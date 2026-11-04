Défaite dramatique du Canadien : Le Web s'enflamme et blâme tout sauf Fowler
Le nouveau chandail est passé au « cash »...
Est-ce que la foule a chanté le « Olé! Olé! Olé! » trop tôt? Jacob Fowler était-il épuisé après une quarantaine d'arrêts? Le chandail Hometown Remix porte-t-il la poisse? Une chose est sûre : les partisans et partisanes des Canadiens de Montréal n'en reviennent toujours pas de la cuisante défaite de leur Sainte-Flanelle contre les Jets de Winnipeg.
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Jusqu'à ce qu'il reste moins de trois minutes à la rencontre, le Centre Bell était enflammé, ce mardi 3 novembre. Le Canadien menait 4 à 0, les fans s'étaient mis à chanter « Olé! Olé! Olé! » et Jacob Fowler avait jusque-là réalisé 42 arrêts. Des personnes avaient même quitté l'amphithéâtre, tenant pour acquise la victoire du Tricolore. Hélas!
Un premier but chanceux des Jets, les erreurs défensives, les revirements et une pénalité coûteuse d'Alexandre Carrier ont permis à Kyle Connor de ramener les deux équipes à égalité, 4 à 4. Tout ça, alors qu'il restait à peine plus de deux minutes à jouer.
Il s'agit de la remontée la plus tardive jamais enregistrée dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH). Le sort du match s'est finalement décidé en prolongation. Au moins, le Canadien a réussi à récolter un point au classement.
Les fans n'en reviennent pas
Sur les réseaux sociaux, les amateurs et amatrices des Canadiens de Montréal n'ont pas caché leur stupéfaction devant cette défaite pour le moins gênante.
Les internautes s'en sont d'ailleurs donné à cœur joie en partageant des vidéos et des mèmes aussi drôles les uns que les autres, même si, au fond, il y a de quoi en pleurer.
« J'aurais espéré que ce mème soit resté dans les brouillons », écrit une personne, accompagnant son commentaire du pointage final et d'un dessin de cheval bien connu dans la mémosphère.
Le créateur de contenu Mohammed Ali Belhadj a publié une vidéo dans laquelle il est en furie, étant incapable de mettre le doigt sur ce qui s'est passé.
Qu'est-ce qui vient de se passer, les mecs? Je vais crash out! on gagnait 4-0! Il restait 2 minutes 30! What!? On faisait un match parfait! [Jacob] Fowler était parfait [...| C'est quoi ça? », s'insurge-t-il.
Plusieurs personnes ont également publié des vidéos reprenant la tendance The saxophones are getting louder (les saxophones jouent de plus en plus fort), souvent utilisé pour décrire une situation qui semble soudainement sur le point de mal tourner.
« What the f*ck, qu'est-ce qui vient de se passer », se demande le créateur de contenu Keenan Costain, sur fond de Bag Era, de Kj Tha Great.
« La seule bonne chose qu'il y a avec ça, c'est que je comprends enfin comment se sentaient les élèves de Serpentard, à la fin du premier Harry Potter, quand Dumbledore donne des points à la dernière minute à Gryffondor. Terrible, comme sensation! », explique l'humoriste Mathieu Chiasson.
Même sur leur compte Instagram, les Jets de Winnipeg n'ont pas caché leur étonnement devant leur victoire in extremis contre les Canadiens de Montréal.
« On vient juste de gagner la partie », peut-on lire dans une publication. « Ça vient littéralement de se passer », écrit l'équipe dans un deuxième post.
Les créateurs de contenu derrière le compte HFTV Sports vont même jusqu'à suggérer qu'une malédiction plane sur les Canadiens de Montréal lorsqu'ils portent leur troisième chandail, comme ce fut le cas avec l'uniforme bleu pâle dévoilé en 2022.
Les deux hommes estiment également que les frères Xhekaj, Arber et Florian, n'auraient jamais dû jeter les gants pour se battre.