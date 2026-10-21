Un nouvel espace de coworking AVEC garderie ouvre à Montréal : Voici combien ça coûte
Et une partie de la facture pourrait t'être remboursée!
Concilier travail et famille, ce n'est pas toujours facile, surtout avec un enfant en bas âge à la maison. Entre les réunions, les échéances et les responsabilités parentales, trouver quelques heures pour travailler peut vite devenir un casse-tête. Un nouvel espace de coworking avec halte-garderie à Montréal pourrait toutefois changer la donne, alors que les places en garderies peuvent se faire rares par endroits et que les grands-parents ne sont pas toujours disponibles.
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C'est ce que propose Mini & Co, situé en plein cœur de la Plaza St-Hubert, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. Le concept? Permettre aux parents de travailler pendant que leurs enfants s'amusent à quelques mètres, sous la supervision d'éducatrices.
Ouvert en septembre dernier, l'endroit accueille les enfants de moins de quatre ans et combine bureaux partagés et service de halte-garderie. Pendant que tu travailles, étudies ou avances dans tes projets personnels, ton enfant est pris en charge dans un espace spécialement aménagé pour les tout-petits.
En entrevue avec Narcity Québec, Sébastien Coulombe, qui a cofondé Mini & Co avec sa conjointe Soline, explique que l'idée est née après la naissance de leur fille, Mila, qui vient de célébrer son premier anniversaire.
« Quand on a eu notre petite fille, on s'est rendu compte que, pour des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, même des étudiants ou des gens qui ne sont pas prêts à laisser leur enfant à la garderie, il n'y avait pas vraiment d'option où tu pouvais rester à côté de ton enfant », explique l'entrepreneur.
Après plusieurs années dans l'univers exigeant des jeunes entreprises, il souhaitait aussi ralentir le rythme et passer davantage de temps en famille. Mini & Co est ainsi né de ce besoin.
Comment fonctionne Mini & Co?
Contrairement à une garderie traditionnelle, Mini & Co propose un service de garde ponctuel, jumelé à un espace de travail. Ça veut dire quoi, « ponctuel »? On parle d'un service utilisé à l'occasion et non sur une base régulière.
Les parents peuvent réserver des blocs de trois heures et demie, le matin ou l'après-midi, et même en combiner deux pour passer une journée complète sur place.
L'endroit accueille les enfants de trois mois à trois ans et comprend notamment une halte-garderie remplie de jouets, tous testés par la petite Mila, nous dit-on, un dortoir de sept lits, une cuisine commune, des bureaux partagés et des espaces fermés pour les réunions ou les rencontres avec des clients et clientes.
Une pièce parent-enfant est aussi disponible pour allaiter ou passer un moment avec son bébé. Les parents doivent seulement apporter les couches, les lingettes, les collations et les biberons, au besoin.
Ton enfant a besoin de toi? Un téléavertisseur, semblable à ceux utilisés dans certains restaurants pour signaler qu'une commande est prête, te permet d'en être informé sans qu'une éducatrice ait à interrompre ta réunion.
D'ailleurs, pas besoin d'être parent pour profiter des bureaux. Sébastien Coulombe confirme que certaines personnes fréquentent déjà Mini & Co uniquement pour son espace de coworking.
Combien coûte une journée chez Mini & Co?
C'est là que le bât blesse. Il faut prévoir 65 $ plus taxes pour un bloc de trois heures et demie, ou 130 $ pour une journée complète, avant toute réduction. Des rabais sont toutefois offerts à l'achat de forfaits de quatre ou dix blocs.
La facture peut donc vite grimper si tu comptes fréquenter l'endroit plusieurs fois par mois. Le fondateur reconnaît d'ailleurs que le prix peut représenter un obstacle pour certaines familles.
Bonne nouvelle, toutefois : les frais facturés par cet organisme à but non lucratif sont admissibles au crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants de Revenu Québec.
Selon le revenu familial et les conditions d'admissibilité, le remboursement peut atteindre 78 %. Ainsi, un bloc de 65 $, avant taxes, pourrait revenir à environ 14,30 $ après le crédit d'impôt, si la totalité de la dépense est admissible.
Le montant varie toutefois selon la situation fiscale de chaque famille. Les parents doivent en faire la demande dans leur déclaration de revenus ou, sous certaines conditions, recevoir des versements anticipés.
Une fois bien établi, Mini & Co envisage également d'offrir des rabais supplémentaires, notamment aux personnes aux études.
Une clientèle déjà bien établie
Bien que Mini & Co vienne tout juste d'ouvrir, les débuts sont prometteurs. Selon son fondateur, une soixantaine d'enfants ont déjà fréquenté la halte-garderie, dont plusieurs qui reviennent régulièrement.
« Si on n'est pas capables de gagner la confiance des parents, ce concept-là ne peut pas exister », souligne l'entrepreneur.
À plus long terme, Mini & Co aimerait accueillir les enfants de quatre ans et plus, et aménager une terrasse sur le toit pour permettre aux tout-petits de jouer dehors pendant que leurs parents travaillent.
Pour Sébastien Coulombe, la conciliation travail-famille s'est améliorée depuis la pandémie, notamment grâce au télétravail. Il remarque aussi que de plus en plus de parents privilégient la garde à temps partiel pour passer davantage de temps avec leurs enfants.
Il espère donc voir se multiplier les espaces comme Mini & Co, notamment pour les familles qui attendent une place en garderie ou qui préfèrent une formule à temps partiel.
« Moi, j'aimerais croire que ça devrait devenir la norme », conclut-il.
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