14 produits à TOUJOURS acheter au Dollarama au lieu de chez Walmart pour économiser
Des produits de marques connues à petit prix, c'est OUI!
Faire des économies sur ses achats du quotidien, c'est toujours une bonne idée, surtout quand il suffit de changer de magasin pour payer moins cher! Entre les produits de beauté, les soins personnels et les essentiels pour la maison, Dollarama pourrait bien t'aider à garder quelques dollars de plus dans tes poches plutôt que de tout acheter chez Walmart. Et quand on compare les prix de certains articles, les différences ont parfois de quoi surprendre!
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Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le magasin du dollar ne se limite pas aux petits accessoires et aux articles génériques à bas prix. On y trouve aussi plusieurs marques bien connues, comme Neutrogena, Revlon, Oral-B, Clorox et Herbal Essences. Certains produits sont même offerts dans des formats identiques à ceux vendus chez d’autres détaillants, mais à une fraction du prix. Il faut toutefois garder l’œil ouvert, puisque les quantités, les parfums et les versions peuvent varier d’une bannière à l’autre.
Pour vérifier si ces aubaines valent réellement le détour, on a comparé, en octobre 2026, les prix de plusieurs produits repérés sur les tablettes du Dollo avec ceux affichés sur le site Web de Walmart Canada. Et disons que certaines différences pourraient te donner envie de revoir tes habitudes de magasinage!
Voici donc 14 produits à surveiller lors de ta prochaine visite au Dollarama pour économiser sur des marques que tu connais déjà.
Outil estompeur de maquillage de Revlon
L'outil estompeur de maquillage Revlon coûte 13,47 $ moins cher au Dollarama qu'au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 2 $
Prix au Walmart : 15,47 $
Cet outil estompeur à double extrémité de Revlon possède deux embouts souples en silicone, dont un plus petit pour les zones qui demandent davantage de précision, comme le contour des yeux et des lèvres. Le plus large permet notamment d'estomper le fard à joues, le bronzeur et l'illuminateur. Et c'est surtout son prix qui surprend : seulement 2 $ au Dollarama, contre 15,47 $ chez Walmart pour le même accessoire. Une économie de 13,47 $, soit environ 87 %! Même en solde chez Walmart, l’écart risque de rester important.
Tylenol pour nourrissons - Fièvre et douleur
Le Tylenol pour nourissons - Fièvre et douleur coûte moins cher au Dollarama qu'au Walmart.
Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 15 ml, soit environ 0,33 $ par ml
Prix au Walmart : 10,77 $ pour 24 ml, soit environ 0,45 $ par ml
Quand on a un bébé à la maison, avoir un médicament pour soulager la fièvre et la douleur sous la main peut être bien pratique. Le Tylenol pour nourrissons de 0 à 23 mois est offert à seulement 5 $ pour 15 ml au Dollarama, ce qui revient à environ 0,33 $ le millilitre.
Chez Walmart, le même médicament est vendu à 10,77 $ pour un format de 24 ml, soit environ 0,45 $ le millilitre. Même si le flacon du Dollo est plus petit, il permet d'économiser environ 26 % par millilitre. Une différence intéressante pour les parents qui souhaitent réduire leurs dépenses sur les essentiels de la pharmacie familiale!
Hydratant matifiant Clean & Clear
L'hydratant matifiant Clean & Clear coûte 7,47 $ moins cher au Dollarama qu'au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4 $ pour 100 ml
Prix au Walmart : 11,47 $ pour 100 ml
Quand une crème hydratante coûte presque trois fois moins cher d'un magasin à l'autre, ça mérite qu'on s'y attarde! L'hydratant matifiant quotidien de Clean & Clear est offert à seulement 4 $ au Dollarama, contre 11,47 $ chez Walmart, ce qui représente une économie de 7,47 $, soit environ 65 %. Destinée aux peaux grasses, mixtes ou sensibles, cette lotion légère de 100 ml contient notamment de la niacinamide et de la provitamine B5. Elle aide à hydrater la peau tout en atténuant son apparence brillante, un détail appréciable lorsque ton visage a tendance à luire au fil de la journée.
Mini brosse Wet Brush
La brosse Wet Brush Mini Detangler coûte 5,97 $ moins cher au Dollarama qu'au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4 $
Prix au Walmart : 9,97 $
Une brosse qui ne prend presque pas de place dans un sac, ça peut toujours servir, surtout quand les cheveux ont tendance à s'emmêler facilement. La Mini Detangler de Wet Brush est conçue pour défaire les nœuds dans les cheveux mouillés sans les abîmer grâce à ses picots flexibles, qui aident à limiter les tiraillements.
Au Dollo, elle est offerte à 4 $ dans une édition limitée, alors que la version noire est affichée à 9,97 $ chez Walmart. Outre la couleur et la mention « édition limitée » sur l'emballage du Dollarama, il s'agit de la même brosse. Une différence de 5,97 $ qui rend la version colorée particulièrement intéressante!
Nettoyant Clorox Scentiva
Le nettoyant désinfectant Clorox Scentiva coûte 2,12 $ moins cher au Dollarama qu'au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 3,75 $ pour 709 ml
Prix au Walmart : 5,87 $ pour 709 ml
Avec sa formule sans eau de Javel, Clorox Scentiva permet de nettoyer et de désinfecter certaines surfaces dures et non poreuses, notamment dans la cuisine et la salle de bain. Le vaporisateur de 709 ml est affiché à 3,75 $ au Dollarama, comparativement à 5,87 $ chez Walmart. C'est donc 2,12 $ de moins pour la même quantité, une réduction qui vaut le détour si tu utilises ce vaporisateur!
Lingettes Neutrogena Hydro Boost
Les lingettes Neutrogena Hydro Boost coûtent 6,97 $ moins cher au Dollarama qu'au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 25 lingettes
Prix au Walmart : 11,97 $ pour 25 lingettes
Retirer son maquillage n'est pas toujours l'étape la plus emballante de la routine du soir. Les lingettes nettoyantes Hydro Boost de Neutrogena peuvent alors dépanner pour retirer le maquillage, la saleté et les impuretés, y compris le mascara hydrofuge. Leur formule enrichie d'acide hyaluronique aide également à hydrater la peau, sans nécessiter de rinçage. À 5 $ pour 25 lingettes au Dollo, tu débourses 6,97 $ de moins que chez Walmart, où il faut payer 11,97 $. De quoi réduire la facture d'un peu plus de 58 %.
Soie dentaire Oral-B Glide
L'ensemble de soies dentaires Oral-B Glide coûte 6,98 $ moins cher au Dollarama qu'au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour trois unités
Prix au Walmart : 11,98 $ pour trois unités
La soie dentaire n'est peut-être pas l'achat le plus excitant, mais elle fait partie de ces essentiels qu'on utilise régulièrement. À 5 $ au Dollo, cet ensemble Oral-B Glide coûte 6,98 $ de moins que celui vendu à 11,98 $ chez Walmart, une économie d'environ 58 %! La principale différence entre les deux produits concerne leur variété : celle du Dollarama est sans saveur, tandis que celle du géant américain est à la menthe glacée. Les deux ensembles contiennent toutefois la même quantité de soie dentaire. À toi de voir si l'arôme de menthe vaut les 6,98 $ supplémentaires.
Crème nettoyante The Pink Stuff
La crème nettoyante miracle The Pink Stuff coûte 2,97 $ moins cher au Dollarama qu'au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 500 ml
Prix au Walmart : 7,97 $ pour 500 ml
Tu connais peut-être déjà la fameuse pâte rose The Pink Stuff, mais savais-tu que la marque propose aussi une version en crème nettoyante? Présentée dans une bouteille de 500 ml, celle-ci possède une texture plus liquide qui permet de l'appliquer facilement sur différentes surfaces, notamment les éviers, les plaques de cuisson et la céramique. Ce qui est surtout intéressant, c'est que le même produit se vend 7,97 $ chez Walmart, contre seulement 5 $ au Dollarama. Une différence de 2,97 $, soit environ 37 % de moins que chez le géant américain.
Lysol NeutraAir 2 en 1
Le vaporisateur Lysol NeutraAir coûte 2,27 $ moins cher au Dollarama qu'au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4 $ pour 283 g
Prix au Walmart : 6,27 $ pour 283 g
Certaines odeurs peuvent être tenaces dans la maison, particulièrement après avoir cuisiné ou lorsqu'on partage son quotidien avec des animaux. Le vaporisateur Lysol NeutraAir 2 en 1 ne sert pas uniquement à rafraîchir l'air : il permet aussi de désinfecter les surfaces dures et non poreuses, en éliminant 99,9 % des virus et des bactéries lorsqu'il est utilisé selon les instructions.
Le format de 283 g est offert à 4 $ au Dollarama, contre 6,27 $ chez Walmart. Tu économises donc 2,27 $ sur exactement le même produit!
Assouplissant Comfort botanique
L'assouplissant Comfort coûte environ 2,07 $ moins cher au Dollarama qu'au Walmart, à quantité équivalente de 675 ml.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 675 ml, soit 0,74 $ par 100 ml
Prix au Walmart : 5,97 $ pour 570 ml, soit 1,05 $ par 100 ml
Faire la lessive fait partie du quotidien, alors autant profiter des économies possibles sur les produits qu'on utilise à la maison! L'assouplissant Comfort, offert en plusieurs parfums, se retrouve autant chez Dollarama que chez Walmart, mais les formats et les prix diffèrent. Au Dollo, la bouteille contient 675 ml pour 5 $, tandis que Walmart demande 5,97 $ pour un format plus petit de 570 ml. En ramenant les quantités au même format, tu économises environ 2,07 $ chez le magasin du dollar, soit près de 29 %.
Barre de savon SheaMoisture
Le savon en barre SheaMoisture coûte 2,68 $ moins cher au Dollarama qu'au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 227 g
Prix au Walmart : 7,68 $ pour 227 g
Entre les gels douche aux parfums variés et les savons en barre qui font leur retour dans les routines de soins, les options ne manquent pas pour la douche. Celui de SheaMoisture, à la noix de coco et à l'hibiscus, mise sur une formule contenant du beurre de karité pour nettoyer la peau tout en préservant son hydratation. Composé à 92 % d'ingrédients d'origine naturelle, ce savon de 227 g est également formulé sans sulfates ni parabènes. Son prix est toutefois moins doux chez Walmart, où il atteint 7,68 $, comparativement à 5 $ au Dollo. Une différence de 2,68 $ pour la même barre.
Éponges Scrub Daddy
L'éponge Scrub Daddy coûte 1,97 $ moins cher au Dollarama qu'au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4 $
Prix au Walmart : 5,97 $
L'éponge Scrub Daddy est particulièrement populaire. Sa particularité? Sa texture change selon la température de l'eau : elle devient plus ferme dans l'eau froide pour déloger les saletés tenaces et plus souple dans l'eau chaude pour un nettoyage en douceur. Sa petite sœur, la Scrub Mommy, combine quant à elle deux textures pour faciliter le ménage.
Bonne nouvelle : ces éponges populaires se retrouvent sur les tablettes du Dollarama à seulement 4 $, alors que la Scrub Daddy est affichée à 5,97 $ chez Walmart. Une économie de 1,97 $, soit environ 33 %, sur exactement la même éponge! De quoi rendre la corvée de vaisselle un peu plus agréable, sans payer le plein prix.
Bandes nettoyantes Bioré
Les bandes nettoyantes Bioré coûtent 1,47 $ moins cher au Dollarama qu'au Walmart, pour une quantité équivalente de huit bandes.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 4,75 $ pour quatre bandes, soit 1,19 $ par bande
Prix au Walmart : 10,97 $ pour huit bandes, soit 1,37 $ par bande
Acheter un plus gros emballage ne garantit pas toujours un meilleur prix à l'unité, et les bandes nettoyantes Bioré en sont un bon exemple. Conçues pour retirer les impuretés présentes à la surface de la peau, elles sont offertes en boîte de quatre bandes à 4,75 $ au Dollo. Chez Walmart, le paquet de huit se détaille à 10,97 $. Pour obtenir la même quantité, il faudrait débourser 9,50 $ au magasin du dollar, ce qui laisse une économie de 1,47 $. Le format plus petit permet aussi d'essayer les bandes sans devoir en acheter huit d'un coup.
Démêlant pour cheveux Herbal Essences
Le vaporisateur démêlant Herbal Essences coûte 1,27 $ moins cher au Dollarama qu'au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix au Dollarama : 5 $ pour 208 ml
Prix au Walmart : 6,27 $ pour 208 ml
Les cheveux longs ou sujets aux frisottis demandent parfois un peu plus de patience au moment du brossage. La formule sans rinçage du vaporisateur démêlant Herbal Essences aide à maîtriser les frisottis et à limiter la casse lors du démêlage. Avec son parfum floral de rose, ce soin de 208 ml se trouve à 5 $ au Dollo, tandis qu'il faut débourser 6,27 $ chez Walmart. Une différence de 1,27 $ pour ajouter ce produit à ta routine capillaire.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.