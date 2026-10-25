Costco offre une trouvaille à 14,99 $ parfaite pour les fans de « Fourth Wing »

À offrir... ou pas! 🐉

La façade d'un Costco. Droite : Casse-tête Fourth Wing avec un dragon sur la boîte, vendu chez Costco.

Une trouvaille Fourth Wing est vendu à 14,99 $ chez Costco.

Niloo138 | Dreamstime, Narcity Québec
Éditrice Junior

Avis aux fans de la série de romans fantastiques The Empyrean (Fourth Wing) qui ont une carte Costco : ne marche pas vers ta voiture pour une visite à l'entrepôt, cours! Et si tu n'as pas d'abonnement, tu pourrais avoir un service à demander à tes proches qui en ont, car une trouvaille de la saga à 14,99 $ se trouve dans les rayons du détaillant en gros, et ça risque d'être ton achat favori pour la saison du cocooning.

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Alors que le public est toujours dans l'attente du dévoilement de la date de sortie du quatrième tome de la saga (sous la torture des teasers de l'autrice Rebecca Yarros), les adeptes peuvent au moins (ré)écouter les livres audio déjà disponibles tout en faisant un casse-tête inspiré de ce récit mettant en vedette les aventures épiques (et passionnées) de Violet Sorrengail et Xaden Riorson.

Le casse-t\u00eate Fourth Wing d'Eurographics. Le casse-tête Fourth Wing d'Eurographics est à vendre pour 14,99 $ au Costco. Izabelle Bee | Narcity Québec

C'est donc en te dirigeant vers la section des livres et des jouets que tu peux dénicher la boîte de 1 000 pièces de cet ensemble de la marque Eurographics. L'image représente les liens entre les protagonistes, ainsi qu'entre leurs dragons Tairn et Sgaeyl, avec un paysage paisible et lumineux en toile de fond.

Alors, ça vaut la peine de te le procurer, autant pour ton propre divertissement que pour ajouter une pièce à ta collection d'articles reliés à la série, sans oublier son prix avantageux.

Pour te donner une idée, d'autres modèles Fourth Wing avec le même nombre de morceaux sont affichés à 29,99 $ au prix régulier et autour de 22 $ à 24 $ en rabais sur Amazon. La même image, mais avec 550 pièces offertes dans un emballage ressemblant à un livre en étain gaufré, est plutôt vendue au prix de 32 $.

Ainsi, à 14,99 $, c'est vraiment un petit bijou à mettre dans ton panier, que ce soit pour toi ou pour faire plaisir aux membres fidèles de la communauté de Fourth Wing de ton entourage.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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QuébecAubainesCanada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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