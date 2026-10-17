Cette maison à vendre pour 395 000$ à 1 h 15 de Montréal est digne d’un roman
Le décor parfait pour te croire dans un film Hallmark!
Certaines demeures nous font rêver dès la première photo. C’est le cas de cette maison à vendre au bord de l’eau à Sainte-Sophie, dans les Laurentides. Avec sa cour entourée de cèdres et son balcon qui fait face à la rivière, on l’imagine facilement dans un roman… sauf qu’elle existe pour vrai, à un peu plus d'une heure de Montréal, pour 395 000 $.
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Construite en 1965, cette propriété borde la rivière Abercrombie. Sur deux étages, elle offre deux chambres, une salle de bain et une salle d’eau, et sa toiture a été refaite en 2026.
Le terrain de la maison à vendre au bord de l’eau à Sainte-Sophie.Valérie Guay | RE/MAX
Dès l’entrée, l’aire ouverte du rez-de-chaussée donne le ton. La cuisine, la salle à manger et le salon partagent le même espace, avec deux balcons qui offrent une vue sur l’eau. Une porte-patio mène directement à la terrasse, idéale pour les soupers qui s’étirent jusqu’au coucher du soleil, et le foyer électrique du salon promet des soirées cocooning une fois l’automne arrivé.
L’aire ouverte de la maison à vendre dans les Laurentides.Valérie Guay | RE/MAX
À l’étage, la chambre principale est pleine de caractère. Spacieuse, elle est jumelée à un bureau, pratique pour le télétravail, et donne accès au fameux balcon privé. La deuxième chambre, tout comme la principale, a un accès direct à la salle de bain, équipée d’un bain et d’une douche indépendante.
La chambre principale et le bureau de la maison à vendre à Sainte-Sophie.Valérie Guay | RE/MAX
Mais c’est sans doute à l’extérieur que la magie opère. Sans voisin à l’arrière ni du côté gauche, la cour devient un véritable petit coin de tranquillité. Le terrain plat se veut facile d’entretien, et une remise ainsi qu’un sous-sol de service offrent du rangement en prime.
La cour de la propriété au bord de la rivière Abercrombie.Valérie Guay | RE/MAX
Vendue partiellement meublée, la propriété pourrait aussi bien devenir un chalet qu’une résidence principale. Elle se trouve à 15 minutes de Saint-Jérôme et à 30 minutes de Saint-Sauveur.
Si tu rêves de matins tranquilles au bord de l’eau et de soirées à lire dehors, cette maison des Laurentides pourrait bien t'offrir le premier chapitre de ta nouvelle vie.
Maison à étages à vendre dans les Laurentides
Prix : 395 000 $
Adresse : 1079, ch. Abercrombie, Sainte-Sophie, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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