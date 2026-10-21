7 prestations et crédits versés aux personnes âgées ou retraitées en novembre 2026
Tant mieux, parce que le chauffage ne se paiera pas tout seul. 🍂
Les journées raccourcissent, mais pas la facture de chauffage. Pour les personnes âgées et retraitées du Québec, novembre est aussi le dernier mois complet avant la course des Fêtes, et plusieurs prestations et crédits arriveront dans les comptes d'ici la fin du mois, tant de la part de Retraite Québec, Revenu Québec, l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Service Canada.
À lire également : Voici toutes les prochaines dates de versement des prestations et crédits au Québec en 2026
Les différents paliers gouvernementaux se partagent les versements de novembre, chacun selon son propre calendrier. Pas de nouvelle hausse à prévoir, puisque les montants fédéraux indexés en octobre restent en vigueur jusqu'à la fin de l'année.
Garde aussi en tête que plusieurs de ces sommes dépendent de tes impôts. Une déclaration de revenus de 2025 manquante, que ce soit auprès de Revenu Québec ou de l'ARC, peut suffire à bloquer un crédit d'impôt ou une prestation fédérale.
Et si tu reçois encore des chèques par la poste, c'est le bon moment pour passer au dépôt direct avant le temps des Fêtes. Voici les sept versements à surveiller en novembre, classés selon leur date de dépôt.
Programme Allocation-logement
Ce coup de pouce de Revenu Québec vise les ménages à faible revenu qui consacrent au moins 30 % de leur revenu familial à se loger, que tu sois locataire, chambreur ou propriétaire. À la retraite, il s'adresse surtout aux personnes seules de 50 ans ou plus et aux couples sans enfant à charge dont au moins une des deux personnes a atteint cet âge.
Tes économies comptent aussi. Au 31 décembre 2025, tes comptes bancaires, ton CELI et tes placements ne devaient pas dépasser 50 000 $ au total. Tes REER et tes FERR, eux, ne sont pas pris en compte.
Pour la période d'octobre 2026 à septembre 2027, voici les montants et les seuils de revenu familial de 2025 à respecter.
- Jusqu'à 170 $ par mois, selon la situation du ménage
- Personne seule de 50 ans ou plus : montant complet sous 23 600 $, montant réduit possible sous 25 640 $
- Couple sans enfant à charge : montant complet sous 33 100 $, montant réduit possible sous 35 140 $
La demande se fait en ligne, dans Mon dossier pour les citoyens.
Le prochain versement est prévu dans les cinq premiers jours de novembre.
Pour en savoir plus sur le Programme Allocation-logement, c'est par ici.
Crédit d'impôt pour solidarité
Ce crédit remboursable de Revenu Québec aide les ménages à revenu modeste à absorber la TVQ et le coût du logement. Attention, tout le monde ne recevra pas un dépôt en novembre. Seules les personnes qui ont droit à 800 $ ou plus pour l'année sont payées chaque mois. Les autres ont reçu leur montant en un seul versement en juillet, ou attendent leur prochain versement trimestriel en janvier.
Le montant de la période de juillet 2026 à juin 2027 est établi selon ta situation au 31 décembre 2025. Il n'est plus versé si ton revenu familial atteint l'un de ces seuils :
- 64 545 $ pour une personne seule
- 70 395 $ pour un couple sans enfant à charge
Le prochain versement est prévu le jeudi 5 novembre 2026.
Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt pour solidarité, c'est par ici.
Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)
Versée par Service Canada dès 65 ans, la SV est calculée selon tes années de résidence au Canada après tes 18 ans. Si tu y as vécu moins de 40 ans, tu reçois une pension partielle. Elle augmente aussi automatiquement de 10 % lorsque tu atteins 75 ans.
Pour le trimestre d'octobre à décembre 2026, voici les montants maximaux :
- 65 à 74 ans : jusqu'à 762,50 $ par mois
- 75 ans et plus : jusqu'à 838,75 $ par mois
Tes revenus de retraite sont élevés? La SV est imposable, et Service Canada en récupère une partie lorsque ton revenu net de 2025 dépasse 93 454 $. Elle disparaît complètement à 152 062 $ pour les 65 à 74 ans, et à 157 923 $ pour les 75 ans et plus.
Le prochain versement est prévu le jeudi 26 novembre. Le Supplément de revenu garanti, l'Allocation et l'Allocation au survivant sont versés la même journée.
Pour en savoir plus sur la Sécurité de la vieillesse, c'est par ici.
Supplément de revenu garanti (SRG)
Ce montant non imposable s'ajoute à la SV des personnes de 65 ans et plus dont le revenu est limité. Il est recalculé chaque juillet selon ton revenu net de l'année précédente, ce qui veut dire qu'il peut augmenter, diminuer ou cesser d'une année à l'autre.
Ta situation de couple change beaucoup la donne. Voici les maximums d'octobre à décembre 2026 :
- Personne seule, veuve ou divorcée : jusqu'à 1 138,90 $ par mois, si ton revenu est sous 23 112 $
- Conjointe ou conjoint qui reçoit la pleine SV : jusqu'à 685,56 $ par mois, si le revenu combiné du couple est sous 30 528 $
- Conjointe ou conjoint qui reçoit l'Allocation : jusqu'à 685,56 $ par mois, si le revenu combiné est sous 42 768 $
- Conjointe ou conjoint qui ne reçoit ni la SV ni l'Allocation : jusqu'à 1 138,90 $ par mois, si le revenu combiné est sous 55 392 $
Le SRG arrive dans ton compte la même journée que ta pension de la SV.
Pour en savoir plus sur le Supplément de revenu garanti, c'est par ici.
L'Allocation
Ta conjointe ou ton conjoint a franchi le cap des 65 ans et touche le SRG, mais toi, pas encore? L'Allocation peut combler l'écart entre 60 et 64 ans. Il faut aussi avoir vécu au Canada au moins 10 ans depuis l'âge de 18 ans, et ne pas avoir d'entente de parrainage en cours.
Pour le trimestre d'octobre à décembre 2026, voici le maximum.
- Jusqu'à 1 448,06 $ par mois, non imposable, si le revenu combiné du couple est sous 42 768 $
Elle est versée le même jour que la SV et le SRG.
Pour en savoir plus sur l'Allocation, c'est par ici.
Allocation au survivant
Cette prestation fédérale vise les personnes de 60 à 64 ans dont l'époux, l'épouse, le conjoint ou la conjointe de fait est décédé, et qui ne se sont pas remariées ni engagées dans une nouvelle union de fait. Il faut avoir vécu au Canada au moins 10 ans depuis ses 18 ans.
Pour le trimestre d'octobre à décembre 2026, voici le maximum.
- Jusqu'à 1 726,18 $ par mois, non imposable, si ton revenu annuel net est sous 31 152 $
Comme pour le SRG, le montant est revu chaque juillet selon ton revenu de l'année précédente. Une hausse de revenu peut donc réduire, voire interrompre, les versements à compter de l'été suivant.
L'Allocation au survivant est déposée la même journée que la SV.
Pour en savoir plus sur l'Allocation au survivant, c'est par ici.
Régime de rentes du Québec (RRQ)
Versée par Retraite Québec, cette rente repose sur les cotisations faites pendant ta vie active. Son montant mensuel maximal dépend de l'âge auquel tu as commencé à la recevoir. Voici les maximums pour 2026 :
- Rente demandée à 60 ans : jusqu'à 964,90 $ par mois
- Rente demandée à 65 ans : jusqu'à 1 507,65 $ par mois
- Rente demandée à 72 ans : jusqu'à 2 394,15 $ par mois
Contrairement au SRG, la rente du RRQ est imposable. Et si tu reçois aussi la SV, ne t'inquiète pas en voyant arriver un seul dépôt le 26. Celui de Retraite Québec suit quelques jours plus tard, selon son propre calendrier.
Le prochain versement est prévu le lundi 30 novembre, ce qui en fait le dernier dépôt du mois.
Pour en savoir plus sur le RRQ, c'est par ici.
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