Kim Lévesque-Lizotte revient sur son échange tendu avec Pierre-Yves McSween à TLMEP
« J’ai été, et je suis encore, sous le choc... »
Deux jours après son échange glacial avec Pierre-Yves McSween sur le plateau de Tout le monde en parle, Kim Lévesque-Lizotte a décidé de commenter la situation dont « tout le monde parle », littéralement. Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux, la coanimatrice se dit encore « sous le choc » de ce qui s’est passé en direct.
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Le texte a été mis en ligne le mardi 17 novembre en fin d’après-midi, alors que le malaise entre l’humoriste et le chroniqueur financier fait encore jaser. Dimanche, Pierre-Yves McSween était invité pour décortiquer le scandale qui secoue Nvidia. Une blague de Kim Lévesque-Lizotte sur la façon de savoir si sa maîtresse est une espionne avait reçu une réplique sèche de l’invité, et le public s’est rapidement divisé sur les réseaux sociaux.
Dans sa réponse, l’humoriste explique ce qu’elle cherchait à faire ce soir-là et pourquoi elle hésitait à commenter l’affaire.
« Ce n’était pas ça que je voulais qu’on retienne de dimanche »
Kim Lévesque-Lizotte admet d’entrée de jeu qu’elle ne voulait pas réagir. Selon elle, l’émission de dimanche aurait dû faire parler pour d’autres raisons.
Elle cite notamment l’hommage rendu à la féministe Aline Desjardins, décédée récemment, et le passage des chanteuses Lou-Adriane Cassidy et Ariane Roy, qui ont pu répondre aux critiques reçues à cause de leurs tenues. Elle mentionne aussi l’entrevue avec Judith Godrèche, celle d’Irdens Exantus sur la déconstruction de sa masculinité et le témoignage de l’entrepreneure Maria Meriano sur l’indépendance financière des femmes.
« Je ne voulais pas prendre la parole parce que, pour moi, tous ces moments auraient dû être ceux dont “Tout le monde parle” », écrit-elle.
Une « passe sur la palette » qui a mal tourné
La coanimatrice revient ensuite sur son rôle dans le siège du « fou du roi ». Elle rappelle qu’on lui demande à la fois d’être préparée et spontanée, de confronter les invités, mais aussi d’alléger l’atmosphère. On lui aurait d’ailleurs souligné l’importance de l’humour dans ce rôle, et elle dit avoir voulu remettre ce côté ludique à l’avant-plan.
Elle affirme que sa blague sur les maîtresses espionnes était préparée dans le but de s’amuser d’une situation « plus grande que nature » et de sortir l’invité du récit de l’affaire. « Je pensais sincèrement qu’on allait s’en amuser avant de poursuivre l’entrevue », précise-t-elle.
Quant à sa question sur l’utilisation du mot « espionne » pour décrire Alice Huang, elle explique qu’elle s’appuyait sur un passage de la préentrevue de Pierre-Yves McSween portant sur le parcours de cette femme. Elle croyait ainsi lui offrir l’occasion d’en dire plus à son sujet.
Un échange qui l’a laissée sous le choc
Le ton du message devient plus personnel quand elle s’adresse aux gens qui se réjouissent de la tournure des événements.
« À ceux qui se réjouissent que je me sois enfin fait remettre à ma place, je vous l’accorde, vous gagnez. J’ai été, et je suis encore, sous le choc d’avoir été volontairement “remise à ma place” en direct devant autant de gens, par quelqu’un qui connaît très bien les codes télévisuels et leurs conséquences », écrit Kim Lévesque-Lizotte.
La scénariste reconnaît que ses collègues masculins qui ont occupé le même siège ont aussi vécu des moments difficiles après certaines entrevues. Elle souligne toutefois la résilience qu’il faut, selon elle, pour défendre la place des femmes dans un espace public qu’elle décrit comme « jamais sécuritaire ».
Elle dit s’attendre à de l’hostilité chaque fois qu’elle est en ondes, mais remercie le public pour les nombreux messages d’appui reçus dans les derniers jours, qu’elle qualifie de « baume ».
Kim Lévesque-Lizotte conclut en affirmant qu’elle restera debout « malgré les vagues », en citant Bad Bunny : « La seule chose plus forte que la haine, c’est l’amour. »
De son côté, Pierre-Yves McSween n’avait pas réagi publiquement au moment d’écrire ces lignes.
L’entrevue complète est offerte en rattrapage sur ICI Télé.