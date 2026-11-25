Le Québécois le plus recherché au Canada a été arrêté en Ontario
Après presque trois mois en cavale, la police lui a mis les menottes.
Moins d'une semaine après son entrée parmi les criminels les plus recherchés au Canada, Ayoub Mohamed n'est plus en cavale. Le jeune Montréalais a été arrêté en Ontario. La police le soupçonne d'avoir tué un barbier à Salaberry-de-Valleyfield à la fin de l'été.
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Selon la Sûreté du Québec, c'est un signalement de la population qui a permis de le retrouver. Après près de trois mois de recherches, il doit maintenant répondre de ses actes devant un juge.
La SQ a confirmé l'arrestation dans un communiqué publié ce mercredi 25 novembre. Le suspect a été appréhendé la veille, le mardi 24 novembre, par le Service de police de London. Le programme Bolo avait dévoilé sa liste des 25 fugitifs les plus recherchés au pays le 19 novembre à Toronto, et le suspect y occupait la quatrième place. Il était le premier des quatre Québécois du classement. L'arrestation a donc eu lieu à peine cinq jours après la publication de la liste. Le communiqué ne précise toutefois pas si l'information ayant mené à sa localisation est liée à cette diffusion.
Une comparution prévue ce mercredi
Ayoub Mohamed, 19 ans, doit comparaître ce mercredi au palais de justice de Valleyfield. Il fera face à une accusation de meurtre au deuxième degré, précise la SQ. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrestation pancanadien, ce qui permettait à n'importe quel corps policier du pays de l'arrêter.
Les accusations n'ont pas encore été prouvées devant un tribunal. Le suspect demeure présumé innocent tant qu'un jugement n'a pas été rendu.
Un barbier tué sur son lieu de travail
L'affaire remonte au 4 septembre dernier. Ce jour-là, Jordan Gagné, un barbier de 23 ans, a été atteint par balle à l'intérieur du salon où il travaillait, rue Alexandre, à Salaberry-de-Valleyfield.
L'équipe d'enquête de la SQ a ensuite désigné Ayoub Mohamed comme le tireur présumé. Le 6 octobre, son avis de recherche a été publié sur le site Fugitifs Québec. La police y indiquait qu'il pouvait être armé et dangereux et demandait à la population de ne pas tenter de l'appréhender.
Le rôle du programme Bolo
Le programme Bolo ne lance pas ses propres enquêtes. Comme l'explique la SQ, il sert à donner plus de visibilité aux avis de recherche prioritaires pour lesquels les services de police ont déjà sollicité l'aide du public.
Au moment du dévoilement de la liste, une récompense pouvant atteindre 50 000 $ était offerte pour des informations menant à l'arrestation d'Ayoub Mohamed. La SQ ne dit pas si cette somme sera versée.
Trois autres Québécois font partie du classement publié le 19 novembre :
- Gianpietro Tiberio (10e), recherché par le SPVM pour meurtre
- Dylan Denis (13e), recherché par le SPVM pour meurtre
- Tommy Bernier-Thibault (25e), recherché par la police de Lévis pour voies de fait
Comment transmettre une information?
La SQ rappelle que tu peux signaler un événement suspect ou un acte criminel de façon confidentielle à sa Centrale de l'information criminelle, au 1 800 659-4264. Si tu crois apercevoir une personne recherchée, ne t'en approche pas et compose le 911.
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