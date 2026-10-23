Jeremy d'OD Panama met les choses au clair concernant son travail de policier

« Il y en a beaucoup d'entre vous qui s'inquiétaient pour mon travail... »

Jeremy Thibodeau, policier et participant d'Occupation Double Panama.

Jeremy d'OD panama répond aux rumeurs sur son travail de policier.

@jeremy.thibodeau | Instagram
Éditrice sénior, Nouvelles

Arrivé en twist à la semaine 5, Jeremy n'aura fait qu'un bref passage à Occupation Double Panama, mais il a tout de même soulevé de nombreuses questions, notamment sur son travail. Le policier de 27 ans, qui a été éliminé après un peu plus d'une semaine dans l'aventure, est maintenant de retour au Québec et il a tenu à mettre certaines choses au clair auprès du public.

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Son emploi dans les forces de l'ordre a effectivement fait jaser sur les réseaux sociaux alors que plusieurs questionnaient si cela pouvait nuire à sa crédibilité en tant que policier. Des rumeurs ont aussi circulé, selon lesquelles il aurait été congédié ou aurait dû démissionner pour participer à l’émission.

Ce 22 octobre, quelques jours après avoir repris sa vie quotidienne, Jeremy Thibodeau a abordé le sujet directement dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux.

« J'ai vu sur les réseaux qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui s'inquiétaient pour mon travail. Il y en a beaucoup qui pensent que j'ai dû démissionner de la police, que c'est sûr que j'ai plus ma place dans la police, qu'ils vont me congédier », a-t-il lancé d'emblée avant d'indiquer qu'il s'en allait justement au poste pour voir ses collègues.

« On va voir ça, est-ce que j'ai encore un job? Est-ce que je suis encore policier? Je pense que oui! On va voir ça. »


À la fin de sa vidéo, il a affirmé : « Bonne nouvelle, j'ai encore une job. Ceux qui pensaient que j'avais démissionné ou que j'étais fait mettre dehors, bin non! Votre boy est encore policier. »

Par contre, Jeremy a précisé qu’il est toujours en congé et qu’il ne renfilera donc pas l’uniforme dans l’immédiat.

Son aventure à Occupation Double

Durant son court séjour au Panama, Jeremy avait rapidement craqué pour Rébecca, qui le suivait déjà sur Instagram avant même son entrée dans les maisons. Les deux candidats ont finalement quitté l’aventure lors de la même soirée d’élimination.

La téléréalité Occupation Double Panama se poursuit et est diffusée du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur Noovo et Crave.

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QuébecCanadaDivertissement
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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