J’ai testé 13 bonbons d’Halloween peu connus du Dollarama : voici ceux à donner et à éviter
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À l’approche de l'Halloween, le panier de bonbons peut vite coûter cher, surtout quand on veut offrir autre chose que quelques petites sucreries peu attrayantes. Dollarama regorge justement d’options à petit prix, souvent signées par des marques moins connues qui passent facilement sous le radar.
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Et même si les enfants ne regardent probablement pas combien tu as payé pour leur récolte, le but reste quand même de leur donner quelque chose qu’ils auront réellement envie de déballer… et surtout de manger. Certaines trouvailles peuvent d’ailleurs créer une belle surprise, alors que d’autres risquent de perdre rapidement leur place parmi les favoris de la soirée.
J’ai donc goûté plusieurs produits vendus en magasin afin de voir lesquels méritent vraiment une place dans ton bol d’Halloween. Goût, texture, niveau de sucre, fraîcheur, quantité dans l’emballage, coût à l’unité et impression générale : tout y passe.
L’idée n’est pas de chercher des copies parfaites de classiques bien connus, mais plutôt de voir si ces options économiques sont assez bonnes pour être distribuées sans hésiter.
Et il y a eu quelques surprises. Certaines sont franchement réussies, d’autres font très bien le travail pour ce qu’elles coûtent… et quelques-unes donnent plutôt envie de passer son tour.
Voici les bonbons de marques « pas connues » du Dollarama qui valent le détour et ceux que je laisserais volontiers sur les tablettes.
Dents de vampires
Les bonbons Dents de vampire vendus chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,75 $ pour 180 g, soit 24 Dents de vampire.
L’emballage de 180 grammes contient 24 bonbons Dents de vampire de la marque Spooky Treats, ce qui revient à environ 0,16 $ l’unité. Leur texture gélatineuse est assez ferme, sans être difficile à mâcher, et surtout, les bonbons ne collent pas aux dents. Côté saveur, ils offrent un goût fruité et bien sucré, avec une note artificielle assez prononcée. Le résultat demeure toutefois étonnamment agréable.
Ce ne sont peut-être pas les bonbons les plus raffinés du lot, mais leur forme de dentier de vampire est tout indiquée pour l’Halloween. Malgré leur goût un peu artificiel, je les ai appréciés et je n’hésiterais pas à les distribuer aux petits monstres qui sonnent à la porte.
Contient : sulfites. Peut contenir : lait et soya.
Mon appréciation générale : 3,5/5
Suçons Bon Bon Bum Tropical Mix
Les suçons Bon Bon Bum Tropical Mix vendus chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,75 $ pour 340 g, soit 20 suçons.
À environ 0,14 $ le suçon, le prix est attirant, mais le contenu du sac est loin d’être réparti également : j’ai compté 14 mangues, cinq fruits de la passion et une seule tangerine.
Au premier goût, Colombina réussit quand même à surprendre. La mangue est goûteuse, le fruit de la passion est plutôt plaisant au départ et la tangerine ressemble davantage à un suçon classique à l’orange. Malheureusement, l’impression change assez vite : un arrière-goût très artificiel prend rapidement le dessus, particulièrement avec la mangue et le fruit de la passion. La gomme à bulle au centre ne réussit pas non plus à sauver l’ensemble.
Même si les premières secondes sont plutôt prometteuses, je ne choisirais pas ces suçons pour remplir mon bol d’Halloween.
Contient : soya et sulfites. Peut contenir : arachides, amandes, noisettes, lait et blé.
Mon appréciation générale : 1,5/5
Crânes à la cerise
Les bonbons Crânes à la cerise vendus chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,75 $ pour 176 g, soit 22 Crânes à la cerise.
Difficile de manquer la cerise ici : son odeur est très marquée dès l’ouverture de l'emballage et la saveur rappelle vraiment celle des bonbons populaires à la cerise. Les 22 jujubes de la marque Spooky Treats reviennent à environ 0,17 $ chacun et leur texture gommeuse, facile à mâcher et non collante, est particulièrement agréable.
Avec leur look parfaitement dans le thème et leur goût réussi, je les donnerais sans hésiter à l’Halloween.
Contient : sulfites. Peut contenir : lait et soya.
Mon appréciation générale : 4,5/5
Bonbons pétillants
Les bonbons pétillants vendus chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,75 $ pour 52 g, soit 52 sachets.
Spooky Treats réussit particulièrement bien son coup avec ces petits sachets de bonbons pétillants. À environ 0,05 $ la portion, c’est aussi difficile à battre sur le plan du prix. Les quatre saveurs, soit la pomme, la fraise, la cerise et le raisin, sont faciles à reconnaître, même si celle à la pomme réserve une petite surprise : l’emballage montre une pomme rouge, alors que le goût rappelle plutôt celui de la pomme verte artificielle.
L’effet pétillant est aussi très réussi : ça crépite intensément et pendant un bon moment en bouche, sans que l’effet disparaisse après quelques secondes. La quantité dans chaque sachet m’a semblé parfaite pour en profiter sans que ce soit trop, et avec 52 portions dans la boîte, c’est clairement un produit que je distribuerais avec plaisir à l’Halloween.
Contient : lait.
Mon appréciation générale : 4,5/5
Cervelles gommeuses
Les bonbons Cervelles gommeuses vendus chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,75 $ pour 180 g, soit 36 Cervelles gommeuses.
Avec 36 jujubes dans le paquet, chaque cervelle revient à environ 0,10 $, un prix qui rappelle l’époque où les bonbons à dix sous existaient encore pour vrai. Pour remplir le bol sans trop dépenser, c’est donc difficile à battre.
Le goût de fraise est bien prononcé, sucré à souhait et vraiment agréable en bouche. Ajoute à ça leur forme de cerveau, parfaitement dans le thème de l’Halloween, et tu obtiens une friandise que je n’hésiterais pas à distribuer.
Contient : sulfites. Peut contenir : lait et soya.
Mon appréciation générale : 5/5
Citrouilles
Les bonbons Citrouilles vendus chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3 $ pour 180 g, soit dix sacs contenant chacun six citrouilles.
À 0,30 $ le petit sac, ou environ 0,05 $ par jujube enrobé de sucre, c’est un rapport qualité-prix difficile à battre. Chaque sachet de la marque Spooky Treats contient six friandises, ce qui représente une petite portion intéressante à ajouter à la récolte de bonbons.
En bouche, c’est toutefois moins convaincant : ils ont une texture gommeuse et collent aux dents, tandis que leur goût d’orange, et non de citrouille, est plutôt artificiel. Clairement loin d’être mes bonbons préférés… mais pas assez pour m’empêcher de vider quelques sacs au passage! Je les distribuerais quand même pour l’Halloween, surtout pour leur format individuel pratique et leur prix mini.
Contient : sulfites. Peut contenir : lait et soya.
Mon appréciation générale : 3/5
Gommes en rouleau
Les gommes en rouleau vendues chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,75 $ pour 120 g, douze rouleaux.
Sur papier, le concept est plutôt amusant, et chaque rouleau revient à environ 0,31 $. Malheureusement, les gommes ballounes de Spooky Treats sont très sèches dès la première bouchée, deviennent dures presque immédiatement et perdent le peu de saveur qu’elles ont en un rien de temps. Le goût est particulièrement désagréable, avec une saveur d’orange très artificielle et une texture sablonneuse qui n’aident vraiment pas.
Même réussir à faire une bulle relève du défi, alors que c’est quand même un peu la base pour ce type de gomme. Bref, je ne mettrais pas ces rouleaux dans mon bol d’Halloween.
Contient : soya.
Mon appréciation générale : 0/5
Suçons acidulés Bon Bon Bum
Les suçons Bon Bon Bum Acidulé vendus chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,75 $ pour 340 g, soit 20 suçons.
Le mot « acidulé » vend peut-être un peu trop le concept : les saveurs de pomme verte, d’orange et de cerise sont bonnes, mais on est très loin du bonbon surette qui fait plisser les yeux. Cela dit, le goût n’est pas décevant et chaque suçon revient à environ 0,14 $, ce qui reste intéressant pour un format aussi généreux.
C’est surtout le centre qui gâche un peu l’expérience. La gomme est presque sans saveur et devient très dure rapidement. Je les donnerais quand même à l’Halloween pour le goût du suçon lui-même, mais pas en espérant offrir une grosse dose d’acidité.
Contient : soya. Peut contenir : arachides, noisettes, amandes, lait, blé et sulfites.
Mon appréciation générale : 4/5
Mélange sucré
Les bonbons Mélange sucré vendus chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,25 $ pour 675 g, soit 124 bonbons.
Avec 124 friandises de la marque Arcor dans le sac, chaque bonbon revient à environ 0,03 $, ce qui en fait une option particulièrement économique pour remplir le bol d’Halloween. Malheureusement, la qualité laisse franchement à désirer. J’ai même trouvé quelques bonbons déjà déballés dans le sac, ce qui donne une assez mauvaise première impression.
Les suçons à la fraise et au tutti-frutti ont un goût prononcé, mais très synthétique. Les gommes sont dures, manquent de saveur et ont un goût tellement artificiel qu’il est difficile de savoir à quoi elles sont censées goûter. Même constat pour les bonbons à mâcher, qui sont extrêmement fermes et plutôt fades. Quant aux bonbons durs, ils rappellent la gomme balloune côté saveur et renferment eux aussi une gomme au centre, sans pour autant sauver la mise.
Malgré la quantité généreuse et le coût dérisoire, ce mélange est une grosse déception à mes yeux. Pour ma part, je passerais mon tour plutôt que de le distribuer à l’Halloween.
Contient : soya. Peut contenir : lait.
Mon appréciation générale : 0/5
Mélange amusant
Les bonbons Mélange amusant vendus chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,75 $ pour 482 g, soit 78 bonbons.
Colombina porte plutôt bien le nom « Mélange amusant » ici, parce qu’il y a vraiment de tout dans le sac. Les Tiger Pops sont particulièrement réussis, avec un goût de framboise bleue bien sucré et une autre saveur difficile à identifier, mais franchement fruitée. Les bonbons durs à la fraise ou au melon d’eau acidulé rappellent beaucoup les Jolly Rancher, même si leur fameux centre « coulant » ne coule pas du tout.
On retrouve aussi les Bon Bon Bum Acidulé à la pomme verte ainsi que des bonbons à mâcher très fruités, mais qui ont tendance à rester collés aux dents. Avec 78 friandises pour 3,75 $, chacune revient à environ 0,05 $, ce qui rend le rapport qualité-prix très intéressant. Malgré quelques petits défauts, je le distribuerais volontiers à l’Halloween.
Contient : sulfites et soya. Peut contenir : arachides, noisettes, amandes, lait et blé.
Mon appréciation générale : 4/5
Crânes chocolatés
Les chocolats en forme de crânes vendus chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,25 $ pour 227g, soit 22 chocolats.
Le contraste entre l’enrobage chocolaté plutôt velouté et l’intérieur croustillant est ce qui ressort le plus avec ces crânes de Palmer. Le goût du chocolat est bon, pas trop sucré ou artificiel, et le petit côté croquant apporte assez de texture pour éviter que la bouchée soit trop uniforme.
Avec 22 morceaux dans le sac, chaque « friandise chocolatée » revient à environ 0,15 $, ce qui reste raisonnable pour une option emballée individuellement et clairement dans le thème de l’Halloween. Ce ne sont pas les plus mémorables du lot, mais je les donnerais sans problème.
Contient : lait, soya et orge. Peut contenir : blé, arachides et amandes.
Mon appréciation générale : 3,5/5
Mélange d'yeux effrayants
Les friandises chocolatées Mélange d'yeux effrayants vendues chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,25 $ pour 227 g, soit 19 chocolats.
Une forte odeur d'arachides se fait sentir dès l'ouverture du sac, et ce n'est pas très surprenant : sur les 19 yeux que j'ai comptés, seuls trois étaient au fudge. Heureusement, la saveur de chacun est indiquée directement sur son emballage.
Le centre est très crémeux et celui au beurre d'arachide rappelle forcément les Reese's, mais les habitués de ces derniers remarqueront rapidement la différence. Le « chocolat » de Palmer a une saveur moins riche et un côté plus artificiel qui lui donne une impression plutôt bas de gamme. À environ 0,17 $ l'unité, le prix reste raisonnable, mais le goût ne m'a pas suffisamment convaincue pour compenser.
J'ai aussi trouvé quelques unités complètement déballées dans le sac. Même si les saveurs sont identifiées sur les emballages, ce détail me ferait personnellement éviter de les distribuer à l'Halloween, notamment en raison du contact possible avec les friandises contenant des arachides.
Contient : lait, soya et arachides.
Mon appréciation générale : 2/5
Yeux avec garniture de chocolat
Les chocolats en forme d'yeux avec garniture de chocolat vendus chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,50 $ pour 138 g, soit douze chocolats.
La texture est probablement leur meilleur atout : l’extérieur est bien croquant, tandis que le centre reste tendre et fondant. Côté goût, c’est toutefois beaucoup moins convaincant. Le chocolat de la marque Spooky Treats manque de richesse, avec une saveur assez fade et légèrement artificielle qui laisse une impression de produit bas de gamme, sans être désagréable au point de ne pas pouvoir en manger.
Les douze friandises reviennent à environ 0,21 $ chacune, mais c’est surtout leur emballage qui me ferait passer mon tour pour l’Halloween. Le papier d’aluminium est si mince qu’il ne recouvre pas toujours entièrement les chocolats, ce qui me semble plutôt problématique pour des friandises destinées à être distribuées. Je préférerais donc éviter de les offrir aux petits monstres du quartier.
Contient : lait et soya. Peut contenir : arachides, amandes, noix de cajou, noisettes, noix de macadamia, pignons, pistaches, œuf, sésame, blé, avoine et orge.
Mon appréciation générale : 2/5
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.