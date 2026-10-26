Le changement d'heure a lieu ce week-end au Canada SAUF dans ces villes et provinces
Tu pourras profiter d'une belle heure de sommeil de plus (ou de party d'Halloween)!
Le changement d'heure d'automne arrive au Canada, et avec lui, une heure de sommeil en prime. Entre les sacs de bonbons, les citrouilles et les partys costumés, la fin de semaine qui s'en vient sera bien remplie. Et pour une fois, une petite surprise devrait plaire à tout le monde, même aux plus fatigués après une soirée d'Halloween animée, sauf pour plusieurs régions du pays.
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Cette année, le retour à l'heure normale de l'Est coïncide avec la nuit la plus effrayante de l'année. C'est dans la nuit du samedi 31 octobre au dimanche 1er novembre qu'il faudra reculer l'heure. Quand il sera 2 h du matin, les horloges afficheront de nouveau 1 h.
Si tu rentres tard de ta soirée d'Halloween, tu profiteras donc d'une heure supplémentaire avant que le réveil sonne dimanche. Le hic, c'est que le soleil se couchera aussi plus tôt dès le début de la semaine suivante.
Ton cellulaire, ton ordinateur et la plupart de tes appareils connectés s'ajusteront d'eux-mêmes. Par contre, la cuisinière, le micro-ondes, l'horloge de la voiture et les vieux réveille-matin devront être réglés à la main. Le plus simple est de t'en occuper samedi soir, avant d'aller dormir, ou dimanche matin en te levant.
Le prochain ajustement aura lieu au printemps, alors qu'il faudra avancer l'heure dans la nuit du 13 au 14 mars 2027.
À noter qu'une petite portion du Québec n'est pas touchée. La Basse-Côte-Nord, dont Blanc-Sablon, reste à l'heure normale de l'Atlantique toute l'année. La Minganie et l'île d'Anticosti suivent quant à elles l'heure de l'Est, comme le reste de la province.
Fini le changement d'heure ailleurs au Canada
Pendant que le Québec réfléchit, la liste des endroits au pays qui ont tourné le dos à ce rituel s'allonge rapidement. La Saskatchewan reste à la même heure toute l'année depuis longtemps, et le Yukon a abandonné le changement d'heure en 2020.
L'année 2026 a toutefois marqué un véritable tournant. Une très grande majorité de la Colombie-Britannique a avancé l'heure une dernière fois le 8 mars, avant d'adopter l'heure avancée de façon permanente.
L'Alberta, les Territoires du Nord-Ouest et le Manitoba ont également décidé d'en finir avec ce rituel. Certaines communautés du nord-ouest de l'Ontario, dont Kenora, leur emboîteront le pas. Résultat : les horloges ne reculeront pas dans ces régions le 1er novembre prochain.
Au Manitoba, la décision a été annoncée en septembre par le premier ministre Wab Kinew, après une consultation publique ayant recueilli près de 72 000 réponses. Parmi celles-ci, 92 % étaient favorables à l'abolition du changement d'heure, tandis que 58 % souhaitaient conserver l'heure avancée toute l'année.
Ce changement aura des effets concrets cet hiver. Une fois l'heure reculée au Québec, la province sera à la même heure que Winnipeg. L'écart avec Calgary et Edmonton ne sera plus que d'une heure, et de deux heures avec Vancouver.
Où en est l'abolition du changement d'heure au Québec?
Le débat sur la fin du changement d'heure est loin d'être clos dans la province. Lors de la consultation menée par Québec à l’automne 2024, plus de 214 000 réponses ont été enregistrées.
Selon les résultats publiés par le cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 91 % des personnes qui ont répondu souhaitaient en finir avec cette pratique. Parmi elles, 72 % aimeraient conserver l’heure avancée toute l’année.
Malgré cet appui massif, aucune décision n’a été prise depuis. En septembre dernier, le ministère de la Justice confirmait d’ailleurs à Narcity Québec qu’il n’y avait aucun nouveau développement dans ce dossier.
Entre-temps, le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon a été porté au pouvoir lors des élections du 5 octobre, ce qui pourrait relancer les discussions. Le nouveau gouvernement ne s’est toutefois pas encore prononcé sur la question.
D’ici là, il faudra bel et bien reculer l’heure dans la nuit de samedi à dimanche.
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