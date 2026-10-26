Costco : Voici 17 aubaines d'épicerie de novembre 2026 et leur prix par portion
Histoire de profiter des rabais lors de ta prochaine visite!
Si tu quittes toujours le Costco avec les yeux ronds après avoir vu ta facture, c'est peut-être parce que tu remplis ton panier avec tes envies du moment ou ta liste d'épicerie classique. Mais avec les grosses portions qu'on y trouve, vaut mieux avoir un plan pour éviter les dépenses qui mangent tout ton budget et le gaspillage à la maison, si tu n'as pas prévu quoi faire avec certains formats plus volumineux. En prenant en compte les rabais de la circulaire pour faire tes choix et en planifiant tes repas d'avance, tu risques de mieux assumer le total à la caisse.
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On a donc repéré les aubaines d'épicerie qui valent la peine jusqu'au 22 novembre, incluant celles qui se terminent le 8 novembre. On a aussi calculé les coûts par portion, afin que tu puisses facilement faire la comparaison avec les prix de ton épicerie, et ainsi t'assurer que tu profiteras du meilleur prix du moment.
Café Verona ou Mélange des Fêtes de Starbucks
Les cafés Starbucks Verona et Mélange des Fêtes en format de 54 capsules K-Cup sont en rabais au Costco jusqu'au 22 novembre 2026.
Prix : 38,99 $ plutôt que 48,99 $, soit 10 $ de rabais (valide jusqu'au 22 novembre 2026)
Prix par capsule : Environ 0,72 $
Ces boîtes de 54 capsules sont offertes avec un rabais de 10 $, ce qui pourrait intéresser les fans de Starbucks qui ont une machine Keurig à la maison. L'entrepôt t'offre le choix entre le café Verona, une torréfaction foncée aux notes de cacao noir et de sucre caramélisé, et le Mélange des Fêtes, une édition limitée aux notes d'érable et d'herbes.
Mélange d’hydratation BioSteel
Le mélange d’hydratation BioSteel en format de 45 sachets est en rabais de 8 $ au Costco jusqu’au 22 novembre 2026.
Prix : 31,99 $ plutôt que 39,99 $, soit 8 $ de rabais (valide jusqu’au 22 novembre 2026)
Prix par sachet : Environ 0,71 $
Dans les rayons du Costco, tu peux trouver cet assortiment BioSteel qui propose 45 sachets d’hydratation à mélanger avec de l’eau. La boîte en rabais contient trois saveurs, soit Rainbow Twist, limonade rose et thé glacé à la limonade, avec 15 sachets de chacune. La formule contient des électrolytes, des acides aminés et des vitamines B.
Bols de nouilles au kimchi NongShim
Les bols de nouilles au kimchi NongShim en paquet de 12 sont en rabais dans la circulaire du Costco jusqu'au 22 novembre 2026.
Prix : 9,99 $ plutôt que 12,99 $, soit 3 $ de rabais (valide jusqu'au 22 novembre 2026)
Prix par bol : Environ 0,83 $
Pour les journées où tu n'as pas le temps de cuisiner, ces nouilles instantanées au kimchi peuvent te dépanner. Chaque bol se prépare en trois minutes et la boîte en contient douze, ce qui revient à seulement 0,83 $ par repas avec le rabais de 3 $.
Fromage burrata Bella Casara
Le fromage burrata Bella Casara en paquet de deux est en rabais de 4 $ au Costco jusqu'au 22 novembre 2026.
Prix : 13,99 $ plutôt que 17,99 $, soit 4 $ de rabais (valide jusqu'au 22 novembre 2026)
Prix par fromage : Environ 7 $
On le sait, la burrata, c'est délicieux, mais ce n'est pas le fromage le moins cher à l'épicerie, et encore moins au resto. Alors, quand tu peux en avoir deux pour 13,99 $, ça vaut la peine d'y jeter un œil. Avec le rabais de 4 $ offert au Costco, ce paquet de deux burratas Bella Casara de 250 g chacune revient à environ 7 $ par fromage.
Hummus traditionnel Fontaine Santé
Le hummus traditionnel Fontaine Santé en paquet de deux est en rabais de 2 $ au Costco jusqu'au 22 novembre 2026.
Prix : 5,99 $ plutôt que 7,99 $, soit 2 $ de rabais (valide jusqu'au 22 novembre 2026)
Prix par contenant : Environ 3 $
Si tu manges du hummus presque tous les jours, tu sais que les petits contenants d'épicerie ne font pas long feu. Avec ce paquet de Fontaine Santé vendu à prix réduit au Costco, tu en as pour un bon moment, puisqu'il comprend deux pots de 565 g chacun.
Mini tacos au poulet Don Miguel
Les mini tacos au poulet Don Miguel sont en rabais dans les entrepôts Costco jusqu'au 22 novembre 2026.
Prix : 13,99 $ plutôt que 18,99 $, soit 5 $ de rabais (valide jusqu'au 22 novembre 2026)
Prix par 100 g : Environ 0,98 $
Cette boîte de 1,43 kg de Don Miguel contient environ 72 mini tacos surgelés, faits de tortillas de maïs croustillantes garnies de poulet, de fromage Monterey Jack et de salsa au maïs rôti. Les bouchées sont déjà préparées et il suffit de les réchauffer au four avant de les déguster. Allô le repas rapide!
Assortiment de boissons énergisantes Vibes de Celsius
L'assortiment de 18 boissons énergisantes Celsius Vibes est en rabais de 6 $ au Costco jusqu'au 22 novembre 2026.
Prix : 23,99 $ plutôt que 29,99 $, soit 6 $ de rabais (valide jusqu'au 22 novembre 2026)
Prix par canette : Environ 1,33 $
Si tu bois régulièrement des boissons énergisantes, tu as probablement remarqué que les acheter une ou deux à la fois au dépanneur coûte pas mal plus cher que de faire des réserves. Au Costco, tu peux en plus profiter d'un rabais avec cette caisse de 18 canettes Celsius Vibes qui est actuellement à 23,99 $ plutôt que 29,99 $, soit environ 1,33 $ chacune. Tu y retrouves trois saveurs différentes, ce qui permet aussi de varier un peu.
Frites FlavourCrisp de Cavendish
Les frites FlavourCrisp de Cavendish en format de 4,25 kg sont en rabais de 3 $ au Costco du 9 au 22 novembre 2026.
Prix : 10,99 $ plutôt que 13,99 $, soit 3 $ de rabais (valide du 9 au 22 novembre 2026)
Prix par 100 g : Environ 0,26 $
Avec un sac de 4,25 kg, on parle d'une bonne réserve de frites pour le congélateur. Celles de Cavendish sont coupées de façon régulière et légèrement enrobées pour être plus croustillantes après la cuisson. À environ 0,26 $ par 100 g grâce au rabais du Costco, ce grand format peut être intéressant pour les gens qui en mangent régulièrement.
Mini-chocolatines Kirkland Signature
Les mini-chocolatines Kirkland Signature en paquet de 16 sont en rabais de 2 $ au Costco du 9 au 22 novembre 2026.
Prix : 6,99 $ plutôt que 8,99 $, soit 2 $ de rabais (valide du 9 au 22 novembre 2026)
Prix par chocolatine : Environ 0,44 $
Les chocolatines, ça ne reste pas toujours longtemps sur le comptoir, surtout quand plusieurs personnes ont la dent sucrée. Ce paquet Kirkland Signature en contient 16 en format miniature et avec le rabais du Costco, tu peux mettre la main sur le plateau pour moins de 7 $.
Croustilles au sel marin et vinaigre de malt Miss Vickie's
Les croustilles Miss Vickie's au sel marin et vinaigre de malt sont en rabais de 2 $ au Costco jusqu'au 22 novembre 2026.
Prix : 6,49 $ plutôt que 8,49 $, soit 2 $ de rabais (valide jusqu'au 22 novembre 2026)
Prix par 100 g : Environ 1,13 $
Les fans de croustilles au vinaigre connaissent probablement déjà celles de Miss Vickie's, avec leur texture bien croquante et leur goût vinaigré assez prononcé. Le Costco propose un sac de 572 g, un format plus généreux que ceux qu'on retrouve souvent à l'épicerie, et ce, avec un petit rabais qui se prend toujours bien.
Fromage original Babybel
Le fromage Babybel Original en paquet de 32 unités est en rabais de 4 $ au Costco du 9 au 22 novembre 2026.
Prix : 14,49 $ plutôt que 18,49 $, soit 4 $ de rabais (valide du 9 au 22 novembre 2026)
Prix par fromage : Environ 0,45 $
Les petits fromages Babybel sont pas mal pratiques pour les lunchs, surtout avec leur emballage individuel en cire rouge. Si tu en achètes souvent pour toute la maisonnée, le Costco propose un filet de 32 fromages de 20 g chacun, et tu peux même faire des économies de plus avec le spécial en cours.
Assortiment de boissons gazeuses Poppi
Les boissons gazeuses Poppi en assortiment de 18 canettes sont en rabais de 8 $ au Costco du 9 au 22 novembre 2026.
Prix : 20,35 $ plutôt que 28,35 $, écofrais inclus, soit 8 $ de rabais (valide du 9 au 22 novembre 2026)
Prix par canette : Environ 1,13 $
Les boissons Poppi ont pas mal fait parler d'elles sur les réseaux sociaux avec leurs canettes colorées et leurs recettes à base de prébiotiques. Si tu veux les essayer sans payer le plein prix, tu peux opter pour cet assortiment de 18 boissons qui comprend trois saveurs : citron-fraise, orange et framboise-rose.
Margarine originale Becel
La margarine originale Becel en format de deux contenants de 1,22 kg est en rabais de 4 $ au Costco du 9 au 22 novembre 2026.
Prix : 13,99 $ plutôt que 17,99 $, soit 4 $ de rabais (valide du 9 au 22 novembre 2026)
Prix par 100 g : Environ 0,57 $
Personne n’a envie de manquer de margarine au moment de se faire des toasts le matin. Alors, si tu utilises la Becel originale à la maison, ça peut valoir la peine d’en garder un pot de plus au frigo. Le Costco vend un duo de gros contenants de 1,22 kg chacun, pour un total de 2,44 kg. Avec le rabais de 4 $, tu paies 13,99 $ pour les deux, soit environ 7 $ par pot.
Café en grains Crema e Aroma de Lavazza
Le café en grains Crema e Aroma de Lavazza en format de 1 kg est en rabais de 5 $ au Costco jusqu'au 8 novembre 2026.
Prix : 19,99 $ plutôt que 24,99 $, soit 5 $ de rabais (valide jusqu'au 8 novembre 2026)
Prix par 100 g : Environ 2 $
Si tu aimes ton café fraîchement moulu, tu connais peut-être déjà le Crema e Aroma de Lavazza. Ce mélange italien de torréfaction moyenne donne un café crémeux et aromatique, parfait pour les fans d'espresso. Au Costco, le gros sac de 1 kg est offert à 19,99 $ plutôt que 24,99 $, ce qui te permet de faire une petite réserve sans payer le plein prix.
Yogourts à boire YOP de Yoplait
Les yogourts à boire YOP de Yoplait en paquet de 15 bouteilles sont en rabais de 3 $ au Costco jusqu'au 8 novembre 2026.
Prix : 9,99 $ plutôt que 12,99 $, soit 3 $ de rabais (valide jusqu'au 8 novembre 2026)
Prix par bouteille : Environ 0,67 $
Histoire de remplir ton frigo, ce paquet de YOP comprend 15 bouteilles de 200 ml, réparties entre trois saveurs : fraise, fraise-banane et vanille. À moins de 0,70 $ la bouteille grâce au rabais du Costco, tu peux en avoir cinq de chaque sorte à bon prix.
Pistaches enrobées de chocolat au lait Lamontagne
Les pistaches enrobées de chocolat au lait Lamontagne en format de 500 g sont en rabais de 4 $ au Costco jusqu'au 8 novembre 2026.
Prix : 12,99 $ plutôt que 16,99 $, soit 4 $ de rabais (valide jusqu'au 8 novembre 2026)
Prix par 100 g : Environ 2,60 $
Les fans de chocolat et de pistaches risquent d'avoir un petit faible pour ces bouchées de la marque québécoise Lamontagne. Avec leur enrobage de chocolat au lait et leur pistache croquante à l'intérieur, elles ont de quoi satisfaire les envies de sucré. En plus, le gros sac de 500 g est en rabais de 4 $ au Costco, ce qui fait passer son prix de 16,99 $ à 12,99 $.
Chocolats Ferrero Rocher
Les chocolats Ferrero Rocher en boîte de 48 sont en rabais de 4,50 $ au Costco jusqu'au 8 novembre 2026.
Prix : 17,49 $ plutôt que 21,99 $, soit 4,50 $ de rabais (valide jusqu'au 8 novembre 2026)
Prix par chocolat : Environ 0,36 $
Les Ferrero Rocher, c'est un peu un classique du temps des Fêtes, mais on s'entend qu'on n'a pas besoin d'attendre Noël pour en manger. Et si tu aimes en avoir sous la main, le Costco propose une grosse boîte de 48 chocolats à 17,49 $ plutôt que 21,99 $.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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