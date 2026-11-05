D'où viennent les pizzas Salvatoré à OD Panama? La production refuse de le dévoiler

Ça fait loin pour une livraison! 🍕🧐

De la pizza dans des boîtes Pizza Salvatoré. Droite : Alexandrie et Emma d'Occupation Double Panama.

Pizza Salvatoré est un partenaire important et très présent de la téléréalité Occupation Double.

Occupation Double | Crave
Éditrice sénior, Nouvelles

Bulles de Nuit, Rap Soda, Pepito Sangria, Air Canada : que serait Occupation Double sans les commanditaires et placements de produits aussi subtils que l'excitation d'Alexis sous sa robe tigrée au party d'Halloween? Par contre, certains partenariats soulèvent des questions plutôt intrigantes sur le plan logistique. C'est notamment le cas de Pizza Salvatoré, dont les produits sont présentés aux candidats et candidates bien que la chaîne ne possède pas de succursale connue au Panamá.

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Lors de l'épisode du 3 novembre, notamment, les célibataires d'Occupation Double Panama ont eu droit à un 5 à 7 organisé par Pizza Salvatoré, où les pizzas de la chaîne québécoise étaient à l'honneur. Gros plans sur les fameuses boîtes rouges et sur les candidates et candidats mordant à pleines dents dans leurs pointes... Les produits étaient bien en vue!

Les candidates d'Occupation Double Panama avec des bo\u00eetes de Pizza Salvator\u00e9. Droite : \u00c9milie et Billy d'Occupation Double Panama. Les célibataires d'Occupation Double Panama ont pu savourer une pizza lors de leur 5 à 7 Pizza Salvatoré de l'épisode du 3 novembre. Occupation Double | Crave

Mais visuellement, le résultat ne ressemble pas toujours à ce qu'on retrouve au menu de la populaire chaîne québécoise. La pointe de pizza dégustée par Billy, présentée ci-dessus, en est d'ailleurs un bon exemple.

Difficile, donc, de ne pas se poser LA question : comment les pizzas de Salvatoré se retrouvent-elles dans les villas d'OD, à des milliers de kilomètres du Québec? Sont-elles réellement préparées par la chaîne avant d'être expédiées au Panama, ou les recettes sont-elles reproduites sur place avec des ingrédients locaux?

Est-ce même possible d'envoyer des pizzas du Québec jusqu'au Panama?

Aussi surprenant que ça puisse paraître, la réponse est oui! Du moins, en théorie.

Le Panamá autorise l'importation de produits alimentaires, mais celle-ci est encadrée par différentes exigences douanières et sanitaires. Selon l'Agence panaméenne des aliments (APA), des documents supplémentaires, des certificats sanitaires et certaines autorisations peuvent notamment être nécessaires, en fonction de la nature des aliments.

Et c'est là que les choses se compliquent un peu. Selon l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), le Canada est autorisé à exporter des produits laitiers vers le Panamá, notamment du fromage, sous certaines conditions. Les produits de viande, comme le porc, sont également soumis à des exigences particulières. Faire entrer au pays une pizza garnie de pepperoni ou de bacon pourrait donc représenter un défi supplémentaire, selon sa composition et les conditions d'importation applicables.

On pourrait ainsi imaginer que Pizza Salvatoré expédie des pizzas surgelées directement du Québec, à condition que leur importation soit autorisée et que les températures de conservation appropriées soient maintenues pendant tout le transport.

Mais il existe une autre possibilité, qui pourrait simplifier la logistique : faire venir certains ingrédients propres à la chaîne, comme ses sauces, puis préparer les pizzas directement au Panamá avec des produits disponibles sur place.

Évidemment, il y a aussi l'option de ne pas se casser la tête et de simplement commander des pizzas sur place, puis de les présenter dans les fameuses boîtes rouges de Salvatoré. C'est ce qu'on appelle la magie de la télé, non?

Le secret de Pizza Salvatoré, aussi bien gardé que celui de la Caramilk?

Une pizza dans une bo\u00eete de Pizza Salvator\u00e9. Les partys Salvatoré sont fréquents à Occupation Double Panama. Occupation Double | Crave

Narcity a contacté Bell Média ainsi que Pizza Salvatoré afin d'en savoir plus sur la logistique entourant ce partenariat commercial. Toutefois, la réponse a été la même : aucun détail sur la provenance ou la préparation des pizzas ne sera dévoilé.

Le mystère demeure donc entier : les pizzas dégustées par les candidats et candidates sont-elles de vraies pizzas Salvatoré ou une tout autre formule est-elle utilisée pour les besoins du tournage?

Pour l'instant, il semble bien que la recette restera secrète!

Un autre partenariat qui fait jaser

Ce n'est pas le seul partenariat d'OD qui soulève des questions cette saison. La valeur du condo locatif de 300 000 $ offert au couple gagnant a également fait réagir, notamment parce que le grand prix immobilier prend cette année la forme d'une location plutôt que d'une propriété.

D'ici à ce qu'on découvre l'identité du couple gagnant, Occupation Double Panama se poursuit du dimanche au jeudi, à 18 h 30, sur Noovo et Crave. La grande finale est prévue pour le 22 novembre prochain.

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Québec Canada Divertissement
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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