Le Vendredi fou de Canadian Tire est lancé - Voici 16 des meilleurs deals allant jusqu'à 77%
Tu peux ENFIN te payer certains de tes produits chouchous! 👀🔥
Le Vendredi fou n'arrive officiellement que le 27 novembre, mais chez Canadian Tire, les aubaines commencent dès le jeudi 26 novembre 2026 et certaines valent vraiment la peine. Avec des rabais qui se poursuivent jusqu'au 6 décembre, il y a de quoi commencer ses achats des Fêtes, remplacer quelques essentiels de la maison ou enfin s'offrir ce qu'on garde à l'œil depuis un bout.
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Et pas besoin de prévoir un budget de plusieurs centaines de dollars pour en profiter! Parmi les offres de la circulaire, on retrouve même des trouvailles à moins de 20 $. C'est le genre de solde où tu peux autant dénicher un petit cadeau pour la personne qui répond toujours « j'ai besoin de rien » que vérifier si l'appareil que tu attends de voir baisser de prix est enfin plus abordable.
Entre les idées cadeaux, les essentiels du quotidien et les achats qu'on remet toujours à plus tard, voici 16 des meilleures aubaines du Vendredi fou qu'on a repérées chez Canadian Tire.
Friteuse à air chaud Ninja Crispi Pro
La Ninja Crispi Pro est en rabais de 60 % pour le Vendredi fou chez Canadian Tire.
Prix régulier :
399,99 $
Prix en solde : 159,99 $
Rabais : 60 %
Ce qui distingue la Ninja Crispi Pro des friteuses à air chaud traditionnelles, ce sont ses contenants en verre qui permettent de surveiller la cuisson sans ouvrir l'appareil. Elle comprend deux formats de 2,5 et 6 pintes, pratiques autant pour préparer un repas rapide que pour cuisiner en plus grande quantité. Ses six fonctions permettent notamment de frire à l'air chaud, rôtir, cuire au four, déshydrater et redonner du croustillant aux restants. Et le petit plus? Les contenants viennent avec des couvercles pour conserver directement les restes au réfrigérateur, sans devoir salir un autre plat.
Chargeur Bluehive avec câbles USB-C
Le chargeur portatif Bluehive de 20 000 mAh est en solde à 18,69 $ chez Canadian Tire pour le Vendredi fou.
Prix régulier :
80,69 $
Prix en solde : 18,69 $
Rabais : 77 %
Avec 62 $ de réduction, soit 77 % du prix régulier, ce chargeur portatif Bluehive fait partie des petites aubaines qui valent vraiment le détour. Sa batterie de 20 000 mAh permet de recharger ton cell ou d'autres appareils compatibles lorsqu'aucune prise électrique n'est à proximité. Il possède deux câbles USB-C intégrés, bien pratiques pour éviter de chercher ton fil au fond du sac, ainsi qu'un écran numérique qui indique le niveau de batterie restant. On peut même recharger jusqu'à cinq appareils simultanément, avec une puissance de recharge rapide pouvant atteindre 22,5 W.
Un accessoire à garder sous la main lors des voyages, des déplacements ou des pannes de courant.
Mélangeur Magic Bullet
Le mélangeur Magic Bullet Single Shot passe de 54,99 $ à 19,99 $ pour le Vendredi fou chez Canadian Tire.
Prix régulier :
54,99 $
Prix en solde : 19,99 $
Rabais : 64 %
À moins de 20 $, ce mélangeur Magic Bullet est une petite aubaine pour préparer tes smoothies, tes vinaigrettes ou même une salsa maison sans sortir le gros mélangeur. Son format compact prend peu de place sur le comptoir et l'ensemble vient avec plusieurs accessoires, dont deux tasses avec anneaux pour boire directement dedans et trois couvercles pour conserver les préparations.
Sèche-cheveux FlexStyle de Shark
Le Shark FlexStyle est en solde à 229,99 $ chez Canadian Tire pour le Vendredi fou, soit une économie de 170 $.
Prix régulier :
399,99 $
Prix en solde : 229,99 $
Rabais : 43 %
Tu rêves du fameux Dyson Airwrap, mais son prix te fait hésiter? Le Shark FlexStyle est une alternative beaucoup moins coûteuse qui reçoit aussi de bons commentaires. Cet appareil multifonction permet de créer des boucles, de lisser les cheveux ou de réaliser un brushing volumineux sans multiplier les outils. Il comprend deux boucleurs qui enroulent automatiquement les mèches grâce à l'air, deux brosses coiffantes et un concentrateur pour le séchage. Sa technologie contrôle également la température pour limiter les dommages causés par la chaleur.
Avec 170 $ de réduction, c'est une belle occasion de s'offrir un appareil polyvalent pour se coiffer à la maison.
Nettoyeur en profondeur à tapis et tissu portatif Bissell Little Green Pet Pro
Le Bissell Little Green Pet Pro est à moitié prix pour le Vendredi fou chez Canadian Tire.
Prix régulier :
229,99 $
Prix en solde : 114,99 $
Rabais : 50 %
Les dégâts de nos animaux ne se limitent pas toujours au plancher, et c'est justement là que le Bissell Little Green Pet Pro devient intéressant. Ce nettoyeur portatif permet de s'attaquer aux taches sur les divans en tissu, les tapis, les escaliers et même les sièges de voiture. Il possède deux réservoirs séparés pour l'eau propre et l'eau sale, ainsi qu'un accessoire pour rincer et nettoyer son tuyau après utilisation.
Aspirateur robot et vadrouille sans fil Roborock Q7 L5
Le Roborock Q7 L5 profite d'un rabais de 61 % pour le Vendredi fou chez Canadian Tire.
Prix régulier :
379,99 $
Prix en solde : 149,99 $
Rabais : 61 %
Un aspirateur robot qui passe aussi la vadrouille pour moins de 150 $, voilà une aubaine qui mérite qu'on s'y attarde! Le Roborock Q7 L5 combine une puissance d'aspiration de 8 000 Pa et un système de brosses conçu pour limiter les cheveux et les poils d'animaux qui s'emmêlent. Grâce à sa navigation laser LiDAR, il cartographie les pièces pour organiser ses déplacements, tandis que l'application permet de programmer les nettoyages, même quand tu n'es pas à la maison. Il propose également trois niveaux de débit d'eau pour adapter le lavage aux différents types de planchers.
Haut-parleur de fête Bluetooth portatif iLive Jam Time
Le haut-parleur iLive Jam Time est en solde à 19,94 $ chez Canadian Tire pour le Vendredi fou.
Prix régulier :
50,94 $
Prix en solde : 19,94 $
Rabais : 61 %
Avec les partys du temps des Fêtes qui approchent, ce petit haut-parleur iLive Jam Time pourrait bien servir autant pour la musique d'ambiance que pour une soirée karaoké improvisée. Il se connecte en Bluetooth à ton cell, possède des lumières qui changent de couleur et vient même avec un microphone pour chanter tes classiques de Noël préférés. On peut aussi écouter de la musique à partir d'une clé USB ou d'une carte SD. À moins de 20 $, il récolte une excellente note de 4,7 étoiles sur 5 auprès de plus de 1 000 personnes sur Canadian Tire.
Planche à découper en bois Vida Paderno
La planche à découper en bambou Vida de Paderno est en solde à 7,99 $ chez Canadian Tire.
Prix régulier :
25,99 $
Prix en solde : 7,99 $
Rabais : 69 %
Pas besoin de sortir une planche immense pour préparer les légumes du souper, mais on aime quand même avoir assez de place pour couper plusieurs ingrédients à la fois. Avec ses dimensions de 12 x 18 po, cette planche en bambou Vida de Paderno offre une bonne surface de travail, tandis que sa base antidérapante aide à la maintenir en place sur le comptoir. À moins de 8 $, c'est aussi une petite aubaine à considérer pour remplacer une vieille planche qui a fait son temps.
Duo de sapins de Noël artificiels illuminés en pot NOMA
L'ensemble de deux sapins illuminés NOMA est en solde à 44,99 $ chez Canadian Tire pour le Vendredi fou.
Prix régulier :
99,99 $
Prix en solde : 44,99 $
Rabais : 55 %
Deux petits sapins illuminés pour moins de 45 $, voilà de quoi ajouter une touche de magie à ton entrée pour les Fêtes! Les NOMA Patton mesurent chacun 3,5 pieds et sont installés dans un pot noir, ce qui permet de les placer de chaque côté de la porte pour créer un décor symétrique. Chaque sapin possède 35 lumières DEL blanc chaud fonctionnant à piles, sans avoir à chercher une prise à proximité. Conçus pour l'intérieur comme pour l'extérieur, ils peuvent aussi trouver leur place près d'un foyer ou dans un coin du salon.
Faitout en fonte Master Chef
Le faitout en fonte Master Chef est à moitié prix pour le Vendredi fou chez Canadian Tire, soit 29,99 $.
Prix régulier :
59,99 $
Prix en solde : 29,99 $
Rabais : 50 %
Une bonne cocotte en fonte, ça peut vite coûter cher, alors en trouver une à moins de 30 $, c'est plutôt intéressant! Ce faitout Master Chef de 3,5 pintes possède un revêtement émaillé et retient bien la chaleur, ce qui en fait un bon choix pour préparer des mijotés, des soupes ou même du pain maison. Avec son format relativement compact, il convient aussi aux petites portions. Offert en bleu mat ou en blanc mat, il a aussi un joli look qui permet de passer directement de la cuisson au service à table.
Rallonge d'extérieur NOMA
La rallonge d'extérieur NOMA à trois prises est en solde à 2,99 $ chez Canadian Tire.
Prix régulier :
9,99 $
Prix en solde : 2,99 $
Rabais : 70 %
Avec toutes les décorations lumineuses qu'on installe pour Noël, les prises électriques viennent parfois à manquer. Cette rallonge d'extérieur NOMA possède trois prises, ce qui permet de brancher plusieurs petites décorations au même endroit, à condition de respecter sa capacité maximale de 13 A. Son câble vert de 2,5 m se fond facilement dans le décor près du sapin ou des arbustes. À seulement 2,99 $, c'est aussi le genre d'accessoire pratique qu'on peut acheter en prévision des prochaines installations de lumières.
Aspirateur-balai sans fil Shark Power Lite
L'aspirateur Shark Power Lite profite d'une réduction de 180 $ pour le Vendredi fou chez Canadian Tire.
Prix régulier :
379,99 $
Prix en solde : 199,99 $
Rabais : 47 %
Passer l'aspirateur d'une pièce à l'autre sans traîner de fil, c'est déjà pratique, mais le Shark Power Lite a aussi quelques fonctions intéressantes. Sa technologie FloorDetect reconnaît automatiquement le type de plancher et ajuste la puissance d'aspiration ainsi que la vitesse de la brosse, que tu passes du bois franc au tapis. Son rouleau-brosse Turbo est conçu pour nettoyer efficacement tout en facilitant les déplacements autour des meubles. Avec une autonomie annoncée pouvant atteindre 40 minutes et une note de 4,6 étoiles sur 5 sur Canadian Tire, ce modèle mérite qu'on s'y attarde, surtout à 47 % de rabais.
Duo de brosses à dents électriques rechargeables Philips Sonicare 2300
Le duo de brosses à dents Philips Sonicare 2300 est en solde à 49,49 $ chez Canadian Tire pour le Vendredi fou.
Prix régulier :
90,49 $
Prix en solde : 49,49 $
Rabais : 45 %
Deux brosses à dents électriques pour moins de 50 $, ça revient à environ 25 $ chacune! Cet ensemble Philips Sonicare 2300 comprend un modèle noir et un blanc, parfait pour équiper deux personnes à la maison ou remplacer les vieilles brosses manuelles. Grâce à leur technologie sonique, elles sont conçues pour éliminer jusqu'à trois fois plus de plaque qu'une brosse manuelle. Elles proposent aussi deux niveaux d'intensité, une minuterie de deux minutes avec rappels pour changer de zone et une autonomie pouvant atteindre deux semaines par recharge.
Sorbetière 7-en-1 Ninja CREAMi
La Ninja CREAMi est en solde à 169,99 $ chez Canadian Tire pour le Vendredi fou, soit une économie de 130 $.
Prix régulier :
299,99 $
Prix en solde : 169,99 $
Rabais : 43 %
Avec toutes les recettes de crème glacée maison qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, difficile de ne pas avoir envie d'essayer la Ninja CREAMi! Cette sorbetière populaire propose sept programmes pour préparer des crèmes glacées, des sorbets, des gelatos et même des laits frappés. Tu peux aussi créer tes propres recettes en choisissant les ingrédients, notamment pour des versions sans lactose ou moins sucrées. Il suffit de congeler ta préparation pendant 24 heures avant de la transformer en dessert glacé.
Bouteille d'eau réutilisable Owala FreeSip
La populaire bouteille Owala FreeSip est en solde à 24,99 $ chez Canadian Tire pour le Vendredi fou.
Prix régulier :
41,99 $
Prix en solde : 24,99 $
Rabais : 40 %
Difficile de passer à côté des fameuses bouteilles Owala qui font parler d'elles sur les réseaux sociaux, notamment grâce à leurs jolies combinaisons de couleurs.
Mais leur popularité ne repose pas seulement sur leur apparence! La FreeSip de 24 oz (710 ml) possède une paille intégrée et une ouverture qui permet aussi de boire directement en inclinant la bouteille. Son acier inoxydable isotherme aide à garder l'eau froide, tandis que son couvercle étanche évite les dégâts dans le sac. Plusieurs couleurs sont offertes, dont le rose quartz, le vert menthe et le noir, pour trouver celle qui correspond le mieux à ton style.
Barre de son Bluetooth 3.1 canaux JBL Cinema SB510
La barre de son JBL Cinema SB510 est en solde à 173,74 $ chez Canadian Tire pour le Vendredi fou.
Prix régulier :
233,74 $
Prix en solde : 173,74 $
Rabais : 26 %
Retrouver l'ambiance sonore du cinéma sans quitter le confort de ton salon, c'est justement ce que propose la barre de son JBL Cinema SB510. Avec ses 200 W de puissance et son système audio à 3.1 canaux, elle donne plus d'ampleur aux bandes sonores des films, tandis que son caisson de basses intégré fait ressortir les explosions et les effets spéciaux. Son haut-parleur central permet aussi de mieux distinguer les dialogues, même pendant les scènes d'action. Et pour les soirées où tu préfères mettre de la musique, on peut simplement connecter son cell en Bluetooth.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.