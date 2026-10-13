7 choses à savoir sur Jacob Fowler des Canadiens de Montréal

De recrue à vedette montante, le gardien n'a pas fini de faire jaser! 👀

Jacob Fowler des Canadiens de Montréal.

Le gardien de but Jacob Fowler est déjà la vedette montante des Canadiens de Montréal lors de la saison 2026-2027.

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Éditrice sénior, Nouvelles

La situation devant le filet des Canadiens de Montréal continue de soulever les passions. Si Jakub Dobeš a été le héros du Centre Bell lors des séries éliminatoires le printemps dernier, la recrue Jacob Fowler ne donne pas sa place et s’impose déjà comme l’un des joueurs à surveiller cette saison.

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Rappelé du Rocket de Laval après la blessure de Samuel Montembeault, le gardien de 21 ans a volé la vedette samedi dernier, le 10 octobre, au Centre Bell. Il a signé un jeu blanc de 30 arrêts dans une victoire de 1à 0 en tirs de barrage contre les Red Wings de Detroit, sans compter les six patineurs qu’il a stoppés en fusillade. Signe que l'entraîneur Martin St-Louis lui fait confiance, il sera devant le filet pour un troisième match d’affilée ce mardi 13 octobre, contre les Sabres de Buffalo.

Comme tu n’as pas fini d’entendre scander son nom au Centre Bell, voici sept faits intéressants sur Jacob Fowler, le hockeyeur qui fait déjà rêver les fans.

Il vient de la Floride

Le numéro 32 du Tricolore est né à Melbourne, sur la côte est de la Floride, aux États-Unis. Il est d'ailleurs le premier gardien de but floridien dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Il est Sagittaire

Né le 24 novembre 2004, sous le signe du Sagittaire, Jacob Fowler fêtera ses 22 ans le mois prochain. Il est donc le deuxième joueur le plus jeune du CH, après Ivan Demidov (20 ans).

Il est fan des Canadiens de Montréal depuis son enfance

Même s’il a grandi en Floride, Jacob Fowler a toujours eu le CH dans le cœur. Au repêchage de 2023, il a raconté à NHL.com qu’enfant, il portait un chandail des Canadiens lors de sa toute première journée comme gardien. « J’ai des frissons chaque fois que je pense au jour où je porterai le chandail des Canadiens », avait-il ajouté. Mission accomplie depuis!

Il a de la famille à Montréal et au Québec

Si Fowler parle du Québec avec autant d’affection, c’est qu’une partie de ses racines est d’ici. Plusieurs membres de sa famille éloignée viennent de Montréal et de la province, puisque son grand-père s'est remarié avec une Québécoise. Il a d'ailleurs fait plusieurs voyages de ce côté-ci de la frontière dans sa jeunesse.

Fowler a étudié en communications

Avant de débarquer devant le filet du Bleu-blanc-rouge, Jacob Fowler a passé deux saisons avec les Eagles de Boston College, de 2023 à 2025, tout en étudiant en communications. Son programme l’obligeait à suivre un cours de langue étrangère, et son choix s’est naturellement arrêté sur le français.

« C’est très important pour moi d’apprendre la langue, a-t-il déjà mentionné en entrevue. Je souhaite le faire par respect pour l’organisation et ses partisans, mais aussi pour mieux comprendre la culture québécoise. »

Même s’il a délaissé les bancs d’école à temps plein pour le hockey professionnel, il poursuivrait ses études en ligne dans le but d’obtenir son diplôme.

Il a fait ses débuts avec le CH en décembre 2025

C’est le 11 décembre 2025 que Jacob Fowler a enfin réalisé son rêve. Rappelé du Rocket de Laval alors que Samuel Montembeault et Jakub Dobeš connaissaient des difficultés, il a fait ses débuts à Pittsburgh et a mené le CH à une victoire de 4 à 2. Un clin d’œil du destin pour celui qui a grandi en étant fan de Sidney Crosby, qui l’a d’ailleurs bombardé de sept tirs sans jamais le déjouer.

Sa famille l’a toujours suivi

Jacob Fowler est le fils de Kerri et Jay Fowler, et il a un frère, surnommé Jay Jay. Sa famille était d'ailleurs présente dans les gradins de l'aréna à Pittsburgh lors de ses débuts avec la Sainte-Flanelle.


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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