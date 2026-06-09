Tu pourrais recevoir jusqu'à 38 500 $ du gouvernement si tu vis en zone inondable au Québec
Il y a aussi des sommes prévues pour tous, même si tu n'es pas en zone à risque! 💰
Face à la multiplication des événements climatiques extrêmes, le gouvernement du Québec a confirmé la mise sur pied d’un investissement de 425 millions de dollars sur cinq ans pour aider les propriétaires à rénover leur résidence et à la rendre plus résistante aux inondations et aux autres aléas liés aux changements climatiques.
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Ce financement, annoncé ce lundi 8 juin par la ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, Pascale Déry, prendra la forme d’un nouveau volet « adaptation » au sein du programme Rénoclimat existant, dont le lancement est prévu le 1er octobre prochain.
Au total, un ou une proprio pourrait recevoir une aide maximale de 38 500 $, selon sa situation.
Voici les 3 aides complémentaires qui seront offertes :
- Travaux simples (de 700 $ à 1 000 $)
- Installation d’une pompe submersible (sump pump) avec batterie, pose d’un clapet antiretour ou acquisition de barrières anti-inondation amovibles, peu importe où se trouve l’habitation.
- Diagnostic des risques climatiques (jusqu’à 1 000 $)
- Remboursement des coûts liés à une évaluation professionnelle des vulnérabilités de l’habitation.
- Travaux complexes en zone à risque (jusqu’à 35 000 $) :
- Pour les propriétés situées dans des zones inondables officiellement reconnues par le Ministère. Ces travaux peuvent inclure la protection des fondations, l’étanchéisation des ouvertures, ou encore l’adaptation des systèmes électriques, de chauffage et de plomberie. Cette aide peut couvrir jusqu’à 75 % des coûts, à condition qu’un diagnostic professionnel ait été réalisé au préalable.
« On le voit bien, les changements climatiques ont des répercussions bien réelles sur la vie des Québécois : en plus d’être une menace pour leur sécurité, ils fragilisent les habitations et exercent une pression sur leur portefeuille, dit la ministre Déry. Avec ces mesures, on mise sur la prévention afin de réduire les risques, de limiter les dégâts et d’éviter tous les désagréments qu’entraînent les sinistres. »
Pour sa part, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, soutient que « dans une ville avec un territoire densément bâti et des infrastructures qui n’ont pas été conçues pour les précipitations que nous connaissons aujourd’hui, l’adaptation des résidences est devenue une nécessité ».
« Ce programme offre enfin aux propriétaires un soutien direct pour poser des gestes concrets et mieux protéger leur domicile, comme nous le revendiquons depuis plusieurs années », dit-elle.
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