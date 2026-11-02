Les tournages d'OD Tentations au soleil ont repris au Panama - Voici tout ce qu'on sait
Ça s'annonce très « caliente »! 🌴🔥
La production d’Occupation Double et de son spin-off plus sexy, OD Tentations au soleil, ne recule devant rien! Plus tôt cet automne, une intrusion armée dans une maison d’OD Panama avait déjà ébranlé l’équipe. Puis, le 9 octobre dernier, un puissant séisme a forcé l’interruption du tournage d’OD Tentations au soleil et le rapatriement des célibataires et de l’animatrice Maripier Morin au Québec. Malgré tout, on apprend ce lundi 2 novembre que les participants et participantes de la troisième saison ont repris la direction des villas.
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Selon l'annonce publiée sur les réseaux sociaux de l'émission, toute l'équipe est de retour au Panama pour poursuivre les tournages, puisque la situation sur place permet maintenant la reprise des activités.
Et si tu avais peur de devoir attendre encore des mois avant de voir les rapprochements crunchy de cette troisième saison, tu peux souffler : la diffusion demeure prévue en décembre sur Crave. Les huit épisodes devraient donc arriver sur la plateforme avant Noël.
Un début de saison plus que mouvementé
Rappelons que les célibataires venaient à peine de poser leurs valises au Panama, quelques jours seulement après le dévoilement des candidats et candidates, quand le tremblement de terre a secoué le pays. Productions J et Bell Média avaient alors interrompu le tournage et rapatrié tout le monde au Québec, le temps d'évaluer les différentes options pour la suite.
De retour au Québec, Maripier Morin avait raconté sur Instagram que le lieu de tournage se trouvait, selon ses estimations, à environ 50 à 80 km de l'épicentre. Elle avait décrit des moments très éprouvants, entre la vaisselle et les miroirs cassés dans sa villa, une alerte au tsunami et plusieurs évacuations, qualifiant l'événement d'« extrêmement traumatique ».
L'animatrice avait toutefois laissé entendre que la saison était bien partie avant l'interruption. « M'a vous le dire, ça partait fort, cette saison 3 », avait-elle lancé.
Des candidat.e.s d'OD Panama à OD Tentations au Soleil
Parmi les visages qu’on devrait voir dans cette troisième saison, il y a Rébecca d’OD Panama. La barmaid de Québec de 24 ans a révélé, lors de son passage au balado Le 5 à 7 OD le 23 octobre dernier, qu’elle avait eu droit à une deuxième chance de trouver l’amour sous les tropiques après son élimination.
Et à l’entendre, l’expérience lui aurait davantage ressemblé que son premier passage à la téléréalité. « Tentations, ça a été plus moi que OD », a-t-elle confié, laissant entendre qu’on pourrait découvrir une facette plus joueuse de sa personnalité.
Elle ne serait d’ailleurs pas la seule nouvelle recrue. Lors du rapatriement des célibataires au Québec, des candidat.e.s ont partagé des photos en compagnie de William, confirmant qu’il ferait lui aussi partie de la distribution.
Zhara et Alexandre, eux aussi issus d’OD Panama, apparaissent sur plusieurs photos publiées par les célibataires de cette troisième saison d’OD Tentations au soleil. De quoi se demander si leur relation amoureuse, désormais officielle, est née dans la maison des exclu.e.s… ou plutôt sous le soleil de Tentations!
Ils s’ajoutent ainsi aux célibataires déjà annoncés, dont Lauriane (gagnante d’OD Chypre), Mia (gagnante d’OD Andalousie), Deymien (OD Chypre), Jimmy (OD Mexique), Léa (OD Andalousie) et Elisa (OD Chypre). On compte aussi plusieurs visages de L’île de l’amour et deux nouveaux venus en téléréalité, Myriane et Corey.
Reste maintenant à voir si l’ensemble du groupe initial a repris l’aventure, et comment cette pause inattendue aura changé la dynamique dans les villas. Est-ce que certains en ont profité pour comploter et préparer leurs stratégies off cam?
Rendez-vous en décembre sur Crave pour le découvrir!Rendez-vous en décembre sur Crave pour le découvrir.
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