Journée de la vérité et de la réconciliation : Voici ce qui est ouvert et fermé au Québec

Si tu espères recevoir du courrier, tu devras attendre!

Un écriteau « Ouvert ».

Quelques commerces seront fermés en cette Journée de la vérité et de la réconciliation 2026 au Québec.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Au Québec, le 30 septembre ne rime pas automatiquement avec congé, même si cette date est reconnue comme un jour férié à travers le Canada depuis 2021 pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Selon ton emploi ou le service concerné, la journée peut donc se dérouler tout à fait normalement ou, au contraire, entraîner certaines fermetures.

À lire également : 30 septembre, férié au Québec? Voici qui a vraiment congé et pourquoi

Cette journée de commémoration vise notamment à honorer les survivant.e.s des pensionnats autochtones, leurs familles et les enfants qui n’en sont jamais revenu.e.s. Elle a lieu en même temps que la Journée du chandail orange, une initiative issue des Premières Nations qui remonte à 2013.

Le statut du 30 septembre varie toutefois d’une province et d’un territoire à l’autre. Alors que certains gouvernements l’ont officiellement adopté comme jour férié, le Québec ne l’a pas fait.

Cela ne signifie pas pour autant que tout le monde travaille ici : les fonctionnaires du gouvernement fédéral ainsi que plusieurs employé.e.s d’entreprises de compétence fédérale peuvent notamment avoir congé.

Voici ce qui est ouvert ou fermé au Québec en ce 30 septembre :

Fermé

Ouvert

  • Écoles et cégeps
  • Hôpitaux et services de santé
  • Transport en commun selon l’horaire régulier
  • Épiceries et pharmacies
  • SAQ et SQDC
  • Caisses populaires
  • La majorité des commerces


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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