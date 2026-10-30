Salaire moyen au Canada : Les Québécois gagnent plus par semaine et voici combien
Es-tu au-dessus ou en dessous de la moyenne? 💰
Entre la facture d'épicerie, le loyer et le plein d'essence, le coût de la vie pèse lourd dans le budget de bien des ménages. Pas étonnant que plusieurs se demandent où se situe leur paie par rapport au salaire moyen au Québec. Les plus récentes données fédérales permettent justement de se comparer.
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Statistique Canada a publié ce jeudi 29 octobre son rapport mensuel « Emploi, rémunération et heures de travail, et postes vacants », qui porte sur le mois d'août 2026. On y apprend que la rémunération hebdomadaire moyenne au pays s'élevait à 1 354,55 $, en hausse de 0,5 % par rapport à juillet et de 3,7 % sur un an.
L'organisme fédéral précise que cette progression ne reflète pas uniquement les hausses de salaire. Elle peut aussi dépendre de la composition de l'emploi, du nombre d'heures travaillées et de l'effet de l'année de base, soit la tendance observée un an plus tôt.
Du côté du Québec, la paie hebdomadaire moyenne a atteint 1 293,22 $ en août. C'est 1,0 % de plus qu'en juillet et 1,7 % de plus qu'en août 2025. Sur 52 semaines, cela représente un revenu annuel d'environ 67 247 $. À l'échelle canadienne, le même calcul donne plutôt 70 437 $, soit un écart d'environ 3 189 $ avec la province.
Le Nunavut affiche toujours la rémunération la plus élevée au pays, avec 1 889,22 $ par semaine, ce qui équivaut à 98 239 $ par année. À l'autre bout du classement, l'Île-du-Prince-Édouard ferme la marche avec 1 178,58 $ par semaine, ou 61 286 $ annuellement.
Voici le classement complet des provinces et territoires selon la rémunération hebdomadaire moyenne d'août 2026 :
- Nunavut, 1 889,22 $ par semaine (98 239,44 $ par année)
- Territoires du Nord-Ouest, 1 778,73 $ par semaine (92 493,96 $ par année)
- Yukon, 1 538,93 $ par semaine (80 024,36 $ par année)
- Alberta, 1 404,59 $ par semaine (73 038,68 $ par année)
- Ontario, 1 395,60 $ par semaine (72 571,20 $ par année)
- Colombie-Britannique, 1 369,91 $ par semaine (71 235,32 $ par année)
- Terre-Neuve-et-Labrador, 1 320,79 $ par semaine (68 681,08 $ par année)
- Saskatchewan, 1 308,55 $ par semaine (68 044,60 $ par année)
- Québec, 1 293,22 $ par semaine (67 247,44 $ par année)
- Nouveau-Brunswick, 1 267,77 $ par semaine (65 924,04 $ par année)
- Manitoba, 1 244,01 $ par semaine (64 688,52 $ par année)
- Nouvelle-Écosse, 1 220,93 $ par semaine (63 488,36 $ par année)
- Île-du-Prince-Édouard, 1 178,58 $ par semaine (61 286,16 $ par année)
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