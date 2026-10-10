Frais de garde au Québec : La date limite pour recevoir ton crédit d'avance arrive vite
Si tu paies une garderie non subventionnée, ça te concerne. ⏳
Si ton enfant fréquente un service de garde non subventionné, tu n'as pas besoin d'attendre ta déclaration de revenus pour récupérer une partie de ce que tu débourses. Le crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants peut être versé d'avance, chaque mois, directement dans ton compte bancaire. Il faut toutefois en faire la demande auprès de Revenu Québec.
Et pour l'année en cours, le temps presse : tu as jusqu'au jeudi 15 octobre 2026 pour transmettre ta demande de versements anticipés pour 2026.
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L'agence gouvernementale a publié un rappel à ce sujet sur Facebook le 5 octobre, à dix jours de l'échéance. Elle en a aussi profité pour annoncer que le service en ligne pour les demandes visant l'année 2027 ouvrira le lundi 19 octobre, soit quelques jours à peine après la date limite pour 2026.
Qui peut faire une demande?
Pour avoir droit aux versements anticipés, tu dois d'abord résider au Québec au moment de ta demande et être citoyen ou citoyenne du Canada, résident ou résidente permanente, ou une personne à qui le Canada a accordé l'asile. Les frais de garde doivent aussi concerner un enfant qui vit avec toi.
Tu dois ensuite prouver qu'au moment de ta demande, tu te trouves dans l'une de ces situations :
- Tu occupes un emploi.
- Tu exploites une entreprise, en solo ou en tant que partenaire active.
- Tu fais de la recherche grâce à une subvention.
- Tu cherches activement un emploi.
- Tu es aux études, à temps plein ou à temps partiel.
- Tu reçois des prestations pour congé parental.
Si c'est plutôt ta conjointe ou ton conjoint qui se trouve dans l'une de ces situations, Revenu Québec peut aussi accepter une preuve à son nom. Note toutefois qu'une seule personne peut faire la demande pour le couple.
Les documents à fournir
L'agence gouvernementale demande de joindre tous les documents exigés à chaque demande, même si tu les lui as déjà envoyés par le passé. Ça évite des délais supplémentaires dans le traitement de ton dossier.
Tu devras notamment transmettre une preuve récente de ta situation, comme un bulletin de paie, une lettre de ton employeur, un horaire de cours, un bulletin d'assurance-emploi ou un état de calcul du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP). Il faut aussi faire remplir par ton service de garde le formulaire TPZ-1029.8.F.A, qui confirme le tarif et le nombre de jours de garde prévus dans l'année.
Si ton enfant est né après le 31 décembre 2024, ajoute une copie de son certificat de naissance ou du constat de naissance remis par l'hôpital. Et si tu envoies le tout par la poste, tu dois aussi joindre le formulaire de demande TPZ-1029.8.F.
Comment faire ta demande?
Le plus simple, c'est de passer par Mon dossier pour les citoyens, où tu peux remplir ta demande et téléverser tes documents. Revenu Québec détermine généralement le montant de tes versements dans les 30 jours suivant la réception d'une demande en ligne, contre 45 jours pour une demande papier.
Tu dois aussi être inscrit ou inscrite au dépôt direct pour recevoir l'argent.
Garde en tête que le nombre de versements que tu recevras dans l'année dépend de la date à laquelle Revenu Québec reçoit ta demande complète. Une demande faite à la dernière minute sera donc répartie sur moins de versements, mais plus élevés.
Si tu rates l'échéance du 15 octobre, tu ne perds pas ton crédit pour autant : tu pourras le réclamer au moment de produire ta déclaration de revenus 2026.
Et pour 2027?
Si tu prévois payer des frais de garde l'an prochain, tu pourras faire ta demande de versements anticipés pour 2027 en ligne à partir du 19 octobre 2026. Pour recevoir le montant en douze versements, Revenu Québec demande que ta demande complète lui parvienne au plus tard le 1er décembre 2026.
Passé cette date, tu pourras quand même faire ta demande jusqu'au 15 octobre 2027 : la somme sera simplement répartie sur moins de versements.
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