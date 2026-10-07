Les candidats d'OD Tentations au soleil sont dévoilés et il y a 2 gagnantes d'OD
Il y a aussi des visages qu'on n'a jamais vus. 👀🌶️
L'émission spin off sexy d'Occupation Double, la téléréalité OD Tentations au Soleil a fait ses preuves au cours des deux dernières années, avec des moments crunchy qui plaisent aux fans. Pour cette troisième saison, direction les villas du Panama, où le soleil, les rapprochements et les twists seront de nouveau au rendez-vous.
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Comme le veut la tradition, des anciens candidats et anciennes candidates d'Occupation Double seront de retour pour une seconde chance de trouver l’amour (ou de gagner?)… ou du moins, une connexion électrisante. Mais, comme l'an dernier, il n'y a pas que des ancien.ne.s d'OD qui s'envolent vers le Panama. Plusieurs célibataires ont été découvert.e.s à L'île de l'amour, et il y a même deux nouveaux visages : Myriane et Corey, qui en sont à leur première téléréalité.
D’autres personnes seront dévoilées plus tard, et on se doute que quelques exclu.e.s d’OD Panama pourraient bien se joindre à l’aventure. C’est donc à surveiller.
Que tu te souviennes de tous ces visages ou non, une chose est certaine : la température risque de monter rapidement. Ici, pas besoin d’attendre des semaines avant de pouvoir se rapprocher de son top 1. Entre défis sensuels, épreuves torrides et partys enflammés, les connexions risquent de se créer aussi vite qu’elles pourraient devenir intenses.
À la fin du séjour, le couple qui réussira à convaincre les autres participant.e.s de sa compatibilité repartira avec le grand prix.
Voici les célibataires annoncé.e.s jusqu’à maintenant :
Elisa (OD Chypre)
Mia (gagnante d'OD Andalousie)
Lauriane (gagnante d'OD Chypre)
Léa (OD Andalousie)
Megan (L'île de l'amour)
Myriane (Aucune téléréalité)
Deymien (OD Chypre)
Jimmy (OD Mexique)
Raphaël (L'île de l'amour)
Arnaud (L'île de l'amour)
Corey (Aucune téléréalité)
Les huit épisodes seront disponibles sur la plateforme Crave en décembre prochain.
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