La valeur du Canadien de Montréal est évaluée à 5,4 milliards $ : Voici pourquoi

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Des joueurs des Canadiens. Droite : des joueurs des Canadiens.

Le Canadien de Montréal est évalué à 5,4 milliards $ et est parmi les équipes les plus lucratives de la LNH.

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Pour plusieurs amateurs et amatrices de hockey, les Canadiens de Montréal ont une grande valeur sentimentale, voire patrimoniale. Mais derrière cet attachement se cache aussi une valeur bien réelle : selon le média spécialisé Sportico, la Sainte-Flanelle vaudrait aujourd'hui 5,4 milliards de dollars canadiens. Tu as bien lu. Mais d'où sort ce chiffre? On te décortique tout ça.

À lire également : Voici les 9 joueurs des Canadiens de Montréal les mieux payés pour la saison 2026-2027

Dans un article publié ce mardi 29 septembre, Sportico souligne qu'avec une hausse de 15 % de sa valeur, le Tricolore réussit à conserver la troisième place parmi les équipes les plus lucratives de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Qui trône au sommet? Les Maple Leafs de Toronto, avec une valeur estimée à l'équivalent de 6,8 milliards de dollars canadiens, suivis des Rangers de New York, à 5,8 milliards.

Le CH se situe aussi largement au-dessus de la moyenne du circuit Bettman, qui s'établit à environ 3,4 milliards de dollars canadiens en 2026, en hausse de 16 % en un an. Collectivement, les 32 équipes vaudraient maintenant quelque 110,6 milliards de dollars canadiens.

Pour te donner une idée, le groupe mené par la famille Molson a mis la main sur les Canadiens de Montréal et le Centre Bell en 2009 pour quelque à 575 millions US, soit environ 814,9 millions $ canadiens, selon le magazine Forbes.

Cette flambée de la valeur des équipes de la LNH s'explique notamment par des revenus qui continuent de grimper, particulièrement du côté des droits de diffusion.

Lors de la dernière saison, les 32 formations de la ligue ont généré collectivement 11,7 milliards de dollars canadiens, soit une moyenne d'environ 367 millions par équipe.

Le Canadien de Montréal se situe largement au-dessus de cette moyenne avec des revenus de 516 millions de dollars, comparativement à 475 millions lors de l'exercice précédent. Il s'agit d'une hausse d'environ 9 %, alors que celle enregistrée à l'échelle de la LNH s'est établie à 4,4 %.

Mais qu'incluent exactement ces sommes? Le média indique que les 11,7 milliards de dollars canadiens de revenus générés par les 32 équipes en 2025-2026 comprennent également les revenus provenant d'événements qui ne sont pas liés à la LNH, comme des concerts, lorsque les équipes possèdent ou contrôlent leur aréna.

Et la tendance pourrait se poursuivre. Sportico prévoit que les revenus des 32 équipes pourraient bondir de 8 % à 9 % en 2026-2027, notamment avec l'entrée en vigueur de la nouvelle entente canadienne de droits de diffusion conclue entre la LNH et Rogers Communications.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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