On a « stalké » Emma d’OD Panama et voici ce que tu veux savoir

Que ce soit ta candidate préf ou pas, ça vaut le coup d'oeil! 🔥

Emma d’OD Panama. Droite : Emma durant les tournages d'OD Panama.

Tout ce que tu veux savoir sur Emma d'Occupation Double Panama.

@emma_od.officiel | Instagram
Éditrice Junior

Peu importe si tu écoutes Occupation Double religieusement, ou si le contenu de l'émission se fraye à l'occasion une place sur tes réseaux sociaux, difficile de complètement ignorer les moments forts de la téléréalité de dating. Comme chaque année, une belle brochette de célibataires font réagir, et parmi les filles d’OD Panama, Emma ne passe pas inaperçue avec sa personnalité de feu.

À lire également : On a stalké Billy d'OD Panama : Voici tout ce que tu veux savoir

Si tu veux en savoir plus sur elle, voici ce qu'on a trouvé après une petite fouille sur ses réseaux sociaux

Emma est Trifluvienne

Emma a 25 ans et elle vient de Trois-Rivières. Elle est moitié québécoise du côté de sa mère et moitié mexicaine du côté de son père.

Elle travaille comme fonctionnaire

Dans son quotidien, Emma travaille dans la fonction publique. Si elle n'a pas partagé son poste exact, on a quand même trouvé un petit indice sur sa page Facebook : en 2022, elle y a relayé un message sur les défis des préposé.e.s aux bénéficiaires. Est-ce qu’elle a déjà travaillé dans le milieu ou voulait-elle juste montrer son soutien? On te laisse faire tes hypothèses.

Elle a été cheerleader de compétition

Elle est plutôt discrète sur Instagram, mais on a réussi à y dénicher un souvenir : Emma faisait du cheerleading. Elle a d'ailleurs gagné une médaille au Championnat québécois de Cheerleading 2020 de Canadian Cheer Evolution avec TR Cheer.

Une de ses amies est une ancienne gagnante d’OD

Et là, on arrive au vrai potin : Emma est une des bonnes amies de Mia, la grande gagnante d’OD Andalousie.

Bon, ce n’est pas exactement un secret. Mia était tellement excitée de voir « sa bestie » se lancer dans l’aventure qu’elle n’a pas pu garder ça pour elle. Le 10 août, la veille de la présentation officielle des candidates, les deux amies se sont filmées ensemble juste avant le départ d’Emma. Le lendemain, Mia a mis la vidéo en story sur Instagram en avertissant ses abonné.e.s qu’elle risquait d’en parler... souvent.

Elle a collaboré avec une marque québécoise

En fouillant son compte, on a aussi vu passer une collab avec Noble, la marque de vêtements de l’influenceuse Noémie Lacerte. Lancée en 2020, l'entreprise québécoise propose des basiques et des pièces uniques vendues en ligne. Petit lien de plus avec OD : Noble a été un des partenaires officiels d’OD Andalousie, la saison qu’a remportée sa « bestie » Mia!

Ça fait un bon moment qu'Emma n'a pas eu de relation sérieuse

Emma est célibataire depuis plus de cinq ans! Selon elle, ce n’est pas de sa faute... mais elle avoue qu’un rien peut lui donner le « ick ».

Sa page Instagram a gagné plus de 12 000 abonnés depuis le début de l'aventure

La page Instagram d'Emma d'OD Panama lors du d\u00e9voilement des candidates.

Emma avait 1 715 abonnés lors du dévoilement des candidates d'OD Panama.

@emma_od.officiel | Instagram

Tu le sais sûrement, participer à Occupation Double, ce n’est pas juste une belle occasion de voyager et de peut-être trouver l’amour. La visibilité que donne la téléréalité aide aussi les candidates et candidats à se bâtir une vraie présence sur les réseaux sociaux.

Avec son caractère bien à elle, Emma a clairement su charmer une partie du public. Elle compte maintenant plus de 14 000 abonnés sur Instagram en date du 2 octobre 2026, alors qu’elle en avait moins de 2 000 lors du premier dévoilement de la cohorte en août dernier. Reste à voir jusqu'où l'aventure la mènera…

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od panama occupation double
Québec Divertissement Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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