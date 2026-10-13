On a « stalké » Rébecca d'OD Panama et voici ce que tu veux savoir

Tu l'as peut-être déjà croisée!

Rébecca à Occupation Double. Droite : Rébecca Fortin.

Sept faits intéressants à savoir sur Rébecca d'OD Panama.

rebecca.od_officiel | Instagram
Éditrice Junior

Il y a souvent deux clans qui se forment quand on parle des candidats et candidates qui sèment la bisbille à Occupation Double : une partie du public qui souhaite les voir partir rapidement, et une autre qui veut les garder parce qu'il faut l'avouer, ça fait souvent un bon show. Lors des premières semaines de l'aventure au Panama, les actions de Rébecca, la barmaid de Québec, l'ont définitivement placée dans la catégorie des célibataires qui divisent les fans.

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Critiquée pour ses réactions et appréciée pour les moments croustillants qu'elle apporte aux épisodes, elle se retrouve fréquemment au cœur des sujets de conversation en ligne. Si tu veux en savoir plus sur sa vie à l'extérieur des maisons d'OD, voici sept faits qu'on a trouvés sur Rébecca en fouillant un peu partout sur le Web.

Rébecca fait partie des plus jeunes candidates

À 24 ans, la candidate originaire de Québec fait partie des plus jeunes de la cohorte féminine de 2026. Seules Zhara (22 ans) et Émilie (23 ans) sont plus jeunes qu’elle, alors qu’Alexa, Alanna et Engie ont le même âge.

Tu l'as peut-être déjà croisée à Québec

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Rébecca n'est peut-être pas une inconnue pour les gens de Québec qui ont fréquenté le Bar la Rochelène 2.0, puisqu'elle y travaillait encore en tant que barmaid en juillet 2026. Dans une vidéo humoristique publiée par l'établissement, on peut d'ailleurs la voir aux côtés d'une collègue annoncer que le bar est à la recherche d'une nouvelle barmaid, tout en lançant à la blague que Rébecca, elle, cherche plutôt un chum.

Elle a un frère

En fouillant sur Facebook et Instagram, on a également pu en apprendre un peu plus sur sa famille. Ses parents se nomment Nancy et Jean-François, et elle a un petit frère, Simon-Olivier, âgé de 22 ans.

Rébecca est célibataire depuis environ un an

Lors d'une entrevue avec Le Soleil, tout juste avant son départ pour l'aventure, elle a expliqué qu'elle a toujours voulu participer a Occupation Double. Ainsi, lorsqu'elle est devenue célibataire il y a environ un an, ses proches l'ont encouragée à poser sa candidature.

Elle n'aime pas les rencontres en ligne

Dans la même entrevue, elle confie qu'elle préfère de loin rencontrer ses prétendants en vrai, et non sur les réseaux sociaux. Entre un meet cute dans le petit café du coin et un message sur Tinder ou Instagram, pour elle, le choix est clair.

C'est une personne active

Sur son compte VSCO, on peut la voir alors qu'elle va au gym, fait de la randonnée ou fait du jogging à l'extérieur. Il y a également des photos qui montrent qu'elle est dejà allée passer du temps dans un centre de simulateur de golf.

Son compte Instagram a attiré beaucoup de nouvelles personnes abonnées

La page Instagram de R\u00e9becca le 11 ao\u00fbt 2026.

Rébecca a gagné plus de 8 000 abonnés depuis sa participation à Occupation Double Panama.

rebecca.od_officiel | Instagram

Rébecca ne passe pas inaperçue à Occupation Double, et son passage à l'émission semble faire réagir autant qu'il attire la curiosité sur les réseaux sociaux. Alors qu'elle comptait 2 722 personnes abonnées à son compte Instagram le 11 août dernier, elle en affiche maintenant 10 900 en date du 13 octobre. Elle a donc gagné plus de 8 000 abonnements en deux mois, ce qui n'est quand même pas rien!

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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