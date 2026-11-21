Cet emploi à YUL ne demande pas de diplôme et paye jusqu’à 30 $/h + une prime de 2000 $
Prépare ton CV!
Tu n’as pas besoin de diplôme pour te retrouver au volant d’un autobus à l’aéroport Montréal-Trudeau (YUL). Keolis Canada recrute des conductrices et des conducteurs à Dorval, avec une prime à l’embauche pouvant atteindre 2000 $ et un salaire allant jusqu’à 30 $ de l’heure. Pour décrocher cet emploi à Montréal, c’est surtout ton permis de conduire d’autobus qui compte.
À lire également : Quel est le salaire d’un chauffeur d’autobus du Grand Montréal en 2026? Voici quoi savoir
La prime à l’embauche est versée sur ta toute première paie. Le taux horaire de départ est de 21,90 $, et des primes s’ajoutent selon le moment où tu travailles :
• 1 $ de plus l’heure la nuit en semaine;
• 5 $ de plus le soir la fin de semaine;
• 10 $ de plus la nuit la fin de semaine.
Les quarts de nuit de fin de semaine sont donc les plus payants.
Le poste est permanent, à raison de 40 heures par semaine, avec un horaire garanti et continu sur quatre à cinq jours. Des quarts de jour et de nuit sont offerts, et il est possible de faire du temps supplémentaire.
Ton rôle consiste à conduire un autobus en respectant les horaires des circuits établis par le client, tout en assurant la sécurité de la clientèle à bord. Avant de prendre la route, tu fais la ronde de sécurité, c’est-à-dire la vérification de ton véhicule, et tu signales toute défectuosité mécanique au service de répartition. L’entreprise dit chercher des personnes qui aiment être entourées de nouveaux visages, et dans un aéroport, ce n’est pas ce qui manque.
Côté exigences, voici ce qu’on demande :
• Un permis de conduire de classe 2 avec la mention F, qui autorise la conduite d’un autobus de plus de 24 passagers muni de freins pneumatiques, ou un permis de classe 1.
• Un bon dossier de conduite.
• Une approche axée sur le service à la clientèle.
• Adhérer aux trois valeurs de l’entreprise : On imagine, On a à cœur et On s’engage.
Si tu as déjà ton permis en poche, la prochaine cohorte de formation commence le 30 novembre 2026, alors mieux vaut ne pas trop attendre pour envoyer ta candidature.
Tu n’as pas encore ton permis de classe 2? Pour l’obtenir auprès de la SAAQ, il faut avoir au moins deux ans d’expérience avec un permis de classe 5 et un bon dossier de conduite. Les étapes : un examen médical, un examen théorique, puis une période de pratique sur la route avec un permis d’apprenti, avant de passer deux examens pratiques. Compte au moins un à trois mois de pratique, et un peu plus de 200 $ en frais.
C’est trop serré pour la cohorte de formation du 30 novembre 2026, mais c’est bon à savoir si le poste t’intéresse pour les prochaines.
Conductrice ou conducteur aéroportuaire
Salaire : De 21,90 à 30 $ de l’heure
Employeur : Keolis Canada
Lieu : Dorval
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.