10 bonbons d'Halloween populaires qui coûtent moins cher au Dollarama qu'au Walmart
Donner des bonbons « in this economy », c'est presque un luxe. 😭🍬
Le 31 octobre approche à grands pas et, avec lui, la course aux bonbons d’Halloween. Avec la hausse du panier d’épicerie, accueillir les jeunes avec un bol bien rempli peut mettre une importante pression sur le portefeuille. Entre les sacs de mini-tablettes de chocolat, les croustilles en format individuel et les jujubes, il n’est pas rare de devoir acheter plusieurs paquets pour ne pas manquer de bonbons en pleine soirée. Voilà pourquoi chaque dollar économisé peut faire une différence.
Afin de t’aider à faire tes achats sans mauvaise surprise à la caisse, Narcity a comparé les prix de plusieurs emballages de friandises populaires chez deux détaillants où l’on se tourne souvent pour ce genre d’achat : Dollarama et Walmart. Résultat : pour dix emballages, c’est au Dollarama que la facture est la moins salée.
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Walmart propose un vaste choix de formats, dont plusieurs sacs en plus gros format, ce qui peut laisser croire qu’acheter en grande quantité permet d’économiser. Pourtant, ce n’est pas toujours le cas. Ici, Dollarama se démarque.
Pour que la comparaison soit la plus juste possible, on a sélectionné des produits offerts chez les deux commerçants, dans des formats équivalents (même marque, même variété et même quantité de bonbons ou même poids). Dans les cas où les formats ne sont pas tout à fait identiques, on te l’indique et on compare le prix à l’unité ou au gramme.
À noter que les prix peuvent varier d’une succursale à l’autre et changer au fil des promotions d’ici le 31 octobre, alors il vaut la peine de jeter un coup d’œil aux circulaires avant de faire ta tournée.
Voici dix emballages de bonbons d’Halloween qui coûtent moins cher au Dollarama qu’au Walmart.
Peelerz Zombie
Les Peelerz sont beaucoup moins cher par 100 g au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 3 $ pour 144 g, soit 2,08 $ pour 100 g
Prix au Walmart : 13,99 $ pour 240 g, soit 5,83 $ pour 100 g
Les bonbons Peelerz sur le thème des zombies pour l’Halloween sont aussi offerts chez Walmart, mais à un prix nettement plus élevé. Au Dollarama, le sac de 144 g se vend à 3 $, soit 2,08 $ pour 100 g, tandis que Walmart propose un format de 240 g à 13,99 $, soit 5,83 $ pour 100 g. À quantité égale, les bonbons coûtent donc environ 64 % moins cher chez Dollarama. Une économie intéressante pour faire le plein de ces bonbons populaires sur TikTok à l’approche de l’Halloween.
Airheads
Les Airheads mini-barres vendues 2,73 $ moins cher au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 2,75 $ pour 340 g
Prix au Walmart : 5,48 $ pour 340 g
Les mini-barres Airheads sont aussi vendues chez les deux détaillants, mais tu pourrais économiser pas mal en les achetant au Dollarama. Pour un sac de 340 g, tu paieras seulement 2,75 $ au Dollarama, contre 5,48 $ chez Walmart pour exactement la même quantité. Il s’agit d’une économie de 2,73 $, soit près de 50 %.
Skittles
Les sacs de Skittles vendus 2,68 $ moins cher au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 5 $ pour 304 g
Prix au Walmart : 7,68 $ pour 304 g
Les Skittles font partie des classiques faciles à glisser dans un bol d’Halloween. Pour exactement le même sac de 304 g, tu paies 5 $ au Dollarama contre 7,68 $ chez Walmart, une différence de 2,68 $ qui peut vite compter si tu prévois faire quelques réserves pour le 31 octobre.
Rockets
Les Rockets vendus 1 $ moins cher par 100 g au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 1,50 $ pour 125 g, soit 1,20 $ pour 100 g
Prix au Walmart : 2,97 $ pour 135 g, soit 2,20 $ pour 100 g
Qu’on les aime ou qu’on les déteste, les Rockets sont bel et bien un classique de l’Halloween, et l’écart de prix entre les détaillants pourrait te surprendre. Au Dollarama, le sac de 125 g coûte 1,50 $, soit 1,20 $ pour 100 g, contre 2,97 $ pour 135 g chez Walmart, soit 2,20 $ pour 100 g. C’est donc environ 45 % moins cher au poids chez Dollarama.
Les plus gros formats restent aussi avantageux à la bannière verte et jaune, avec un sac de 310 g à 3,50 $, comparativement à 4,07 $ pour 275 g chez Walmart. Dans ce cas, l’économie est toutefois un peu moins marquée, à environ 24 % au poids.
Barres assorties Nestlé
Les mini-barres Nestlé vendues 0,76 $ moins cher par 100 g au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 4,50 $ pour 173 g, soit 2,60 $ pour 100 g
Prix au Walmart : 7,96 $ pour 237 g, soit 3,36 $ pour 100 g
Acheter en plus grande quantité ne signifie pas toujours faire de meilleures économies, et ces mini-chocolats populaires assortis de Nestlé en sont un bon exemple. Au Dollarama, le sac de 173 g coûte 4,50 $, soit 2,60 $ pour 100 g, tandis que Walmart propose un format plus généreux de 237 g à 7,96 $, soit 3,36 $ pour 100 g. Résultat : le plus petit sac revient environ 23 % moins cher au poids. Comme quoi, mieux vaut comparer les prix par 100 g plutôt que de se fier uniquement à la taille de l'emballage, surtout quand vient le temps de faire des réserves de bonbons pour l'Halloween.
Fizz
Les Fizz vendus 0,16 $ moins cher par 100 g au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 2,75 $ pour 200 g, soit 1,38 $ pour 100 g
Prix au Walmart : 3,47 $ pour 225 g, soit 1,54 $ pour 100 g
Les Fizz risquent de te rappeler quelques souvenirs d’enfance avec leur cœur pétillant et leurs saveurs fruitées. Ces bonbons rétro, qu’on retrouvait souvent dans les dépanneurs et les sacs de friandises, sont aussi plus avantageux chez Dollarama. À 1,38 $ pour 100 g, contre 1,54 $ chez Walmart, le magasin du dollar permet d’économiser un peu plus de 10 % au poids. Une petite différence qui peut finir par compter.
Smarties
Les Smarties vendus 0,53 $ moins cher par 100 g au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 4,50 $ pour 170 g, soit 2,65 $ pour 100 g
Prix au Walmart: 7,96 $ pour 250 g, soit 3,18 $ pour 100 g
Même si le sac vendu chez Walmart contient davantage de bonbons, le prix au poids favorise encore le magasin du dollar. Les Smarties reviennent à 2,65 $ pour 100 g à la bannière verte et jaune, contre 3,18 $ chez le géant américain, soit environ 17 % de moins. Une petite différence qui devient intéressante si tu prévois acheter plusieurs sacs pour tenir jusqu’au 31 octobre.
Jolly Rancher
Les Jolly Rancher tropicaux vendus 0,48 $ moins cher au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 2,50 $ pour 198 g
Prix au Walmart : 2,98 $ pour 198 g
Pas besoin d’avoir des citrouilles ou des têtes de mort sur l’emballage pour mériter une place dans le bol d’Halloween. Comme les Jolly Rancher sont emballés individuellement, ils se prêtent très bien au partage, que tu choisisses les saveurs tropicales ou originales. Le format de 198 g coûte 2,50 $ au Dollarama, contre 2,98 $ chez Walmart pour la même quantité, soit 0,48 $ de moins au magasin du dollar.
Ring Pop
Les Ring Pop vendus 0,42 $ moins cher au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 1,75 $ pour 30 g
Prix au Walmart : 2,17 $ pour 30 g
Pas besoin d’attendre une fête d’enfants pour ressortir les Ring Pop. Le format de 30 g coûte 1,75 $ au Dollarama, contre 2,17 $ chez Walmart, soit 0,42 $ de moins pour exactement la même quantité. Ce n’est pas l’économie la plus spectaculaire de la liste, mais pour une petite friandise nostalgique à glisser dans le panier, le Dollo remporte le combat des prix.
Figurines Kinder
Les mini figurines Kinder vendues 0,72 $ moins cher au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 4,75 $ pour 90 g
Prix au Walmart : 5,47 $ pour 90 g
Pour les fans de chocolat au lait et ceux et celles qui préfèrent donner un bonbon de plus grande qualité à leurs proches ou collègues, ce petit lot des plus adorables de Kinder vaut le coup d'oeil. Le Dollarama propose le format de 90 g à 4,75 $, tandis que le même paquet est affiché à 5,47 $ chez Walmart. La différence n’est pas énorme, mais pour six petites figurines emballées individuellement, ça reste un choix pratique à partager.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.