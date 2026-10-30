Salaire moyen au Canada : Les Québécois gagnent plus par semaine et voici combien

Es-tu au-dessus ou en dessous de la moyenne? 💰

De l'argent canadien. Droite : un drapeau du Québec

Le salaire moyen au Canada et au Québec a augmenté par semaine, selon Statistique Canada.

Narcity Québec, Andrei Antipov | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Entre la facture d'épicerie, le loyer et le plein d'essence, le coût de la vie pèse lourd dans le budget de bien des ménages. Pas étonnant que plusieurs se demandent où se situe leur paie par rapport au salaire moyen au Québec. Les plus récentes données fédérales permettent justement de se comparer.

À lire également : Près de 570 M$ non réclamés chez Revenu Québec : Vérifie si un montant t’attend

Statistique Canada a publié ce jeudi 29 octobre son rapport mensuel « Emploi, rémunération et heures de travail, et postes vacants », qui porte sur le mois d'août 2026. On y apprend que la rémunération hebdomadaire moyenne au pays s'élevait à 1 354,55 $, en hausse de 0,5 % par rapport à juillet et de 3,7 % sur un an.

L'organisme fédéral précise que cette progression ne reflète pas uniquement les hausses de salaire. Elle peut aussi dépendre de la composition de l'emploi, du nombre d'heures travaillées et de l'effet de l'année de base, soit la tendance observée un an plus tôt.

Du côté du Québec, la paie hebdomadaire moyenne a atteint 1 293,22 $ en août. C'est 1,0 % de plus qu'en juillet et 1,7 % de plus qu'en août 2025. Sur 52 semaines, cela représente un revenu annuel d'environ 67 247 $. À l'échelle canadienne, le même calcul donne plutôt 70 437 $, soit un écart d'environ 3 189 $ avec la province.

Le Nunavut affiche toujours la rémunération la plus élevée au pays, avec 1 889,22 $ par semaine, ce qui équivaut à 98 239 $ par année. À l'autre bout du classement, l'Île-du-Prince-Édouard ferme la marche avec 1 178,58 $ par semaine, ou 61 286 $ annuellement.

Voici le classement complet des provinces et territoires selon la rémunération hebdomadaire moyenne d'août 2026 :

  • Nunavut, 1 889,22 $ par semaine (98 239,44 $ par année)
  • Territoires du Nord-Ouest, 1 778,73 $ par semaine (92 493,96 $ par année)
  • Yukon, 1 538,93 $ par semaine (80 024,36 $ par année)
  • Alberta, 1 404,59 $ par semaine (73 038,68 $ par année)
  • Ontario, 1 395,60 $ par semaine (72 571,20 $ par année)
  • Colombie-Britannique, 1 369,91 $ par semaine (71 235,32 $ par année)
  • Terre-Neuve-et-Labrador, 1 320,79 $ par semaine (68 681,08 $ par année)
  • Saskatchewan, 1 308,55 $ par semaine (68 044,60 $ par année)
  • Québec, 1 293,22 $ par semaine (67 247,44 $ par année)
  • Nouveau-Brunswick, 1 267,77 $ par semaine (65 924,04 $ par année)
  • Manitoba, 1 244,01 $ par semaine (64 688,52 $ par année)
  • Nouvelle-Écosse, 1 220,93 $ par semaine (63 488,36 $ par année)
  • Île-du-Prince-Édouard, 1 178,58 $ par semaine (61 286,16 $ par année)

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
emploi au québecrevenu moyen au québecsalaire minimumsalaire moyen au québecsalaire moyen canadastatistique canadasalaire au québec
QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Salaire moyen au Canada : Les Québécois gagnent plus par semaine et voici combien

Es-tu quelque part dans la moyenne? 🤔

Le salaire moyen augmente au Québec et ça fera sourire ton portefeuille : Voici de combien

La province affiche l'une des meilleures croissances salariales au pays. 😌

Voici combien tu devrais gagner en moyenne au Québec en 2026

On a quand même des croûtes à manger comparativement à ailleurs au Canada...

Le salaire moyen augmente au Québec et voici de combien

Enfin une bonne nouvelle pour ton budget.😏

Près de 570 M$ non réclamés chez Revenu Québec : Vérifie si un montant t’attend

Tu as peut-être des centaines de dollars à empocher! 🤑

Rougeole sur la Rive-Nord de Montréal : D'autres endroits à risque s'ajoutent à la liste

Une nouvelle éclosion est déclarée au Québec : vérifie si tu as fréquenté ces lieux. 👀

2 produits vendus chez Walmart Canada sont rappelés : cesse de les utiliser immédiatement

Si tu magasines chez Walmart, jette un œil à ça. 👀

Tu pourras vivre une nouvelle expérience de glissade sur tube illuminée près de Montréal

De quoi te donner des frissons, et pas juste à cause du froid! 🤩❄️

9 activités GRATUITES à Montréal qui transforment novembre en vrai conte de Noël

Sors ta « bucket list », ça part! 🎄💫

12 bons restos à Montréal qui offrent un menu vraiment pas cher pendant MTLàTable

Allô les soirées resto à prix abordables!

Le SPVM dans l'eau chaude : Un policier aurait effacé des preuves de violence conjugale

Il aurait reconnu le conjoint de la présumée victime.

Accident de train en Espagne : Des Canadiens parmi les victimes et voici ce qu'on sait

Une victime canadienne est toujours introuvable

Chaos sur l'autoroute 40 à Montréal ce week-end : Voici à quoi t'attendre

Organise ton trajet tout de suite, si tu dois passer par là!

27 Tim Hortons au Québec ont écopé d’amendes allant jusqu’à 2 800 $ du MAPAQ en 2026

Propreté, conservation des aliments, contaminants : découvre les succursales visées et les infractions reprochées.