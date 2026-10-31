Loto-Québec cherche une personne qui ne sait peut-être pas qu'elle a gagné 333 333 $
Son lot expire dans trois semaines.
Quelque part en Montérégie, un billet de loterie oublié dans un portefeuille ou sur le coin d'un comptoir vaut une petite fortune. Et le temps presse pour la personne qui le détient, puisque Loto-Québec ne pourra plus lui remettre son argent d'ici quelques semaines.
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Il s'agit d'une part d'un gros lot de Québec Max. Lors du tirage du 21 novembre 2025, la combinaison gagnante a été trouvée sur trois billets, ce qui a séparé le prix en trois parts égales de 333 333 $. L'une d'entre elles n'a toujours pas été réclamée.
Comme tous les lots de la société d'État, celui-ci doit être réclamé dans l'année qui suit le tirage. La personne gagnante a donc jusqu'au samedi 21 novembre prochain pour se manifester. Passé ce délai, l'argent ne lui appartiendra plus et sera redirigé vers des lots bonis offerts lors de tirages futurs.
Ce n'est pas le seul montant important qui dort dans les coffres de lots non réclamés. Selon la liste mise à jour par Loto-Québec en date du 15 octobre, cinq lots de 100 000 $ et plus attendent toujours d'être récupérés. Le plus important, un gros lot de 2 M$ de Québec Max, a aussi été vendu en Montérégie.
Voici la liste complète, en commençant par celui dont l'échéance approche le plus.
Québec Max : 333 333 $
Date du tirage : 21 novembre 2025
Catégorie de lot : 7/7
Montant non réclamé : 333 333 $ (1 part sur 3)
Région administrative : Montérégie
Sélection gagnante : 01 09 10 11 24 40 49
Date limite de réclamation : 21 novembre 2026
Québec Max : 2 000 000 $
Date du tirage : 31 mars 2026
Catégorie de lot : 7/7
Montant non réclamé : 2 000 000 $
Région administrative : Montérégie
Sélection gagnante : 02 05 19 21 28 39 41 Comp : 45
Date limite de réclamation : 31 mars 2027
Lotto 6/49 : 100 000 $
Date du tirage : 21 février 2026
Catégorie de lot : 10/10
Montant non réclamé : 100 000 $ (1 part sur 10)
Région administrative : Chaudière-Appalaches
Sélection gagnante : 65044425-01
Date limite de réclamation : 21 février 2027
Lotto Max : 100 000 $
Date du tirage : 1er mai 2026
Catégorie de lot : 7/7
Montant non réclamé : 100 000 $
Région administrative : Capitale-Nationale
Sélection gagnante : 07 09 18 24 39 41 45
Date limite de réclamation : 1er mai 2027
Lotto Max : 100 000 $
Date du tirage : 21 août 2026
Catégorie de lot : 7/7
Montant non réclamé : 100 000 $
Région administrative : Montréal
Sélection gagnante : 03 18 23 30 31 38 45
Date limite de réclamation : 21 août 2027
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