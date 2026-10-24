7 prestations et crédits qui seront versés aux célibataires du Québe en novembre 2026
Des montants qui ne peuvent que faire du bien. 💸
Quand tu vis seul ou seule, il n'y a qu'un salaire pour payer le loyer, l'épicerie et la facture de chauffage qui grimpe avec les premiers froids. En novembre, plusieurs prestations et crédits peuvent toutefois alléger un peu cette réalité, que tu sois sans partenaire ou parent solo.
À lire également : Voici toutes les prochaines dates de versement des prestations et crédits au Québec en 2026
Revenu Québec, Retraite Québec, l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Service Canada se partagent ces versements. Certains sont des crédits d'impôt remboursables, d'autres des prestations mensuelles, et plusieurs reposent sur ta déclaration d'impôts de 2025.
Avant de commencer, vérifie que tes coordonnées bancaires sont à jour auprès de chaque organisme, surtout si tu as changé d'institution financière cette année. Voici les sept versements qui peuvent atterrir dans ton compte en novembre, classés selon leur date de dépôt.
Allocation famille
Un seul parent pour tout payer? L'Allocation famille de Retraite Québec en tient compte. En plus du montant accordé pour chaque enfant de moins de 18 ans, les familles monoparentales reçoivent un supplément. Les montants ont été indexés de 2,05 % en janvier et varient selon le revenu familial.
- Jusqu'à 3 068 $ par année pour chaque enfant
- Jusqu'à 1 077 $ de plus par année pour une famille monoparentale
La plupart des familles reçoivent l'allocation quatre fois par année, et le versement d'octobre couvrait déjà novembre. Seules les familles qui ont demandé des paiements mensuels recevront un dépôt ce mois-ci.
Le prochain versement mensuel est prévu le lundi 2 novembre.
Pour en savoir plus sur l'Allocation famille, c'est par ici.
Programme Allocation-logement
Ce programme de Revenu Québec vise les ménages qui consacrent au moins 30 % de leur revenu familial à se loger. Il faut avoir au moins un enfant à charge ou avoir 50 ans ou plus d'ici le 30 septembre 2027.
En couple, mais chacun chez soi? Dans ce cas, c'est la catégorie « personne seule » ou « famille monoparentale » qui s'applique à toi. Pour la période d'octobre 2026 à septembre 2027, voici les montants et les seuils de revenu familial de 2025.
- Jusqu'à 170 $ par mois, selon la situation du ménage
- Personne seule de 50 ans ou plus : montant complet sous 23 600 $, montant réduit possible sous 25 640 $
- Famille monoparentale avec un ou deux enfants : montant complet sous 40 600 $, montant réduit possible sous 42 640 $
- Famille monoparentale avec trois enfants ou plus : montant complet sous 46 800 $, montant réduit possible sous 48 840 $
Le prochain versement est prévu dans les cinq premiers jours de novembre.
Pour en savoir plus sur le Programme Allocation-logement, c'est par ici.
Crédit d'impôt pour solidarité
Ce crédit d'impôt remboursable de Revenu Québec aide les ménages à revenu modeste à absorber la TVQ et le coût du logement. Pour y avoir droit, ton revenu familial ne doit toutefois pas dépasser un certain plafond, qui varie selon ta situation familiale et le nombre d'enfants à charge.
Voici les seuils de revenu familial maximal selon ta situation au 31 décembre 2025 :
- Personne seule : 64 545 $
- Famille monoparentale : 64 545 $, plus 2 634 $ par enfant à charge
À noter que les règles sont différentes pour les personnes dont la résidence principale se trouve dans un village nordique.
En novembre, seules les personnes qui ont droit à 800 $ ou plus pour l'année reçoivent un dépôt.
Le prochain versement est prévu le jeudi 5 novembre 2026.
Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt pour solidarité, c'est par ici.
Crédits d'impôt relatifs à la prime au travail
Ce crédit de Revenu Québec bonifie les revenus de travail modestes. Plutôt que d'attendre ta déclaration de revenus, tu peux le recevoir en versements mensuels anticipés, à condition d'être inscrit ou inscrite au dépôt direct. Voici les maximums annuels pour 2026.
- Personne seule : jusqu'à 1 207,33 $
- Famille monoparentale : jusqu'à 3 122,40 $
- Supplément possible dans certaines situations : 200 $ par mois, pendant au plus 12 mois consécutifs
Attention, l'avance ne représente qu'une partie de la prime, soit 75 % si tu ne désignes pas d'enfant à charge et 50 % si tu en désignes un. Le reste est réglé dans ta déclaration de revenus. Et si tu veux recevoir 12 versements en 2027, ta demande doit être reçue au plus tard le 1er décembre 2026.
Le prochain versement est prévu au plus tard le 15 novembre.
Pour en savoir plus sur la prime au travail, c'est par ici.
Prestation canadienne pour les personnes handicapées
Cette prestation fédérale s'adresse aux personnes de 18 à 64 ans dont la demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH) a été approuvée et qui ont produit leur déclaration de revenus fédérale de 2025.
Pour la période de juillet 2026 à juin 2027, voici ce que prévoit le programme pour une personne célibataire :
- Jusqu'à 204,20 $ par mois
- Montant complet si ton revenu familial net rajusté de 2025 est de 23 483 $ ou moins, après la déduction d'au plus 10 210 $ de revenu de travail
- Paiement unique de 150 $ cet automne pour couvrir les frais liés à l'obtention du CIPH, sans demande à faire
Au-delà du seuil, la prestation diminue de 0,20 $ pour chaque dollar de revenu. Une personne seule qui gagne 30 000 $ en emploi pourrait donc recevoir le plein montant, puisque seulement 19 790 $ de son revenu est pris en compte.
Le prochain versement est prévu le jeudi 19 novembre.
Pour en savoir plus sur la PCPH, c'est par ici.
Allocation canadienne pour enfants
Quand tu élèves seul ou seule tes enfants, le revenu familial net rajusté utilisé par l'ARC ne compte que ton propre revenu. Pour la période de juillet 2026 à juin 2027, le maximum est versé lorsque ce revenu de 2025 est sous 38 237 $.
- Jusqu'à 679,75 $ par mois par enfant de moins de 6 ans
- Jusqu'à 573,58 $ par mois par enfant de 6 à 17 ans
Si tu partages la garde de ton enfant dans une proportion d'au moins 40 %, tu recevras la moitié du montant auquel tu as droit, calculé en fonction de tes propres revenus.
Le prochain versement est prévu le vendredi 20 novembre 2026.
Pour en savoir plus sur l'ACE, c'est par ici.
Régime de rentes du Québec
Quand tu vis seul ou seule à la retraite, ta rente du RRQ doit souvent couvrir à elle seule une bonne partie des dépenses du ménage. L'âge auquel tu as commencé à la recevoir pèse donc lourd dans ton budget mensuel. Voici les maximums mensuels de 2026, indexés de 2 % en janvier :
- Rente demandée à 60 ans : jusqu'à 964,90 $, soit 64 % de la rente maximale
- Rente demandée à 65 ans : jusqu'à 1 507,65 $
- Rente demandée à 72 ans : jusqu'à 2 394,15 $, soit 158,8 % de la rente maximale
Ce sont des plafonds. Le montant réel dépend de tes revenus de travail et de tes années de cotisation, et la plupart des personnes retraitées reçoivent moins que le maximum.
Le prochain versement est prévu le lundi 30 novembre.
Pour en savoir plus sur le RRQ, c'est par ici.
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