Maisons à moins de 100 000 $ : Voici ce que tu peux acheter au Québec selon ta région

Attends de voir la dernière! 🤯

Un hall d'entrée. Droite : la devanture d'une maison.

On a trouvé des maisons à vendre à moins de 100 000 $ dans diverses régions du Québec.

Patrick Fournier | Via Capitale Sélect, Brigitte Pilon | RE/MAX du Cartier
Éditeur Junior, Nouvelles

Pour ceux et celles qui rêvent de devenir propriétaires, mais qui croient leurs chances plutôt minces en raison d'un marché immobilier de moins en moins accessible, on t'a déniché une liste de maisons à vendre à moins de 100 000 $ dans plusieurs régions du Québec, question de te redonner espoir.

À lire également : Cette maison à vendre pour 395 000$ à 1 h 15 de Montréal est digne d’un roman

Bien sûr, à ce prix-là, ne t'attends pas à de gros manoirs ni à une belle résidence unifamiliale dans un quartier prisé de Montréal ou de Québec. Tu pourrais toutefois tomber sur de petites perles dans lesquelles il est facile de se projeter.

Selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), le prix médian des maisons unifamiliales vendues aux quatre coins de la Belle Province en septembre 2026 atteignait 498 500 $, contre 400 000 $ pour un condo.

Pour bien des gens, ces prix sont hors de portée, notamment pour les personnes dont la préautorisation hypothécaire ne dépasse pas les 300 000 $.

Alors, que peut-on réellement s'offrir avec un budget de 100 000 $? Voici quelques propriétés à vendre dans cinq régions différentes du Québec.

Maison mobile à vendre dans les Laurentides

La devanture de la maison. Centre : la cuisine et le salon. Bas : une chambre.

Cette maison mobile à vendre dans les Laurentides est située sur un terrain de camping.

Brigitte Pilon | RE/MAX du Cartier

Prix : 79 000 $

Adresse : 94, rue Beausoleil, Mont-Tremblant, QC

Description : Les maisons mobiles sont de plus en plus populaires depuis la pandémie, notamment parce qu'elles sont plus abordables que les maisons traditionnelles, tout en offrant des commodités similaires. Attention, toutefois : certaines ne sont accessibles que trois saisons par année, ce qui n'est pas toujours idéal.

Ce n'est pas le cas de cette maison située dans les Laurentides, au cœur d'un camping de Mont-Tremblant, qui est accessible à l'année. Il faut toutefois prévoir 400 $ par mois pour la location du terrain.

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Maison à vendre en Gaspésie

Une maison. Centre : une salon. Bas : une chambre \u00e0 coucher.

Cette maison à étage à vendre en Gaspésie ne demandera pas beaucoup de rénovations.

Nicko Joncas | RE/MAX Avant Tout

Prix : 95 000 $

Adresse : 21-A, rue des Touristes, Gaspé, QC

Description : Si tu cherches une maison loin de la ville, celle-ci, qui compte trois chambres, pourrait être l'occasion idéale de devenir proprio.

Comme l'indique l'annonce, « pour le prix, les pièces sont spacieuses et bien disposées ». On y retrouve également une aire ouverte au rez-de-chaussée. Autre bonne nouvelle : peu de rénovations seraient à prévoir, selon l'annonce.

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Maison à vendre dans Chaudière-Appalaches

Une maison. Centre : une cuisine. Bas : une chambre \u00e0 coucher.

Cette maison à vendre à Thetford Mines se trouve à moins de 1 h 30 des ponts de Québec.

Jean-Félix Doyon et Audrey Sévigny | RE/MAX Accès Inc.

Prix : 100 000 $

Adresse : 57, rue St-Télesphore, Thetford Mines, QC

Description : Quoi de mieux qu'une petite maisonnette à étage pour devenir propriétaire et faire le grand saut dans le monde immobilier? Avec toutes les fenêtres qu'on y retrouve, bonjour la luminosité!

À noter que quelques rénovations pourraient s'imposer pour la mettre au goût du jour. Somme toute, pour ce prix, ce n'est pas grand-chose.

En plus, elle est située à moins d'une heure et demie des ponts de Québec.

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Maison à vendre dans Chaudière-Appalaches

Une maison. Centre : un hall d'entr\u00e9e. Bas : un salon.

Avec ses multitudes de pièces, il y a de la place en masse pour diverses idées, dont une salle de jeux.

Patrick Fournier | Via Capitale Sélect

Prix : 99 900 $

Adresse : 116, rue Principale, Armagh, QC

Description : L’agence immobilière Via Capitale compte dans son listing une maison à étages affichée à 99 900 $, située dans la petite municipalité d’Armagh, dans Chaudière-Appalaches.

Comme l’indique l’annonce, cette demeure de six chambres à coucher, deux salles de bains et un salon double propose « un potentiel exceptionnel » pour les personnes qui ont de grands projets.

Mis à part quelques rénovations ici et là, les futures personnes propriétaires devront aussi réaménager le sous-sol, qui semble avoir servi jusqu’à récemment de vide sanitaire.

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Maison à vendre dans le Centre-du-Québec

Une maison. Centre : une salle \u00e0 manger. Bas : une chambre \u00e0 coucher.

Cette maison à vendre dans le Centre-du-Québec est accessible trois saisons par an, mais a du potentiel pour les familles à la recherche d'un chalet.

Michel Drouin | RE/MAX Extra Inc.

Prix : 99 999 $

Adresse : 205-308, ch. Allard, L'Avenir, QC

Description : On parlait plus tôt de maisons accessibles trois saisons par année, puisqu'elles se trouvent sur des terrains ouverts du printemps à l'automne. C'est justement le cas de celle-ci.

Si elle n'est pas idéale pour les personnes qui souhaitent acheter leur première propriété, elle mérite tout de même l'attention des familles à la recherche d'un chalet estival loin de la ville.

Cette maison préfabriquée comprend notamment une grande véranda et un vaste espace de vie intérieur.

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Stationnement à vendre à Montréal

Un stationnement.

Ce stationnement spacieux à vendre à Montréal pour 65 000 $ n'attend que ta voiture.

RE/MAX Alliance Inc.

Prix : 65 000 $

Adresse : 3100, rue Rachel E, Montréal, QC

Description : Tu comprendras que ce stationnement en plein cœur de Rosemont–La Petite-Patrie n'est pas à vendre pour y installer ta maison mobile.

Il s'agit plutôt d'une place de stationnement destinée à toute personne à la recherche d'un endroit où garer sa voiture beau temps, mauvais temps, et ce, à l'année.

C'est un petit clin d'œil, puisqu'à moins de 100 000 $, on ne trouve pratiquement aucune propriété résidentielle dans la région de Montréal.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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