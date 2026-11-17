La magie des Fêtes t'attend sur la Route des marchés de Noël dans Lanaudière
3 marchés de Noël, mille idées-cadeaux et une escapade festive près de Montréal.
La saison des Fêtes est remplie de petits plaisirs qui brisent la routine et ajoutent une touche de magie au quotidien. Mais magasiner des cadeaux pour tes proches peut vite devenir stressant, surtout quand tout ce que tu souhaites, c'est de trouver le présent parfait pour faire sourire un être cher.
Plutôt que de courir d'un centre commercial à l'autre ou de commander tes cadeaux en ligne en croisant les doigts pour qu'ils arrivent à temps, pourquoi ne pas essayer une toute autre façon de faire tes emplettes cette année?
À proximité de Montréal, la Route des marchés de Noël dans Lanaudière t'invite à joindre l'utile à l'agréable en t'offrant une petite escapade festive. Le parcours te permet de découvrir trois marchés aux ambiances bien distinctes, histoire de profiter pleinement de la période la plus féérique de l'année.
C'est aussi l'occasion idéale de dénicher des cadeaux originaux créés par des artisan.e.s d'ici. Et bonne nouvelle : chaque marché accueille des artisan.e.s différent.e.s! Grâce à une entente entre les trois marchés, tu peux parcourir la route complète sans jamais retrouver le même kiosque deux fois. De quoi multiplier les découvertes, faire le plein d'idées-cadeaux uniques et dénicher de petites merveilles à chaque arrêt!
Un moment chaleureux au marché de Noël de Joliette.Catrine Daoust | Courtoisie
Catrine Daoust | Courtoisie
Au-delà des trouvailles originales, la Route des marchés de Noël est une belle occasion de ralentir, de profiter de l'ambiance festive et de découvrir les trésors de Lanaudière. Une chose est sûre : tu risques de repartir les bras chargés de cadeaux et le cœur rempli de la magie des Fêtes!
La Route des marchés de Noël dans Lanaudière
Où :
- Marché de Noël de Joliette - 445, rue Notre-Dame, Joliette
- Marché de Noël de l'Assomption - 270, boul. l'Ange-Gardien, L'Assomption
- Marché de Noël de Terrebonne - 940, place de l'Île-des-Moulins, Terrebonne
Quand :
- Marché de Noël de Joliette - Du 26 novembre au 23 décembre
- Marché de Noël de l'Assomption - Du 26 novembre au 21 décembre
- Marché de Noël de Terrebonne - Du 4 au 20 décembre
Pourquoi tu dois y aller : Pour vivre une escapade festive à proximité de Montréal, découvrir des produits artisanaux locaux et dénicher des cadeaux uniques pour tes proches.