gratuitement.
Festiween
Prix : 20 $ pour les 3 à 12 ans, 26 $ pour les 13 ans et plus, 59,99 $ pour deux adultes et deux enfants; gratuit pour les moins de 3 ans
Quand : De 18 h à 22 h du mercredi au dimanche jusuqu'au 14 octobre, puis tous les jours juqu'au 31 octobre 2026— horaire sujet à changement
Adresse : 1799, av. Pierre-Péladeau, Laval, QC
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes
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