7 prestations et crédits qui seront versés aux célibataires du Québec en décembre 2026
Des montants que tu ne veux pas refuser! 🤑
En décembre, vivre seul ou seule a ses avantages, comme choisir le film du 24 au soir sans négocier avec personne. Côté budget, par contre, l'épicerie du réveillon, les cadeaux et le loyer de janvier reposent sur un seul revenu. Plusieurs prestations et crédits peuvent quand même donner un peu d'air aux célibataires du Québec, que tu sois en emploi, parent solo ou à la retraite.
À lire également : Voici les dates de versement en 2027 de ces 8 prestations et crédits au Québec
Ce mois-ci, ta vie en solo compte d'ailleurs deux fois. Elle influence ce que Revenu Québec, Retraite Québec, l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Service Canada te versent maintenant, mais aussi certains crédits d'impôt de l'an prochain, puisque quelques-uns se calculent selon ta situation au 31 décembre.
Un emménagement à deux ou une rupture d'ici la fin de l'année peut donc changer tes montants de 2027, comme c'est le cas pour le crédit d'impôt pour solidarité.
La plupart de ces sommes reposent aussi sur ta déclaration d'impôts de 2025. Avant le retour de la saison des impôts, ça vaut la peine de surveiller le chèque unique pour l'épicerie prévu au début de 2027, qui vise aussi les personnes seules.
Côté pratique, c'est toi qui gères tout, alors simplifie-toi la vie. Vérifie que ton adresse et ton compte bancaire sont à jour dans Mon dossier de chaque organisme avant le congé des Fêtes, question qu'aucun dépôt ne reste coincé.
Allocation famille
Tu élèves tes enfants seul ou seule? Retraite Québec ajoute alors un supplément pour famille monoparentale au montant prévu pour chaque enfant de moins de 18 ans. Ce supplément est accordé une seule fois par famille, peu importe le nombre d'enfants. La réduction s'enclenche toutefois plus tôt que pour un couple, soit à partir de 44 032 $ de revenu familial, contre 60 398 $ quand il y a deux parents.
Le dépôt de décembre ne concerne que les parents qui ont opté pour les versements mensuels. Au rythme trimestriel, rien n'entre ce mois-ci et le prochain paiement arrivera en janvier.
Voici les montants annuels de 2026 pour une famille monoparentale :
- Jusqu'à 3 068 $ par enfant, et au moins 1 221 $
- Jusqu'à 1 077 $ de supplément monoparental, et au moins 430 $
Avec un seul enfant et un revenu sous le seuil, ça donne jusqu'à 4 145 $ dans l'année, soit un peu plus de 345 $ par mois en versements mensuels.
Le prochain versement est prévu le mardi 1er décembre.
Pour en savoir plus sur l'Allocation famille, c'est par ici.
Programme Allocation-logement
Vivre seul ou seule ne suffit pas pour avoir droit à cette aide de Revenu Québec. Sans enfant à charge, il faut avoir 50 ans ou plus au plus tard le 30 septembre 2027. Une personne seule de 35 ans qui consacre la moitié de sa paye au loyer n'y a donc pas accès, alors qu'un parent solo du même âge pourrait y avoir droit.
L'aide dépend de la part de ton revenu familial de 2025 qui sert à te loger, que tu sois locataire, propriétaire, chambreur ou chambreuse. Elle ne se verse pas toute seule, il faut en faire la demande.
Voici ce que prévoit le programme d'octobre 2026 à septembre 2027 :
- Jusqu'à 170 $ par mois si au moins 30 % de ton revenu familial sert à te loger, selon la proportion
- Montant complet pour une personne seule de 50 ans ou plus dont le revenu familial de 2025 est inférieur à 23 600 $
- Montant complet pour une famille monoparentale avec un ou deux enfants dont le revenu familial de 2025 est inférieur à 40 600 $
Au maximum, ça représente 2 040 $ sur une année complète.
Le prochain versement est prévu dans les cinq premiers jours de décembre.
Pour en savoir plus sur le Programme Allocation-logement, c'est par ici.
Crédit d'impôt pour solidarité
Parmi les crédits de Revenu Québec, c'est l'un des rares à tenir compte directement du fait de vivre seul ou seule. Si tu as habité seul ou seule dans ton logement du 1er janvier au 31 décembre 2025, un montant additionnel s'ajoute à ta composante liée à la TVQ. Si tu as partagé ton logement avec un autre adulte pendant l'année, ce montant risque de t'échapper.
La même logique vaudra pour la suite. Le crédit versé de juillet 2027 à juin 2028 reposera sur ta situation au 31 décembre 2026.
Pas de dépôt ce mois-ci? C'est normal si ton crédit annuel est sous 800 $, puisqu'il est alors versé aux trois mois, avec un prochain paiement en janvier.
Voici les montants annuels maximaux de juillet 2026 à juin 2027 pour une personne seule :
- Jusqu'à 363 $ pour le montant de base lié à la TVQ
- Jusqu'à 172 $ de plus si tu as vécu seul ou seule toute l'année 2025
- Jusqu'à 746 $ pour la composante liée au logement
- Jusqu'à 1 281 $ au total, réduit dès que ton revenu familial dépasse 43 195 $ et nul à 64 545 $
Au plafond, chaque dépôt mensuel atteint donc 106,75 $.
Le prochain versement est prévu le vendredi 4 décembre 2026
Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt pour solidarité, c'est par ici.
Allocation canadienne pour enfants
Ta situation conjugale a changé cette année? Préviens l'ARC rapidement. Une fois séparé ou séparée, l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) est recalculée avec ton revenu seul, ce qui peut faire grimper ton montant, alors qu'un avis tardif peut entraîner un ajustement, voire un montant à rembourser.
Le calcul repose sur ton revenu familial net rajusté de 2025 et sur l'âge de chaque enfant. Voici les maximums de juillet 2026 à juin 2027 :
- Jusqu'à 679,75 $ par mois pour chaque enfant de moins de 6 ans
- Jusqu'à 573,58 $ par mois pour chaque enfant de 6 à 17 ans
- Plein montant si ton revenu familial net rajusté de 2025 est inférieur à 38 237 $
Un parent solo dont le revenu net de 2025 était de 30 000 $ et qui élève un enfant de 4 ans reste ainsi sous le seuil et peut toucher le maximum.
À noter que tu recevras la moitié de la somme si tu as une garde partagé à part égale avec l'autre parent.
Le prochain versement est prévu le vendredi 11 décembre.
Pour en savoir plus sur l'ACE, c'est par ici.
Crédits d'impôt relatifs à la prime au travail
Ce crédit de Revenu Québec récompense les revenus de travail modestes, dès 2 400 $ gagnés dans l'année pour une personne seule ou une famille monoparentale. La prime commence à diminuer quand ton revenu familial dépasse 12 808 $, puis s'éteint complètement plus haut.
Voici les maximums annuels de 2026 :
- Jusqu'à 1 207,33 $ pour une personne seule, jusqu'à 24 881 $ de revenu familial
- Jusqu'à 3 122,40 $ pour une famille monoparentale, jusqu'à 44 032 $ de revenu familial
Les personnes inscrites aux versements anticipés reçoivent une partie de la prime chaque mois. Sans enfant désigné, l'avance couvre 75 % de la prime estimée, soit au plus 75,46 $ par mois pour une personne seule.
Le piège? Si ton revenu a grimpé en cours d'année avec un nouvel emploi ou des heures supplémentaires, tes avances peuvent dépasser la prime à laquelle tu as droit, et la différence sera réclamée dans ta déclaration de revenus. Un changement de situation doit d'ailleurs être signalé à Revenu Québec.
Le prochain versement est prévu au plus tard le mardi 15 décembre.
Pour en savoir plus sur la prime au travail, c'est par ici.
Prestation canadienne pour les personnes handicapées
Contrairement à plusieurs aides de cette liste, la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) n'arrive pas automatiquement. Il faut avoir de 18 à 64 ans, détenir un certificat approuvé pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH) et présenter une demande.
Voici les paramètres de juillet 2026 à juin 2027 pour une personne seule :
- Jusqu'à 204,20 $ par mois, soit 2 450,40 $ dans l'année
- Montant complet si ton revenu familial net rajusté de 2025 ne dépasse pas 23 483 $, une fois l'exemption appliquée
- Jusqu'à 10 210 $ de revenus de travail exclus du calcul
Au-delà du seuil, la prestation recule de 20 cents par dollar. Une personne seule sans revenu de travail dont le revenu net de 2025 était de 26 483 $ dépasse le seuil de 3 000 $, ce qui retranche 600 $ sur l'année. Elle reçoit alors 154,20 $ par mois.
Le prochain versement est prévu le jeudi 17 décembre.
Pour en savoir plus sur la PCPH, c'est par ici.
Régime de rentes du Québec
Sans le revenu d'une ou d'un partenaire pour compléter, la rente du Régime de rentes du Québec (RRQ) devient souvent le pilier du budget à la retraite. Le dépôt de décembre est le dernier calculé avec les montants de 2026, puisque Retraite Québec indexe les rentes chaque 1er janvier. Pour donner une idée, la rente maximale à 65 ans passera à 1 578,42 $ par mois en 2027.
Voici les maximums mensuels de 2026, selon l'âge au début de la rente :
- 60 ans : jusqu'à 964,90 $
- 65 ans : jusqu'à 1 507,65 $
- 72 ans : jusqu'à 2 394,15 $
Ces plafonds supposent une longue carrière à cotiser au maximum, alors la plupart des personnes retraitées reçoivent moins.
Le prochain versement est prévu le mercredi 30 décembre 2026.
Pour en savoir plus sur le RRQ, c'est par ici.
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