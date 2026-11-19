Tarifs en garderie et CPE : Voici ce qui se passe avec la fameuse hausse de 10 % en 2027
Va falloir augmenter ton budget! 😳
Avec le coût de la vie qui ne cesse de peser sur le portefeuille des ménages à faibles revenus, toute hausse peut faire mal à un budget déjà mince, y compris celle des tarifs en garderie et en centre de la petite enfance (CPE). Une augmentation de 10 % de ces frais de garde pourrait survenir dès 2027, mais le Parti québécois (PQ) veut la freiner. On t’explique.
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Ce qu’il faut savoir, c’est que le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) a déposé en décembre 2022 un projet de loi limitant la hausse des tarifs des garderies subventionnées et des CPE à l’inflation, jusqu’à concurrence de 3 % par année.
Cette même loi visait d’autres services publics, comme l’immatriculation, le permis de conduire et les frais d’hébergement en CHSLD. Or, elle prend fin le 31 décembre.
Au 1er janvier, soit à l’expiration de la loi, le Règlement sur la contribution réduite ferait passer le tarif quotidien en CPE et en garderie subventionnée de 9,65 $ à 10,60 $, une augmentation de 9,9 %. Pour les familles, ça représente 247 $ de plus par enfant, chaque année.
Ce mercredi 18 novembre, la ministre de la Famille et de la Jeunesse, Méganne Perry Mélançon, a affirmé en matinée qu’il était « vraiment préoccupant de voir que les familles vont devoir absorber peut-être 250 $ par enfant par année », ajoutant vouloir « trouver la meilleure solution possible ».
En après-midi, le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon a réitéré aux médias qu’il souhaitait réunir son conseil des ministres afin de « limiter, d’une manière ou d’une autre, le prix d’une journée en CPE ».
Selon lui, « si on veut aider les familles, puis si on veut agir sur le coût de la vie », une telle augmentation n’a pas lieu d’être.
Y aura-t-il une hausse des frais en CPE ou non?
Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c’est que le gouvernement péquiste a annoncé ce mercredi avoir trouvé « une voie de passage » pour juguler l’augmentation d’environ 10 % prévue au 1er janvier prochain. La mauvaise, c’est que, comme chaque année, une hausse entrera tout de même en vigueur.
En point de presse, à l’issue d’une réunion du conseil des ministres, la ministre Perry Mélançon a assuré que Québec allait « pouvoir limiter grandement cette hausse ».
Si elle a confirmé que l’augmentation ne serait pas de 9,9 %, elle n’a toutefois pas été en mesure de préciser le taux qui s’appliquera au début de 2027.
Selon le gouvernement, un gel du plafond à 3 %, qui ferait grimper le tarif de 9,65 $ à 9,95 $ par jour, pourrait priver l’État d’environ 50 millions de dollars de revenus par année. Or, celui-ci a déjà laissé entendre que les finances publiques seront encore plus difficiles à redresser que prévu.
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