Cette maison à étages à moins de 100 000 $ te donnera le goût de déménager en région
Attends de voir tout l'espace et son cachet plus ancien! 😍
Pour plusieurs personnes, devenir propriétaire en 2026 relève presque de l’utopie, alors que le prix des maisons à vendre au Québec ne cesse d’augmenter. Il existe toutefois encore quelques exceptions à petit prix. En fouillant sur Centris, Narcity Québec t’a déniché une perle rare à moins de 100 000 $, située tout près de la capitale nationale. On te fait faire un petit tour.
À lire également : J’ai acheté ma première maison en 2026 et voici 9 choses que j’aurais voulu savoir avant
On va se le dire, bien souvent, lorsqu’une résidence est en vente pour moins de 100 000 $, il faut y mettre beaucoup d’amour pour lui redonner un petit coup de jeune. Or, dans ce cas-ci, on est loin de là.
L’agence immobilière Via Capitale compte dans son listing une maison à étages affichée à 99 900 $, située dans la petite municipalité d’Armagh, dans Chaudière-Appalaches.
Pour les férus de géographie, cette municipalité d’environ 1 500 habitants et habitantes se trouve à près d’une heure des ponts de Québec, à 45 minutes de Lévis et à 35 minutes de Montmagny. Pour les amateurs et amatrices de plein air, la propriété est aussi située tout près du parc régional du Massif du Sud.
Avec ses multitudes de pièces, il y a de la place en masse pour diverses idées, dont une salle de jeux. Patrick Fournier | Via Capitale Sélect
Comme l’indique l’annonce, cette demeure de six chambres à coucher, deux salles de bains et un salon double propose « un potentiel exceptionnel » pour les personnes qui ont de grands projets.
« Ses vastes pièces lumineuses et son aménagement polyvalent offrent une multitude de possibilités », précise-t-on.
La maison compte six chambres à coucher, toutes idéales pour accueillir la belle-famille. Patrick Fournier | Via Capitale Sélect
Le rôle d’évaluation foncière ne précise pas l’année de construction, mais, à en croire les images, on peut deviner que la propriété ne date pas d’hier. Malgré son cachet plus ancien, notamment ses planchers de bois et sa tôle pressée décorative aux murs et au plafond, l’intérieur demeure lumineux et relativement au goût du jour grâce à ses couleurs claires.
Mis à part quelques rénovations ici et là, les futures personnes propriétaires devront aussi réaménager le sous-sol, qui semble avoir servi jusqu’à récemment de vide sanitaire.
Avec une mise de fonds de 10 000 $ sur une maison de 99 900 $, le montant à financer serait de 89 900 $. En appliquant un taux d’intérêt de 4,5 % et une période d’amortissement de 25 ans, les versements hypothécaires mensuels s’élèveraient à environ 500 $, soit bien moins qu’un loyer moyen à Montréal ou à Québec.
Maison à étage à vendre à Armagh
Prix : 99 900 $
Adresse : 116, rue Principale, Armagh, QC
C'est ici pour voir l'annonce complète
- J’ai acheté ma première maison en 2026 et voici 9 choses que j’aurais voulu savoir avant ›
- Remboursement de la taxe de bienvenue : Tu peux maintenant réclamer jusqu'à 5 875 $ ›
- 4 aides financières majeures du gouvernement du Québec qui entrent en vigueur ce mois-ci ›
- T'es propriétaire au Québec? Voici 3 bonnes nouvelles tirées du budget 2026-2027 ›
- Une nouvelle aide fédérale permet de réclamer jusqu'à 50 000 $ sur l'achat d'une 1re maison ›
- Achat d'une 1re maison au Québec : Voici pourquoi les experts disent de ne pas attendre ›