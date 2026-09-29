Journée de la vérité et de la réconciliation : Voici ce qui est ouvert et fermé au Québec
Si tu espères recevoir du courrier, tu devras attendre!
Au Québec, le 30 septembre ne rime pas automatiquement avec congé, même si cette date est reconnue comme un jour férié à travers le Canada depuis 2021 pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Selon ton emploi ou le service concerné, la journée peut donc se dérouler tout à fait normalement ou, au contraire, entraîner certaines fermetures.
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Cette journée de commémoration vise notamment à honorer les survivant.e.s des pensionnats autochtones, leurs familles et les enfants qui n’en sont jamais revenu.e.s. Elle a lieu en même temps que la Journée du chandail orange, une initiative issue des Premières Nations qui remonte à 2013.
Le statut du 30 septembre varie toutefois d’une province et d’un territoire à l’autre. Alors que certains gouvernements l’ont officiellement adopté comme jour férié, le Québec ne l’a pas fait.
Cela ne signifie pas pour autant que tout le monde travaille ici : les fonctionnaires du gouvernement fédéral ainsi que plusieurs employé.e.s d’entreprises de compétence fédérale peuvent notamment avoir congé.
Voici ce qui est ouvert ou fermé au Québec en ce 30 septembre :
Fermé
- Postes Canada
- Banques
- Bureaux de passeports et de Service Canada
- Agence du revenu du Canada
Ouvert
- Écoles et cégeps
- Hôpitaux et services de santé
- Transport en commun selon l’horaire régulier
- Épiceries et pharmacies
- SAQ et SQDC
- Caisses populaires
- La majorité des commerces
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