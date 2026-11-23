7 choses à savoir sur Dylan Larkin, le joueur qui a coûté Montembeault, Dach et Hage au CH
Les partisans l'ont demandé... et l'ont eu! 🤯
La nouvelle est tombée tard, ce dimanche 22 novembre : l'attaquant vedette des Red Wings de Détroit, Dylan Larkin, a été échangé aux Canadiens de Montréal dans le cadre d'une transaction monstre. Qui est cet attaquant qui troque le rouge et blanc pour le bleu, blanc, rouge québécois? On te dit tout.
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Afin de mettre la main sur l'homme de 30 ans, qui en est à sa 11e saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH), la Sainte-Flanelle a du se départir de Kirby Dach, Samuel Montembeault, l'espoir Michael Hage, en plus de quatre choix au repêchage, dont deux de premier tour (2027 et 2029).
C'est lui qui voulait quitter Détroit
Il faut dire que ce divorce entre Dylan Larkin et les Red Wings de Detroit n'était pas une grande surprise. C'est lui-même qui l'a souhaité, voire provoqué, comme le rapporte la LNH. Après la dernière saison, l'attaquant a demandé une transaction aux Red Wings.
À la suite de cette demande, il a perdu le titre de capitaine et s'est fait huer par les partisans de sa ville natale. Après dix matchs, il a quitté l'équipe le 29 octobre, et Detroit l'a suspendu sans salaire. Cette suspension lui a coûté environ 1 million de dollars.
Lors de sa plus récente visite au Centre Bell, le 10 octobre dernier, la foule montréalaise scandait « We Want Larkin » (« On veut Larkin »). Demandez et vous recevrez, comme dirait l'autre.
Les Habs seront sa deuxième équipe dans la LNH
Depuis son arrivée dans la LNH en 2015, Dylan Larkin n'avait porté qu'un seul uniforme, soit celui des Red Wings de Detroit. Il a disputé son premier match le 9 octobre 2015 contre les Maple Leafs de Toronto.
Il avait été sélectionné au premier tour du repêchage de 2014, avant de passer une saison au sein de l'équipe de l'Université du Michigan.
Il est américain
Si le Québec et le Canada boycottent plusieurs produits américains pour mettre de l'avant leurs équivalents canadiens, force est de constater qu'au hockey, le talent n'a pas de frontières. Il faut aller piger un peu partout dans le monde pour former une équipe de feu et mettre la main sur la coupe Stanley dans un avenir rapproché.
Dylan Larkin est né le 30 juillet 1996 au Michigan, aux États-Unis. Le centre de 30 ans a grandi dans la région de Detroit, où il a notamment joué au sein de l'équipe de l'Université du Michigan.
Il est marié
L'attaquant s'est marié à sa « meilleure amie », Makenzie Wolfe, le 6 août 2023, lors d'une cérémonie privée.
Il avait demandé sa douce moitié en mariage en juillet 2022, au bord d'un lac. Il décrit ce moment comme une « soirée de rêve » passée avec la « femme de [ses] rêves ».
Il est papa
Les Larkin ont accueilli le 19 mai 2025 la petite Lennyn Marie Larkin.
Le 19 mai 2025, le couple a accueilli la petite Lennyn Marie Larkin. Sa femme a souligné sur ses réseaux sociaux qu'elle était leur « plus grand rêve devenu réalité ».
Il faut dire que les Larkin attendaient avec impatience l'arrivée de leur fille. En décembre 2023, ils avaient perdu un premier bébé à la suite d'une fausse couche.
« Il est difficile de trouver les mots ou du positif dans cette situation, mais nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien et de votre compréhension », avait-il écrit sur Instagram.
Il est médaillé d'or
Sans vouloir retourner le couteau dans la plaie, rappelons que les États-Unis ont remporté la médaille d'or au hockey masculin aux Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026, en battant le Canada en finale.
Dylan Larkin faisait partie de l'équipe. Au cours des six joutes olympiques qu'il a disputés, l'attaquant, alors âgé de 29 ans, a marqué deux buts.
Les JO ne sont pas sa seule expérience sur la scène internationale. Il a aussi représenté le pays de l'Oncle Sam dans les tournois mondiaux des moins de 17 ans, des moins de 18 ans et des moins de 20 ans. Il a également porté les couleurs américaines lors de six Championnats du monde, sans oublier sa participation à la Confrontation des 4 nations, en 2025.
L'homme aux 30 buts par saison
En une dizaine de saisons dans la LNH, Dylan Larkin a connu six saisons de 30 buts ou plus. Cinq d'entre elles sont survenues au cours des cinq dernières campagnes complètes.
Avec 649 points, dont 278 buts, en 818 matchs dans l'uniforme rouge et blanc, il occupe le 10e rang des meilleurs pointeurs de l'histoire centenaire des Red Wings.
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