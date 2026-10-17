Cette maison à vendre pour 395 000$ à 1 h 15 de Montréal est digne d’un roman

Le décor parfait pour te croire dans un film Hallmark!

Une maison à vendre au bord de l’eau à Sainte-Sophie. Droite : Le salon avec foyer.

Une maison coquette à vendre au Québec.

Valérie Guay | RE/MAX
Éditrice Junior

Certaines demeures nous font rêver dès la première photo. C’est le cas de cette maison à vendre au bord de l’eau à Sainte-Sophie, dans les Laurentides. Avec sa cour entourée de cèdres et son balcon qui fait face à la rivière, on l’imagine facilement dans un roman… sauf qu’elle existe pour vrai, à un peu plus d'une heure de Montréal, pour 395 000 $.

À lire également : Ce chalet à vendre dans les Laurentides est vraiment moins cher qu’une maison

Construite en 1965, cette propriété borde la rivière Abercrombie. Sur deux étages, elle offre deux chambres, une salle de bain et une salle d’eau, et sa toiture a été refaite en 2026.

La maison \u00e0 vendre au bord de l\u2019eau \u00e0 Sainte-Sophie. Le terrain de la maison à vendre au bord de l’eau à Sainte-Sophie.Valérie Guay | RE/MAX

Dès l’entrée, l’aire ouverte du rez-de-chaussée donne le ton. La cuisine, la salle à manger et le salon partagent le même espace, avec deux balcons qui offrent une vue sur l’eau. Une porte-patio mène directement à la terrasse, idéale pour les soupers qui s’étirent jusqu’au coucher du soleil, et le foyer électrique du salon promet des soirées cocooning une fois l’automne arrivé.


L\u2019aire ouverte de la maison \u00e0 vendre dans les Laurentides. L’aire ouverte de la maison à vendre dans les Laurentides.Valérie Guay | RE/MAX

À l’étage, la chambre principale est pleine de caractère. Spacieuse, elle est jumelée à un bureau, pratique pour le télétravail, et donne accès au fameux balcon privé. La deuxième chambre, tout comme la principale, a un accès direct à la salle de bain, équipée d’un bain et d’une douche indépendante.

La chambre principale et le bureau de la maison \u00e0 vendre \u00e0 Sainte-Sophie. La chambre principale et le bureau de la maison à vendre à Sainte-Sophie.Valérie Guay | RE/MAX

Mais c’est sans doute à l’extérieur que la magie opère. Sans voisin à l’arrière ni du côté gauche, la cour devient un véritable petit coin de tranquillité. Le terrain plat se veut facile d’entretien, et une remise ainsi qu’un sous-sol de service offrent du rangement en prime.

La cour de la propri\u00e9t\u00e9 au bord de la rivi\u00e8re Abercrombie. La cour de la propriété au bord de la rivière Abercrombie.Valérie Guay | RE/MAX

Vendue partiellement meublée, la propriété pourrait aussi bien devenir un chalet qu’une résidence principale. Elle se trouve à 15 minutes de Saint-Jérôme et à 30 minutes de Saint-Sauveur.

Si tu rêves de matins tranquilles au bord de l’eau et de soirées à lire dehors, cette maison des Laurentides pourrait bien t'offrir le premier chapitre de ta nouvelle vie.

Maison à étages à vendre dans les Laurentides

Prix : 395 000 $

Adresse : 1079, ch. Abercrombie, Sainte-Sophie, QC

C’est ici pour voir l’annonce complète

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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