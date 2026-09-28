Le MAPAQ suspend le permis d’un buffet à Drummondville qui a cumulé 8 250$ d’amendes en 2 ans
La mauvaise conservation des aliments est au cœur des infractions répétées de ce buffet.
Même si ceux-ci font plus souvent les manchettes, ce ne sont pas que les restaurants de Montréal qui sont surveillés de près par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). En septembre 2026, le ministère a suspendu le permis d’exploitation du Buffet Chinois Drummondville, un restaurant situé sur le boulevard René-Lévesque, dans le Centre-du-Québec.
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Le buffet figure actuellement parmi les établissements alimentaires dont le permis est suspendu, selon la liste publique du ministère. Le MAPAQ peut prendre cette mesure lorsqu’un établissement présente un risque accru pour la santé de la population. Les commerces visés demeurent sur cette liste pendant 30 jours.
Les dates exactes de la fermeture ne sont pas divulguées, mais le Buffet Chinois Drummondville est toujours indiqué comme temporairement fermé sur sa fiche Google au moment de publier ces lignes.
Des aliments qui n’étaient pas gardés aux bonnes températures pour être consommés sécuritairement
Le ministère ne précise pas publiquement les motifs exacts de la suspension. Par contre, son registre des condamnations indique que le restaurant a reçu six amendes pour des infractions constatées entre septembre 2024 et août 2025. Les jugements ont été rendus entre septembre 2024 et janvier 2026, pour un total de 8 250 $.
La majorité de ces amendes concernent la même infraction. À quatre reprises, le restaurant a été condamné pour avoir conservé des produits « altérables à la chaleur » sans les refroidir rapidement ou sans les maintenir à une température d’au plus 4 degrés Celsius jusqu’à ce qu’ils soient servis.
Ces produits sont des aliments périssables qui se détériorent lorsqu’ils ne sont pas gardés au froid. Il peut s’agir, par exemple, de viandes, de produits laitiers ou de plats cuisinés. À température ambiante, les bactéries peuvent s’y multiplier rapidement.
Les inspections ont relevé ce manquement le 12 mars, le 29 mai, le 4 juillet et le 21 août 2025. Chacune de ces condamnations est inscrite comme une récidive au registre. Elles représentent à elles seules 7 250 $ d’amendes : trois de 2 000 $ et une de 1 250 $.
Deux amendes liées à l’hygiène du personnel
Le restaurant a également écopé de deux amendes de 500 $ chacune.
La première a été imposée en septembre 2024. Au moins un membre du personnel affecté à la préparation des aliments ou au nettoyage de l’équipement ne portait pas de bonnet ou de résille propre qui recouvrait entièrement ses cheveux.
La seconde a été imposée en mars 2025. Le manquement avait été constaté le 12 mars, le même jour que la première infraction liée à la température des aliments. Cette fois, un membre du personnel mangeait dans l’aire de préparation ou de nettoyage.
Quand pourra rouvrir le Buffet Chinois Drummondville?
Après une suspension de permis, un établissement n’est autorisé à rouvrir ses portes que lorsque les manquements ont été corrigés et que le ministère juge les lieux sécuritaires.
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