8 activités à Montréal à mettre sur ta « bucket list » ce premier week-end d'octobre
Entre cirque aérien, R&B, humour et lattés d’automne. 🍂
Pour le premier week-end d’octobre, plusieurs événements animent les rues de Montréal, en plus des sorties saisonnières qui n’attendent que d'être ajoutées à ton agenda. Entre les activités gratuites, les festivals et les plans qui sortent un peu de l’ordinaire, tu devrais facilement trouver de quoi t’occuper du 2 au 4 octobre 2026.
À lire également : Montréal déborde d'activités GRATUITES en octobre et voici 9 idées pour en profiter
Que tu veuilles rire devant un spectacle d’humour, danser sur des classiques R&B, voir des artistes de cirque s’envoler jusqu'à 100 pieds dans les airs ou simplement ralentir avec un café aux saveurs d’automne, les options ne manquent pas. Tu peux aussi profiter des couleurs de la saison en pleine nature ou essayer une sortie complètement différente avec ta gang. Voici donc huit idées à mettre à ton horaire pour profiter pleinement de ta fin de semaine dans la métropole.
T'amuser au Monktoberfest
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 3 octobre 2026, dès 12 h 30
Adresse : Théâtre Paradoxe - 5959, boul. Monk, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le boulevard Monk se transforme en gros party d’automne pour la quatrième édition du Monktoberfest! Tu pourras profiter des spectacles du Burning Brass Band et des Lunatiques avant de voir Bleu Jeans Bleu monter sur scène à 18 h. Ajoute à ça des bouchées de Pastamalfi, Gagaglaces et Taco & Margarita, une zone familiale, un nouvel espace d’artisanat local et même de la danse en ligne pour terminer la soirée.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Participer à l'Oktoberfest du Marché Jean-Talon
Oktoberfest du Marché Jean-Talon.
Société des Marchés publics de Montréal
Prix : Entrée gratuite (verre à 3,50 $ ou bock à 7 $, dégustations généralement à moins de 10 $)
Quand : Du 2 au 4 octobre 2026, vendredi de 15 h à 22 h, samedi de 11 h à 22 h et dimanche de 11 h à 18 h
Adresse : Marché Jean-Talon - 7070, av. Henri-Julien, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pas besoin de faire le voyage jusqu’en Allemagne pour goûter à l’ambiance de l’Oktoberfest! Pendant trois jours, le Marché Jean-Talon prend des airs de fête bavaroise avec une programmation musicale entièrement gratuite et la présence d'une quinzaine de microbrasseries québécoises, dont Messorem, Siboire et Hopfenstark. Tu pourras notamment écouter Picky Pickers et Vieux Muzich, danser au son de plusieurs DJ et profiter des activités pour tous les âges.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Plonger dans les sports en plein air à Montréal
Prix : Gratuit (inscription requise pour certaines activités)
Quand : Du 2 au 4 octobre 2026
Adresse : Plusieurs parcs de Montréal
Pourquoi tu dois y aller : Kayak, fatbike, cerf-volant de traction et même exploration d’une caverne : tu peux essayer pas mal de choses sans sortir ton portefeuille ce week-end! Pour les Journées Proximité Plein Air, plusieurs parcs de Montréal proposent des activités gratuites pour bouger dehors, avec aussi de la Zumba, de la danse en ligne et différentes découvertes sportives au programme.
Voir un camion de pompier se transformer en scène de cirque
Prix : Gratuit
Quand : Le dimanche 4 octobre 2026, à 16 h
Adresse : Place Alice-Girard - 1250, av. Thérèse-Lavoie-Roux, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Un camion de pompier qui se transforme en véritable scène de cirque aérien, ça ne se voit pas tous les jours! Le Camion d'intervention artistique s’arrête à Outremont pour présenter gratuitement ses numéros plutôt impressionnants. Prépare-toi à lever les yeux : les artistes peuvent s’élancer à 100 pieds dans les airs histoire d'ajouter un peu de divertissement à ton dimanche. Note que le spectacle est annulé s'il pleut.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Danser sur les meilleurs « hits » R&B des années 1990 et 2000
Prix : 56,25 $ par personne ou 253,15 $ pour un forfait de groupe de cinq billets (45 $ par personne avant les frais)
Quand : Le samedi 3 octobre 2026, de 16 h à 21 h
Adresse : Yoko Luna - 1234, rue de la Montagne, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les nostalgiques du R&B des années 1990 et 2000 risquent d'avoir de la difficulté à rester à la maison! Le R&B Fest débarque à Montréal pour cinq heures de musique avec des DJ qui feront jouer des classiques de Usher, TLC, Ashanti, Destiny’s Child, Mariah Carey, Ciara et bien d’autres. Des performances de danse, des pluies de confettis et d'autres animations viendront aussi mettre de l'ambiance. Si tu as envie de faire le party, tu sais où aller!
Accessibilité : Événement réservé aux 18 ans et plus, non accessible aux fauteuils roulants
Découvrir l’humour africain au Festival Afrikiri
Prix : À partir de 50 $ par personne
Quand : Les vendredi 2 et samedi 3 octobre 2026, de 20 h 30 à 22 h 30
Adresse : Patro Villeray - 7355, av. Christophe-Colomb, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Besoin d’une bonne dose de rires durant ton week-end? Afrikiri débarque à Montréal avec deux soirées d’humour et une programmation qui varie d'un soir à l'autre. Le vendredi, tu pourras voir Bappa Oumar, Willy Dumbo, Dolino, Farah Paul et Meriem, tandis qu’Ulrich Takam et Prissy la Dégammeuse se joignent notamment à la fête le samedi. Chaque spectacle dure de 90 à 110 minutes, alors tu as amplement le temps de décrocher et de découvrir plusieurs humoristes sur une même scène.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants
Prendre un café dans un antiquaire rempli de trouvailles vintage
Prix : À partir de 2,95 $ pour un espresso
Quand : Du mardi au samedi de 8 h à 16 h 30 et le dimanche de 9 h à 16 h 30
Adresse : Café du Petit Musée - 2666, rue Beaubien E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette adresse mélange deux plaisirs difficiles à refuser, soit prendre un bon café et fouiller parmi des trésors vintage. Tu peux t’installer au milieu des meubles, de la vaisselle et des objets anciens, dont plusieurs qui sont à vendre, avec une petite douceur et une boisson de saison en main. Pour l’automne, le menu comprend notamment un latté à la citrouille épicée avec mousse froide aux épices ainsi qu’un chaï aux pommes caramélisées au beurre, offerts chauds ou glacés. Petit plus : les sirops sont faits maison avec des produits locaux.
Faire une randonnée en ville
Prix : Gratuit, stationnement à 8,60 $ pour deux heures et 11 $ pour la journée
Quand : Tous les jours de 7 h à 22 h
Adresse : Parc-nature du Bois-de-Liesse - 9432, boul. Gouin O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pas besoin de sortir de Montréal pour avoir droit à une bonne dose de couleurs automnales. Le parc-nature du Bois-de-Liesse te permet de te balader sous des arbres centenaires, de traverser des passerelles et de petits ponts, puis de faire une pause aux belvédères qui donnent sur la rivière des Prairies. Tu peux aussi faire un détour par la « forêt enchantée », où poussent notamment de rares érables noirs. Une sortie toute simple pour ralentir un peu et profiter de l’automne en pleine nature.
Accessibilité : Accessible aux poussettes, les chiens doivent être tenus en laisse. Un fauteuil tout-terrain peut être réservé gratuitement avec un minimum de 24 heures à l’avance pour se rendre sur les sentiers avec des dénivelés. Les sentiers de la péninsule, au nord du boulevard Gouin Ouest, resteront fermés jusqu'au 20 octobre
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.