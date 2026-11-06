La Sûreté du Québec embauche sans diplôme à Montréal et paye jusqu’à 61 163 $/an
Ton expérience peut remplacer ton secondaire 5!
Tu n’as pas de diplôme, mais tu as de l’expérience en service à la clientèle et tu as toujours été curieux ou curieuse de voir comment ça se passe dans le milieu policier? La Sûreté du Québec embauche en ce moment, et le salaire peut grimper jusqu’à 61 163 $ par année.
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Le poste se trouve à la Division de l’habilitation sécuritaire, l’équipe qui s’occupe des vérifications d’antécédents judiciaires. Quand un organisme a une entente avec la Sûreté du Québec, il peut lui demander de vérifier le parcours de ses candidates et candidats dans les banques de renseignements policiers.
Ton rôle serait surtout d’accompagner les personnes qui passent par ce processus. Tu répondrais à leurs questions sur la réglementation et sur l’avancement de leur dossier, tu les aiderais à bien remplir leurs formulaires et à s’y retrouver sur les sites gouvernementaux, et tu ferais le suivi des dossiers actifs. Il pourrait aussi t’arriver d’animer des séances d’information ou des visites guidées.
Une partie du travail est plus administrative : accueillir les gens qui se présentent sur place, rédiger des lettres, des rapports et des comptes rendus de réunion, gérer l’agenda de l’unité, traiter le courrier et tenir le classement à jour. Le poste est en présentiel, avec une possibilité de passer en mode hybride plus tard.
Pour être admissible, il faut un diplôme d’études secondaires (DES), ou l’équivalent, et au moins une année d’expérience pertinente. Si tu n’as pas ton DES, chaque année de scolarité manquante peut être compensée par deux années d’expérience, payée ou non, et même la charge familiale compte. Un diplôme d’études professionnelles est aussi accepté.
Tu dois aussi être citoyen ou citoyenne du Canada, avoir ta résidence permanente ou un permis de travail, et bien maîtriser le français. Comme on parle de la police, l’embauche dépend aussi des résultats d’une enquête de sécurité.
À noter : la candidature se fait seulement par la plateforme en ligne de la fonction publique, aucun CV n’est accepté. Le salaire est fixé selon ta scolarité et ton expérience, alors prends le temps de bien les détailler dans le formulaire. Une fois envoyée, la candidature ne peut plus être modifiée, mais tu peux la retirer et la soumettre de nouveau avant la date limite.
Le poste est situé à Montréal et se fait de jour, du lundi au vendredi, à raison de 35 heures par semaine. L’entrée en fonction est prévue pour le 2 décembre 2026, donc si ta candidature est retenue, tu pourrais commencer juste avant le temps des Fêtes.
Bref, si tu aimes aider les gens à se démêler dans la paperasse et que l’idée de travailler dans les coulisses de la police t’intrigue, cette offre mérite un coup d’œil avant le 15 novembre.
Agente ou agent de soutien à la clientèle - Sûreté du Québec
Salaire : 44 653 $ à 61 163 $ par année
Employeur : Sûreté du Québec
Date limite : 15 novembre 2026, 23 h 59
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