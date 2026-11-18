Un véhicule s’enfonce dans un immense nid-de-poule à Montréal et ça fait jaser
Non, ce n'est pas de l'IA... 🤯
Imagine prendre une marche à deux dans les rues du Vieux-Montréal et perdre soudainement la personne qui t’accompagne, parce qu’elle vient de tomber dans un trou béant dans la chaussée. C’est ce qui aurait pu arriver ce mardi 17 novembre, alors qu’un gigantesque nid-de-poule de deux mètres s’est formé dans la vieille ville.
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Sur les réseaux sociaux, Saad Tekiout, surnommé « Monsieur Nid-de-poule » au cours des derniers mois pour sa mission de colmater bénévolement des nids-de-poule à travers la métropole, a diffusé mardi soir une vidéo rapidement devenue virale.
On y voit un VUS de marque Honda englouti un peu plus tôt dans la soirée par cet énorme trou, sur la place Jean-Paul-Riopelle, devant le Palais des congrès et le restaurant Toqué!.
Saad Tekiout s’est rendu sur les lieux un peu plus tard pour se filmer dans le trou, une fois le véhicule remorqué. Le périmètre n’avait toujours pas été sécurisé par la Ville de Montréal au moment de sa visite, vers 18 h 30, alors que l’incident se serait produit vers 17 h.
« Incroyable, mais vrai », a écrit Saad Tekiout sous sa publication Instagram, qui a cumulé depuis hier plus de 41 000 « j'aime », alors que de nombreuses personnes se demandaient si la vidéo avait été truquée par l’intelligence artificielle ou s’il s’agissait bel et bien d’un vrai trou, digne d’un pas de Godzilla ou d’une chute de météorite.
« La Ville va quand même remettre un ticket de 90 $ au chauffeur », a commenté une personne, à la blague.
« Bon, cette rue va être bloquée pendant trois ans », ajoute une autre.
« À moment donné, ça en devient honteux c’est vraiment pas possible tout ça », a pour sa part commenté un utilisateur.
Le Journal de Montréal, qui s’est rendu sur place vers 21 h, a constaté que de petits cônes et une banderole jaune avaient finalement été installés autour du trou.
Au moment d’écrire ces lignes, la Ville de Montréal n’avait pas précisé à Narcity Québec si le trou géant allait être colmaté prochainement.
Une chose est sûre, si c’est Monsieur Nid-de-poule qui s’en occupe, ça va lui coûter cher en asphalte.
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