L’ARC embauche à Montréal et ça paie jusqu’à 73 595 $/année avec un sec.5 seulement

Bonjour-Hi, le job payant et peu d’études!

Des bureaux du gouvernement du Canada.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) embauche à Montréal si tu as un secondaire 5 et ça paie jusqu’à 73 595 $.

Jerome Cid | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si jamais tu en as marre de ton environnement de travail et cherches à relever de nouveaux défis professionnels, sache que l’Agence du revenu du Canada (ARC) recrute actuellement pour son centre d’appels de Montréal. Tu n’as pas besoin d’avoir accumulé les doctorats pour décrocher l'emploi. Un secondaire 5 suffit et tu peux gagner jusqu’à 73 595 $ par année.

À lire également : La GRC recrute au Québec et ça paie jusqu’à 115 350 $/an avec un sec. 5

L’Agence du revenu du Canada (ARC) cherche des agents et agentes de service à la clientèle pour son Centre de contact régional du Québec (CCRQ), situé au Bureau des services fiscaux de Montréal, sur le boulevard René-Lévesque Ouest, en plein centre-ville.

Les candidatures retenues serviront à constituer une banque de personnes qualifiées pour pourvoir des postes à temps plein, avec des embauches prévues dès la fin de l’année.

Concrètement, ton travail consisterait à répondre aux questions des contribuables sur l’impôt et les programmes de l’ARC, à effectuer des calculs pour déterminer leurs droits ou les allègements auxquels ils peuvent avoir accès, ainsi qu’à conclure des ententes de paiement au besoin.

Côté salaire, ce poste de niveau SP-04 offre entre 65 389 $ et 73 595 $ par année, soit un taux horaire de départ d’environ 33,41 $.

À cela s’ajoutent plusieurs avantages sociaux, dont des congés favorisant la conciliation travail-vie personnelle, des assurances pour les soins de santé et dentaires, un régime de retraite avantageux, un programme d’aide aux employé.e.s et de la formation continue.

Quelles sont les exigences et les conditions de travail?

Pour postuler, tu dois avoir terminé tes études secondaires, être à l’aise de travailler autant en français qu’en anglais et répondre aux exigences de résidence ou de citoyenneté. Une cote de fiabilité est également requise.

Le processus de sélection comprend un questionnaire de présélection, avec une note de passage de 60 %, une évaluation de langue seconde, si nécessaire, ainsi qu’un test en ligne portant sur les interactions avec les contribuables.

Avant de te lancer, sache que les nouvelles recrues doivent suivre une formation rémunérée de plusieurs semaines, à temps plein et de jour.

Par la suite, les horaires sont organisés par quarts, principalement du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h. Le travail s’effectue surtout au téléphone, devant un ordinateur, et une disponibilité en soirée, la fin de semaine ou pour des heures supplémentaires peut être exigée.

Le poste suit également le modèle hybride de l’ARC, avec une présence obligatoire au bureau. Les personnes pouvant se rendre à Montréal pourraient être priorisées, mais d’autres lieux de travail sont possibles, notamment à Sherbrooke, Québec, Gatineau, Jonquière et Shawinigan.

Tu as jusqu'au 31 décembre 2026 pour soumettre ta candidature. Mieux vaut toutefois ne pas trop tarder, puisque l'ARC évalue les dossiers au fur et à mesure et pourrait modifier la date limite.

Agent ou agente de service à la clientèle en centre d'appels

Salaire : De 65 389 $ à 73 595 $ par année

Employeur : Agence du revenu du Canada

Lieu : 305, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, QC

Date limite pour déposer sa candidature : 31 décembre 2026, 23 h 59 (heure de l'Est)

C'est ici pour postuler

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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