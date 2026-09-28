Le gouvernement peut payer une partie de tes rénos au Québec : Voici quoi savoir

L'aide totale peut grimper jusqu'à 38 500 $.

Une homme qui fait des rénovations.

Le gouvernement du Québec compte te rembourser une bonne partie de tes rénovations, mais pas n'importe lesquelles.

Richard Lewis | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Tu songes à faire des travaux pour mieux protéger ta maison contre les caprices de la météo et de Dame-Nature? Le gouvernement du Québec pourrait justement t'aider à payer une partie de la facture, grâce à un nouveau volet de son programme Rénoclimat. Il entrera en vigueur dès le 1er octobre et on te dit comment savoir si tu es admissible ou pas.

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Devant la multiplication des événements climatiques extrêmes dans la province, Québec a annoncé en juin dernier un investissement de 425 millions de dollars étalé sur cinq ans, destiné à aider les propriétaires à rendre leur résidence plus résistante face aux inondations et à d'autres aléas liés aux changements climatiques.

Ce financement prend la forme d'un tout nouveau volet « adaptation », greffé au programme Rénoclimat déjà existant. Selon ta situation, l'aide totale accessible peut grimper jusqu'à 38 500 $.

Le nouveau volet accessible dès le 1er octobre se décline en trois catégories distinctes, qui peuvent être combinées.

  • Travaux simples (700 $ à 1 000 $) : accessible peu importe où se trouve ton habitation, cette aide couvre par exemple l'installation d'une pompe submersible avec batterie (sump pump), la pose d'un clapet antiretour, ou l'achat de barrières anti-inondation amovibles.
  • Diagnostic des risques climatiques (jusqu'à 1 000 $) : ce montant rembourse les frais liés à une évaluation professionnelle des vulnérabilités de ta propriété face aux aléas climatiques.
  • Travaux complexes en zone à risque (jusqu'à 35 000 $) : réservée aux propriétés situées dans une zone inondable officiellement reconnue par le gouvernement, cette aide peut couvrir jusqu'à 75 % des coûts de travaux comme la protection des fondations, l'étanchéisation des ouvertures, ou l'adaptation des systèmes électriques, de chauffage et de plomberie. Un diagnostic professionnel préalable est toutefois exigé pour y avoir droit.

Pour vérifier ton admissibilité ou entamer une demande dès cette semaine, consulte le site officiel du programme Rénoclimat.


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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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