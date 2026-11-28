Ces verres de Noël à 3,75 $ au Dollarama rappellent pas mal ceux d'Anthropologie à 16 $
C'est LA tendance de l'année pour les verres de Noël. 😍✨
Les décorations de Noël ne se limitent pas au sapin et aux guirlandes. Rien de plus invitant qu'une table bien décorée pour les Fêtes, et pour ça, le Dollarama est un allié de taille. Après tout, personne ne veut dépenser une fortune pour des articles qui serviront trois ou quatre fois dans l'année!
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Depuis l'an dernier, une tendance se démarque côté vaisselle : les verres à petits motifs en relief, qui ajoutent une touche festive et élégante. On trouve notamment ce style chez Anthropologie… mais aussi à une fraction du prix dans les allées du magasin du dollar!
Eh oui : on a repéré quatre modèles de verres de Noël hyper mignons au Dollarama, sur une tablette entre des bougies en forme de sapin et d'autres décos des Fêtes. De près, on voit que les motifs ressortent de la paroi et font le tour du gobelet. Ça rappelle les verres Festive Lustered Icon d'Anthropologie, eux aussi ornés de petites décorations en relief. Tu t'en doutes : si les verres se ressemblent, les prix, eux, pas du tout!
À 3,75 $ l’unité, les verres de Noël du Dollarama se vendent à une fraction du prix des modèles d’Anthropologie, affichés à 16 $.Claudia Chrétien | Narcity Québec, Anthropologie
Ce qui distingue d'abord les gobelets du magasin du dollar, c'est leur couleur : du verre vert translucide ou blanc laiteux. Sur les versions vertes, tu trouveras des sapins coiffés d'une étoile jaune ou des feuilles de houx accompagnées de baies rouges regroupées par trois. Sur l'un des modèles blancs, des bonshommes en pain d'épice parsemés de brillants portent un petit nœud rouge. L'autre est décoré de pères Noël à la barbe pailletée et à la boucle de ceinture dorée.
Du côté d'Anthropologie, le choix est plus varié. La collection compte sept modèles : un sapin, un flocon de neige, un bonhomme de neige, un ours polaire, un ourson en peluche, un renne qui tire un traîneau et une voiture qui transporte un arbre de Noël. Par contre, tu n'y trouveras pas le houx, le père Noël ni le bonhomme en pain d'épice repérés au Dollarama.
Autre différence : les verres d'Anthropologie ont un fini lustré aux reflets légèrement irisés. Ceux du Dollo misent plutôt sur des couleurs unies et des motifs brillants.
Le verre Festive Lustered Icon d'Anthropologie est soufflé à la main et orné de petites pièces de verre pressées. Il mesure environ 11 cm de haut et 9 cm de diamètre, pour une contenance de 473 ml (16 oz). Selon la fiche du produit, il se lave à la main, ne va pas au micro-ondes et ne convient pas aux boissons chaudes.
Le verre du Dollarama est de format comparable, avec un fond épais et des parois droites. Son étiquette n'indique pas sa contenance, mais en le comparant à un autre verre de format semblable vendu au Dollarama, on estime qu'il contient environ 350 ml. Pour te donner une idée, une canette de boisson gazeuse classique fait 355 ml.
Les petits bonshommes de pain d'épice rappellent le modèle d’Anthropologie, avec un fini blanc laiteux du côté du Dollarama.Claudia Chrétien | Narcity Québec, Anthropologie
Les deux enseignes vendent leurs gobelets à l'unité. Au Dollarama, chaque verre coûte 3,75 $, donc il faut compter 15 $ avant taxes pour avoir les quatre motifs. Sur le site canadien d'Anthropologie, le verre Festive Lustered Icon est affiché à 16 $ l'unité.
D'ailleurs, les ornements en relief, c'est une tendance qu'on voit partout cette année. Canadian Tire propose aussi ses propres versions en verre transparent, avec des motifs de bonshommes en pain d'épice, de cannes de Noël, de sapins, de boucles et de bonshommes de neige.
Les verres avec ornements en relief, c'est une tendance qu'on retrouve beaucoup cette année. Canadian Tire
Encore une fois, c'est plus cher qu'au magasin du dollar : il faut débourser 19,99 $ pour un ensemble de deux verres de 375 ml.
À toi de voir si la différence de prix vaut le coup selon le style que tu recherches. Et si tu as envie de réunir les quatre modèles du Dollo, garde l'œil ouvert lors de ton prochain passage.
À noter que l'inventaire et la disponibilité des produits peuvent varier d'une succursale Dollarama à l'autre.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.