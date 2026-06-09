Tu pourrais recevoir jusqu'à 38 500 $ du gouvernement si tu vis en zone inondable au Québec

Il y a aussi des sommes prévues pour tous, même si tu n'es pas en zone à risque! 💰

Un quartier inondé.

Les personnes habitant en zones inondables au Québec pourraient recevoir jusqu'à 38 500 $ pour des rénovations.

Paul Mckinnon | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Face à la multiplication des événements climatiques extrêmes, le gouvernement du Québec a confirmé la mise sur pied d’un investissement de 425 millions de dollars sur cinq ans pour aider les propriétaires à rénover leur résidence et à la rendre plus résistante aux inondations et aux autres aléas liés aux changements climatiques.

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Ce financement, annoncé ce lundi 8 juin par la ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, Pascale Déry, prendra la forme d’un nouveau volet « adaptation » au sein du programme Rénoclimat existant, dont le lancement est prévu le 1er octobre prochain.

Au total, un ou une proprio pourrait recevoir une aide maximale de 38 500 $, selon sa situation.

Voici les 3 aides complémentaires qui seront offertes :

  • Travaux simples (de 700 $ à 1 000 $)
    • Installation d’une pompe submersible (sump pump) avec batterie, pose d’un clapet antiretour ou acquisition de barrières anti-inondation amovibles, peu importe où se trouve l’habitation.
  • Diagnostic des risques climatiques (jusqu’à 1 000 $)
    • Remboursement des coûts liés à une évaluation professionnelle des vulnérabilités de l’habitation.
  • Travaux complexes en zone à risque (jusqu’à 35 000 $) :
    • Pour les propriétés situées dans des zones inondables officiellement reconnues par le Ministère. Ces travaux peuvent inclure la protection des fondations, l’étanchéisation des ouvertures, ou encore l’adaptation des systèmes électriques, de chauffage et de plomberie. Cette aide peut couvrir jusqu’à 75 % des coûts, à condition qu’un diagnostic professionnel ait été réalisé au préalable.

« On le voit bien, les changements climatiques ont des répercussions bien réelles sur la vie des Québécois : en plus d’être une menace pour leur sécurité, ils fragilisent les habitations et exercent une pression sur leur portefeuille, dit la ministre Déry. Avec ces mesures, on mise sur la prévention afin de réduire les risques, de limiter les dégâts et d’éviter tous les désagréments qu’entraînent les sinistres. »

Pour sa part, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, soutient que « dans une ville avec un territoire densément bâti et des infrastructures qui n’ont pas été conçues pour les précipitations que nous connaissons aujourd’hui, l’adaptation des résidences est devenue une nécessité ».

« Ce programme offre enfin aux propriétaires un soutien direct pour poser des gestes concrets et mieux protéger leur domicile, comme nous le revendiquons depuis plusieurs années », dit-elle.


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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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