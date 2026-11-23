Les rabais de décembre chez Costco sont dévoilés et voici 12 des meilleurs deals
Allô les rabais juste avant le temps des Fêtes!
Le temps des Fêtes arrive vite, et la nouvelle circulaire du Costco te permet de commencer à remplir ton frigo avant les soupers en famille et les soirées entre proches. Les rabais ont commencé le 23 novembre 2026, mais attention : certains se terminent dès le 6 décembre, alors que d’autres restent en vigueur jusqu’au 20 décembre.
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Charcuteries, desserts tout prêts, chocolats à offrir : les aubaines d’épicerie de cette liste ont été choisies en pensant à ce qu’on sert ou ce qu’on donne pendant les Fêtes, mais aussi pour le quotidien. Chaque fiche indique aussi le coût par 100 grammes, par canette ou par verre, de quoi voir rapidement si le gros format vaut vraiment le coup.
Prosciutto tranché - Cappola
Le prosciutto tranché Cappola est en rabais dans les entrepôts Costco.
Prix : 15,99 $ plutôt que 19,99 $, soit 4 $ de rabais (valide du 23 novembre au 6 décembre 2026)
Prix par 100 g : Environ 2,67 $
Une planche de charcuteries, c’est souvent la solution facile quand tu reçois, que ce soit pendant les Fêtes ou pas, et le prosciutto y trouve presque toujours sa place. Ce jambon salé à sec de Cappola arrive en deux emballages séparés de 300 grammes, ce qui te permet d’en ouvrir un pour le party et de garder l’autre pour une autre occasion.
Cannellonis aux épinards et à la ricotta - Olivieri
Les cannellonis Olivieri en format double sont en rabais dans les entrepôts Costco.
Prix : 10,99 $ plutôt que 13,99 $, soit 3 $ de rabais (valide du 23 novembre au 6 décembre 2026)
Prix par 100 g : Environ 0,94 $
Les soirs où personne n’a envie de cuisiner, des pâtes déjà farcies peuvent sauver le souper. Ces cannellonis Olivieri sont garnis d’épinards et de ricotta, et l’emballage propose de les préparer au four, à la poêle ou à la friteuse à air. Le format double de 1,16 kilogramme en donne assez pour nourrir la maisonnée ou remplir quelques lunchs.
Assortiment de créations au chocolat - Godiva
La boîte de chocolats assortis Godiva est en rabais chez Costco, en entrepôt et en ligne.
Prix : 16,99 $ plutôt que 22,99 $, soit 6 $ de rabais (valide du 23 novembre au 6 décembre 2026)
Prix par 100 g : Environ 5,31 $
Tu cherches un cadeau d’hôte qui fait son effet sans te casser la tête? Avec sa couleur dorée et son ruban rouge, cette boîte Godiva est pratiquement prête à offrir. Elle contient 320 grammes de chocolats assortis de la chocolaterie belge, de quoi faire plaisir à la personne qui t’invite à souper. Bien sûr, rien ne t’empêche de la garder pour toi.
Bouillon d’os de bœuf - Kettle & Fire
Le bouillon d’os de bœuf Kettle & Fire est en rabais chez Costco, en entrepôt et en ligne.
Prix : 22,99 $ plutôt que 29,99 $, soit 7 $ de rabais (valide du 23 novembre au 6 décembre 2026)
Prix par contenant : Environ 3,83 $
Quand le froid s’installe pour de bon, un bouillon chaud fait toujours du bien, que ce soit dans une tasse ou comme base de soupe. Celui de Kettle & Fire est fait à partir d’os de bœuf nourri à l’herbe et ne contient ni agents de conservation ni additifs, selon l’emballage. La boîte compte six contenants de 470 millilitres, ce qui dervait être assez pour quelques soupes réconfortantes cet hiver.
Mini choux à la crème - Poppies
Les mini choux à la crème Poppies sont en rabais dans les entrepôts Costco.
Prix : 12,99 $ plutôt que 16,99 $, soit 4 $ de rabais (valide du 23 novembre au 6 décembre 2026)
Prix par chou : Environ 0,11 $
Tu as la dent sucré? Ces petits choux Poppies sont fourrés d’une garniture fouettée faite avec de la crème fraîche et se vendent surgelés. Selon l’emballage, il suffit de les laisser décongeler une trentaine de minutes avant de servir. Avec 120 bouchées réparties en deux sacs, tu peux sortir juste ce qu’il te faut pour le dessert et garder le reste au congélateur.
Café en grains biologique Three Sisters - Kicking Horse Coffee
Le café en grains Three Sisters de Kicking Horse Coffee est en rabais chez Costco, en entrepôt et en ligne.
Prix : 23,99 $ plutôt que 29,99 $, soit 6 $ de rabais (valide du 23 novembre au 6 décembre 2026)
Prix par 100 g : Environ 2,40 $
Que ce soit pour tes matins ou pour servir un petit remontant à la visite après le souper, tu peux mettre la main sur ce sac de 1 kilogramme qui contient du café biologique en grains à torréfaction moyenne. La marque le décrit comme onctueux, savoureux et il est aussi certifié équitable. Note que les grains ne sont pas moulus, tu dois donc avoir ce qu'il faut pour t'en charger à la maison.
Raviolis au homard du Maine - Rana
Les raviolis au homard Rana sont en rabais dans les entrepôts Costco.
Prix : 14,49 $ plutôt que 18,49 $, soit 4 $ de rabais (valide du 23 novembre au 20 décembre 2026)
Prix par 100 g : Environ 1,96 $
Le homard, c’est souvent réservé aux grandes occasions, mais ces raviolis Rana permettent de s’en offrir sans passer la soirée aux fourneaux. Ces pâtes farcies au homard du Maine se cuisent en quatre minutes selon l’emballage et avec un peu de beurre fondu, tu as un souper qui a l’air plus chic qu’il ne l’est vraiment.
Fromage à la crème original - Philadelphia
Le fromage à la crème Philadelphia en format double est en rabais dans les entrepôts Costco.
Prix : 10,49 $ plutôt que 13,49 $, soit 3 $ de rabais (valide du 23 novembre au 20 décembre 2026)
Prix par contenant : Environ 5,25 $
Entre les bagels du brunch, les trempettes et le gâteau au fromage qui revient chaque année au dessert, le fromage à la crème part vite en décembre. Ce duo de contenants Philadelphia original de 500 grammes chacun te permet d’en garder un en réserve, pour éviter de courir à l’épicerie au beau milieu d’une recette.
Tiramisu en verres - Dessert Italiano
Les verres de tiramisu Dessert Italiano sont en rabais dans les entrepôts Costco.
Prix : 9,99 $ plutôt que 12,99 $, soit 3 $ de rabais (valide du 23 novembre au 20 décembre 2026)
Prix par verre : Environ 1,67 $
Un tiramisu maison, c’est bon, mais ça demande du temps qu’on n’a pas toujours. Ces six verres individuels sont produits en Italie avec du mascarpone italien, et sont déjà prêts à servir. Pratique pour bien terminer un souper sans toute la préparation.
Assortiment de chocolats Lindor - Lindt
La boîte de chocolats Lindor de 900 g est en rabais chez Costco, en entrepôt et en ligne.
Description image : Boîte dorée de 900 g de chocolats Lindor assortis de Lindt sur le site de Costco.
Prix : 23,99 $ plutôt que 29,99 $, soit 6 $ de rabais (valide du 23 novembre au 20 décembre 2026)
Prix par 100 g : Environ 2,67 $
Les Lindor, c’est un peu le classique des bas de Noël et du bol de bonbons sur la table du salon. Cette boîte de 900 grammes de Lindt contient quatre saveurs, soit lait, noir, blanc et noisette, ce qui devrait plaire à pas mal tout le monde. Le format est assez généreux pour remplir quelques bas et en garder pour toi pendant tout le mois.
Boisson protéinée biscuits à la crème - Prime
Les boissons protéinées Prime Shake sont en rabais chez Costco, en entrepôt et en ligne.
Prix : 31,99 $ plutôt que 39,99 $, soit 8 $ de rabais (valide du 23 novembre au 20 décembre 2026)
Prix par canette : Environ 1,78 $
Tu cherches une collation à glisser dans ton sac de sport ou ta boîte à lunch? Chaque canette Prime Shake contient 325 millilitres de lait frappé ultrafiltré avec 32 grammes de protéines, deux grammes de sucre et 150 calories, selon l’emballage. La caisse de 18 à saveur biscuits à la crème te permet d’en garder une bonne réserve au frigo.
Eau gazéifiée en canettes - Maison Perrier
La caisse de 24 canettes Maison Perrier est en rabais chez Costco, en entrepôt et en ligne.
Description image : Caisse verte de 24 canettes de 330 ml d’eau gazéifiée Maison Perrier sur le site de Costco.
Prix : 15,99 $ plutôt que 19,99 $, soit 4 $ de rabais (valide du 23 novembre au 20 décembre 2026)
Prix par canette : Environ 0,67 $
Si tu es du genre à opter pour un verre d'eau pétillante bien froide dès que tu le peux, cette caisse de 24 canettes de Maison Perrier à prix réduit pourrait trouver sa place dans ton panier. À environ 0,67 $ par cannette, ça se prend bien comparé à l'étiquette de 7,99 $ pour huit au Maxi, ce qui te revient pas mal à 1 $ par boisson.
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