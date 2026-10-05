Cette maison à étages à moins de 100 000 $ te donnera le goût de déménager en région

Attends de voir tout l'espace et son cachet plus ancien! 😍

Une devanture de maion.

Il existe encore de très belles maisons à vendre à moins de 100 000 $ au Québec.

Patrick Fournier | Via Capitale Sélect
Éditeur Junior, Nouvelles

Pour plusieurs personnes, devenir propriétaire en 2026 relève presque de l’utopie, alors que le prix des maisons à vendre au Québec ne cesse d’augmenter. Il existe toutefois encore quelques exceptions à petit prix. En fouillant sur Centris, Narcity Québec t’a déniché une perle rare à moins de 100 000 $, située tout près de la capitale nationale. On te fait faire un petit tour.

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On va se le dire, bien souvent, lorsqu’une résidence est en vente pour moins de 100 000 $, il faut y mettre beaucoup d’amour pour lui redonner un petit coup de jeune. Or, dans ce cas-ci, on est loin de là.

L’agence immobilière Via Capitale compte dans son listing une maison à étages affichée à 99 900 $, située dans la petite municipalité d’Armagh, dans Chaudière-Appalaches.

Pour les férus de géographie, cette municipalité d’environ 1 500 habitants et habitantes se trouve à près d’une heure des ponts de Québec, à 45 minutes de Lévis et à 35 minutes de Montmagny. Pour les amateurs et amatrices de plein air, la propriété est aussi située tout près du parc régional du Massif du Sud.

Le hall d'entr\u00e9e (haut), le salon (centre), une salle de jeu (bas). Avec ses multitudes de pièces, il y a de la place en masse pour diverses idées, dont une salle de jeux. Patrick Fournier | Via Capitale Sélect

Comme l’indique l’annonce, cette demeure de six chambres à coucher, deux salles de bains et un salon double propose « un potentiel exceptionnel » pour les personnes qui ont de grands projets.

« Ses vastes pièces lumineuses et son aménagement polyvalent offrent une multitude de possibilités », précise-t-on.

Trois chambres \u00e0 coucher. La maison compte six chambres à coucher, toutes idéales pour accueillir la belle-famille. Patrick Fournier | Via Capitale Sélect

Le rôle d’évaluation foncière ne précise pas l’année de construction, mais, à en croire les images, on peut deviner que la propriété ne date pas d’hier. Malgré son cachet plus ancien, notamment ses planchers de bois et sa tôle pressée décorative aux murs et au plafond, l’intérieur demeure lumineux et relativement au goût du jour grâce à ses couleurs claires.

Mis à part quelques rénovations ici et là, les futures personnes propriétaires devront aussi réaménager le sous-sol, qui semble avoir servi jusqu’à récemment de vide sanitaire.

Avec une mise de fonds de 10 000 $ sur une maison de 99 900 $, le montant à financer serait de 89 900 $. En appliquant un taux d’intérêt de 4,5 % et une période d’amortissement de 25 ans, les versements hypothécaires mensuels s’élèveraient à environ 500 $, soit bien moins qu’un loyer moyen à Montréal ou à Québec.

Maison à étage à vendre à Armagh

Prix : 99 900 $

Adresse : 116, rue Principale, Armagh, QC

C'est ici pour voir l'annonce complète

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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