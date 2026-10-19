« OD Tentations au soleil » interrompu : Maripier Morin fait le point sur la situation
« C’est un événement extrêmement traumatique. »
Un puissant séisme de magnitude 7,8 a secoué le Panama le 9 octobre dernier, forçant l'interruption du tournage de la troisième saison d'OD Tentations au soleil. Maintenant de retour au Québec, l'animatrice Maripier Morin est revenue sur les événements et a fait le point sur la situation.
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Dans une publication Instagram publiée ce lundi 19 octobre, la comédienne et animatrice a raconté les moments particulièrement éprouvants vécus par les équipes de production et les candidats et candidates de la téléréalité, qui se trouvaient beaucoup plus près de l'épicentre du séisme que ce qui avait initialement été annoncé.
« On était tous sur place, donc la production, l’équipe technique et les candidats, quand il y a eu le séisme de 7,8 sur l’échelle de Richter », a-t-elle d'abord expliqué, précisant que le lieu de tournage se trouvait, selon ses estimations, entre 50 et 80 kilomètres de l'épicentre, et non à une centaine de kilomètres comme l'indiquait le premier communiqué de la production.
La première secousse a été particulièrement violente, au point de causer des dégâts matériels dans la villa où elle séjournait.
« Dès le début, il y a eu la première secousse qui a été extrêmement forte. Il y a eu des bris, en tout cas, dans ma villa, moi, tout est tombé par terre. Il y a eu des miroirs cassés, de la vaisselle cassée », énumère Morin.
Mais la situation ne s'est pas arrêtée là. Alors qu'une alerte au tsunami avait également été déclenchée, l'équipe de production a rapidement organisé l'évacuation des personnes présentes vers l'intérieur des terres, par mesure de sécurité.
Le groupe a ensuite été hébergé dans un hôtel préalablement inspecté pour s'assurer de la sécurité des lieux. Malgré ces précautions, les secousses ont continué de se faire sentir, forçant une énième évacuation.
Un événement « traumatique »
Maripier Morin a tenu à remercier les équipes de production, tant au Québec qu'au Panama, pour leur gestion de la crise et les efforts déployés afin d'assurer la sécurité de tout le monde.
« Dès qu’il y a des gens qui ont dit qu’ils voulaient rentrer au Québec, toute l’énergie a été déployée pour rapatrier ces gens-là. Pis après ça, de fil en aiguille, on a pu ramener tout le monde », mentionne l'animatrice de 40 ans.
Elle ne cache toutefois pas que cette expérience a laissé des traces chez les personnes présentes. Elle a d'ailleurs souligné le soutien offert par la psychologue qui accompagnait l'équipe sur place.
« C’est un événement extrêmement traumatique », a-t-elle reconnu, expliquant que la professionnelle a notamment permis aux personnes touchées de mettre des mots sur ce qu'elles venaient de vivre.
Quant à savoir si la troisième édition d'OD tentations au soleil allait voir le jour ou non, Maripier Morin reste vague.
« On ne sait toujours pas ce qui va advenir de la saison, ce qui est bien malheureux, parce que, m’a vous le dire, ça partait fort, cette saison 3 », a-t-elle dit, précisant que d’autres détails suivraient sous peu.
Aucune décision n'a donc encore été annoncée concernant la reprise éventuelle du tournage ou la diffusion de cette nouvelle mouture.
« On va vous tenir au courant dans les prochains jours, prochaines semaines, mais sachez que tout le monde est rentré au Québec, tout le monde va bien. On se remet doucement », a conclu Maripier Morin.
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