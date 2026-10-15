Augmentation de salaire : Voici les secteurs avec les plus grosses hausses prévues en 2027
Tu voudras peut-être revoir tes attentes salariales! 😬
Entre le loyer, l'épicerie et les petites dépenses du quotidien, le coût de la vie continue de peser lourd sur les budgets. Si tu espères une bonne augmentation de salaire en 2027 ou que tu songes à changer d'emploi, un nouveau guide salarial pourrait t'aider à voir où se trouvent les meilleures occasions.
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La firme de recrutement Randstad Canada a dévoilé le 13 octobre dernier son Guide salarial 2027, qui compile des données sur plus de 600 postes dans une quinzaine de secteurs d'activité, partout au pays, y compris dans plusieurs villes du Québec.
Premier constat, les hausses généralisées ne seront pas au rendez-vous. Les budgets d'augmentation du salaire de base se stabilisent entre 3,1 % et 3,3 % en moyenne au Canada, et le Québec ferme la marche avec une prévision de 3,1 %.
Seules 4 % des entreprises comptent encore accorder la même augmentation à l'ensemble de leur personnel. C'est donc dire que si tu espères une hausse de 10 %, tu voudras revoir tes attentes.
Les employeurs préfèrent plutôt concentrer leurs budgets sur les compétences rares et les postes jugés stratégiques. Autrement dit, selon le domaine dans lequel tu travailles, tu pourrais t'en tirer beaucoup mieux que la moyenne.
Et ce contexte se fait sentir chez les travailleurs et travailleuses. Selon Randstad, 36 % d'entre eux ont trouvé ou cherchent activement un deuxième emploi pour faire face à la hausse du coût de la vie.
Les secteurs qui devraient offrir les plus fortes hausses
À l’échelle canadienne, les prévisions d’augmentation salariale varient d’un domaine à l’autre. Voici ceux qui se démarquent en 2027, selon le guide de Randstad, avec quelques exemples de postes et leur salaire à Montréal pour des profils de niveau sénior, soit de 8 à 12 ans d’expérience.
- Services professionnels
- 3,7 %, la plus forte prévision au pays
- Exemples de postes et leur salaire
- Comptable : de 86 000 $ à 112 400 $
- Contrôleur ou contrôleuse : de 144 800 $ à 185 400 $
- Conseiller ou conseillère en ressources humaines : de 77 800 $ à 103 000 $
- Parajuriste : de 77 200 $ à 102 800 $
- Banque, finance et assurance
- 3,6 %
- Exemples de postes et leur salaire
- Analyste financier ou financière : de 102 300 $ à 134 100 $
- Souscripteur ou souscriptrice : de 80 000 $ à 105 500 $
- Conseiller ou conseillère en assurances : de 76 000 $ à 99 800 $
- Technologies et numérique
- De 3,2 % à 3,4 %
- Exemples de postes et leur salaire
- Développeur ou développeuse full stack : de 126 400 $ à 165 800 $
- Scientifique des données : de 135 600 $ à 179 000 $
- Analyste en cybersécurité : de 94 700 $ à 121 000 $
Si tu fais partie de l'un de ces secteurs, ces chiffres peuvent devenir un bon argument lors de ta prochaine négociation salariale.
Les postes à surveiller et ce qu'ils paient à Montréal
Randstad identifie aussi des postes particulièrement recherchés par les employeurs à travers le Canada. Voici les fourchettes salariales que le guide prévoit pour des postes séniors à Montréal :
- Gouvernance de l'intelligence artificielle
- De 243 300 $ à 292 700 $ par année
- Architecte de solutions IA
- De 217 600 $ à 284 500 $ par année
- Gestionnaire des ressources humaines
- De 145 400 $ à 192 800 $ par année
- Représentant ou représentante des ventes techniques, secteur manufacturier
- De 76 700 $ à 99 300 $ par année
- Mécanicien ou mécanicienne d'équipement lourd
- De 32,40 $ à 50 $ de l'heure
- Mécanicien ou mécanicienne industriel
- De 32,90 $ à 42 $ de l'heure
À l'échelle canadienne, Randstad souligne que les postes en intelligence artificielle peuvent même grimper au-delà de 300 000 $ par année pour les profils les plus expérimentés.
L'IA et la flexibilité changent la donne
Au-delà du salaire, le guide montre que les attentes des employés et employées évoluent. L'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est désormais la première raison de rester chez un employeur, citée par 43 % des travailleurs et travailleuses, loin devant le salaire et les avantages sociaux (26 %).
Près de 43 % refuseraient d'ailleurs une offre qui n'offre aucune flexibilité quant au lieu de travail, et 44 % un poste sans horaires flexibles.
L'intelligence artificielle, elle, suscite autant d'espoir que d'inquiétude. Si 62 % des employeurs canadiens croient qu'elle transformera la moitié ou plus des tâches de leurs équipes, 46 % des personnes sondées craignent que les gains profitent surtout aux entreprises plutôt qu'à leur paie.
Près de la moitié (49 %) affirment qu'ils et elles refuseraient de travailler pour un employeur qui n'offre pas de programme de formation structuré.
Si tu envisages un changement de carrière, tu peux aussi jeter un œil aux postes affichés par Desjardins ou par l'Agence du revenu du Canada à Montréal, qui recrutent en ce moment.
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