Risques accrus d'inondations au Québec : Voici les zones à gros risques présentement

Plusieurs villes, dont Montréal, sont sur le qui-vive. 👀

Une maison sou l'eau.

Le redoux et la pluie des derniers jours font monter les cours d'eau du Québec et des risques d'inondations sont accrus.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Plusieurs régions du Québec sont à risque élevé d’inondations en raison du redoux printanier et de l’accumulation de plus de 40 mm de pluie depuis le début de la semaine, ce qui a fait grimper rapidement le niveau des cours d’eau dans plusieurs zones, dont le Grand Montréal.

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Au moment d’écrire ces lignes, plusieurs rivières sont sous surveillance dans différentes régions du Québec, notamment dans Lanaudière, en Outaouais, dans les Laurentides au nord de Montréal ainsi que dans la région de Québec.

Certaines zones de l’Outaouais et des Laurentides ont déjà reçu jusqu’à 40 mm de pluie depuis le début de la semaine. À Saint-Jérôme, la Ville a d’ailleurs fermé le pont Viau à la circulation mercredi soir, par mesure de sécurité, alors que le niveau de la rivière du Nord frôle les limites.

Ces secteurs, tout comme d’autres régions du sud du Québec allant de Gatineau jusqu’aux Cantons-de-l’Est, pourraient recevoir encore plus de précipitations d’ici vendredi matin.

Une carte.

Une carte interactive du gouvernement du Québec indique les zones à risque d’inondation en temps réel.
Vigilance | Gouvernement du Québec

De son côté, la Ville de Montréal a déclenché son Plan particulier d’intervention contre les inondations en raison de la hausse du niveau de l’eau autour de l’île, notamment dans les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, de Pierrefonds-Roxboro et de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève.

La mairesse Soraya Martinez Ferrada a indiqué mercredi qu’aucune inondation n’avait été signalée jusqu’à présent, mais que la Ville préfère se préparer à toute éventualité.

Des équipes ont déjà installé des mesures de protection dans les secteurs plus vulnérables et se tiennent prêtes à intervenir davantage au besoin.

La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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