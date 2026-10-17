Ces 5 joueurs du CH ont un frère ou une sœur qui gagne aussi sa vie au hockey
Quand les parents veulent juste que tout le monde s'amuse! 😬
Au Centre Bell, le talent semble parfois être une affaire de famille. Plusieurs joueurs des Canadiens de Montréal ne sont pas les seuls de leur famille à gagner leur vie avec un bâton de hockey : certains ont un frère dans la LNH ou la Ligue américaine, et un autre a une sœur qui brille dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).
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Le Tricolore a dévoilé le 28 septembre sa formation pour la saison 2026-2027, pratiquement identique à celle qui a atteint la finale de l'Association de l'Est le printemps dernier. Après avoir goûté à la LNH la saison dernière, Florian Xhekaj y a cette fois obtenu un poste à temps plein, ce qui fait que deux frères portent maintenant l’uniforme bleu-blanc-rouge en même temps.
Voici les joueurs du CH dont un frère ou une sœur joue aussi au hockey professionnel cette saison.
Nick Suzuki et son frère Ryan
Le capitaine du Canadien a un petit frère, Ryan, son cadet de presque deux ans. Originaire de London, en Ontario, comme Nick, il avait été repêché au premier tour (28e au total) par les Hurricanes de la Caroline en 2019.
Après six saisons dans l'organisation des Hurricanes, où il a disputé ses deux seuls matchs dans la LNH en 2024-2025, Ryan Suzuki a signé un contrat d'un an à deux volets avec les Sénateurs d'Ottawa le 1er juillet 2026.
Le 26 septembre dernier, les deux frères se sont affrontés pour la première fois dans un match de la LNH, lors d’un duel préparatoire entre le Canadien et les Sénateurs au Centre Bell. Ryan a même pris la première mise au jeu face à Nick, sous les yeux de leurs parents. Il amorce maintenant la saison avec le club-école d’Ottawa, à Belleville.
Lane Hutson et ses frères Quinn et Cole
Chez les Hutson, le hockey est une vraie affaire de famille : ils sont quatre frères à jouer au hockey de haut niveau. En plus de Lane (22 ans), gagnant du trophée Calder, l’aîné Quinn (24 ans) et le cadet Cole (20 ans) sont sous contrat dans la LNH, alors que le bébé de la famille, Lars (17 ans), s’approche du repêchage.
Quinn Hutson est un attaquant qui joue dans l’organisation des Oilers d’Edmonton. Comme Lane, il a fait son hockey universitaire à Boston, et il se bat maintenant pour un poste dans la LNH.
Cole, lui, est défenseur comme Lane. Il joue pour les Capitals de Washington et amorce sa première saison complète dans la LNH. Le 14 octobre, les deux frères ont croisé le fer pour la première fois dans la Ligue nationale.
Arber Xhekaj et son frère Florian
Le cas des Xhekaj est unique dans cette liste : les deux frères jouent pour la même équipe. Florian, le cadet d'Arber, fait partie de la formation officielle du Canadien pour la saison 2026-2027.
Originaire de Hamilton, en Ontario, comme son grand frère, l'attaquant de 22 ans mesure 6 pi 4 po. Il avait obtenu un premier rappel du Rocket de Laval en novembre 2025.
Leur complicité ne passe pas inaperçue : on les voit souvent arriver ensemble au Centre Bell les soirs de match. Sur la glace, ils partagent aussi le même style physique qui plaît tant aux partisans.
Alex Newhook et sa sœur Abby
Alex Newhook est le seul joueur de cette liste dont la sœur fait carrière au hockey. Sa petite sœur Abby, 23 ans, joue pour la Fleet de Boston, dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).
Originaire de St. John's, à Terre-Neuve, Abby Newhook a suivi les traces de son grand frère jusqu'au Boston College, où elle a été capitaine à sa dernière saison.
Repêchée par Boston en 2025, elle a connu une première saison remarquée et a été nommée dans l’équipe d’étoiles des recrues de la LPHF. En juillet, la Fleet lui a accordé un nouveau contrat de deux ans.
Kirby Dach et son frère Colton
Le joueur de centre du Canadien a un petit frère, Colton (23 ans), qui joue maintenant pour les Oilers d'Edmonton, la même équipe que Quinn Hutson.
Repêché en deuxième ronde (62e au total) en 2021 par les Blackhawks de Chicago, l'équipe qui avait choisi Kirby, Colton Dach a fait ses débuts dans la LNH le 3 janvier 2025... contre le Canadien et son grand frère.
Les Blackhawks l'ont échangé aux Oilers en mars 2026. En juillet, Edmonton lui a accordé une prolongation de deux ans d'une valeur annuelle moyenne de 1,2 M$ US.
Et ce n’est pas tout! Oliver Kapanen n’a pas de frère ou de sœur dans la LNH, mais il a un cousin : Kasperi Kapanen, un ailier des Oilers d’Edmonton. Le hockey coule dans les veines de la famille, puisque l’oncle d’Oliver, Sami Kapanen, a joué plus de 800 matchs dans la LNH.
Bref, les parents de ces joueurs doivent parfois ne plus savoir quel chandail porter dans les gradins!
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