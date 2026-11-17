Black-out mondial le 17 novembre? On t’explique la rumeur qui a fait le tour du Web
Avant de courir à l’épicerie, lis ça. 👀
Depuis quelques semaines, impossible de faire défiler TikTok, Instagram ou Facebook sans tomber sur une vidéo qui annonce une panne mondiale ce mardi 17 novembre. Selon ces publications, il n'y aurait plus d'électricité, plus d'Internet et plus de réseau cellulaire pendant deux jours, 72 heures ou même plus longtemps. Certaines invitent même les internautes à faire des réserves d'urgence d'eau, de nourriture et d'argent comptant en prévision du jour J. Avant de vider les tablettes de l’épicerie, voici ce qui se passe vraiment.
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Aucun gouvernement ni aucun gestionnaire de réseau n'a annoncé de panne. Ce qui est bien réel, c'est un test d'urgence à la télévision et à la radio américaines, prévu depuis plusieurs semaines par la Federal Emergency Management Agency (FEMA). De ce côté-ci de la frontière, c'est le système Québec En Alerte qui fera retentir son alerte d'urgence annuelle, un jour plus tard.
Le test américain n'a rien de secret. La Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC) l'a annoncé dans un avis public publié le 16 septembre dernier. Le même jour, la FEMA, l'agence américaine de gestion des urgences, a publié son communiqué. Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur que la date a prise en ligne : en deux mois, une procédure de routine s'est transformée en scénario catastrophe partagé dans plusieurs langues.
Ce qui va vraiment se passer aujourd'hui aux États-Unis
Vers 14 h 20, heure de l'Est (la même heure qu'au Québec), la FEMA et la FCC lanceront un test national de l'Emergency Alert System, le système d'alerte d'urgence américain. Les chaînes de télévision et les stations de radio, y compris le câble et le satellite, interrompront leurs émissions pour diffuser un message de test en anglais et en espagnol.
Dans une publication sur X, la FEMA a voulu calmer le jeu. L'agence dit avoir entendu beaucoup de rumeurs sur le test et précise qu'il durera une minute, qu'aucune action n'est requise et qu'il n'y aura ni panne d'électricité ni « urgence secrète ». Elle le décrit comme un test de routine, imposé par la loi.
Le test ne passera pas par les téléphones : il ne touche que la télé et la radio. La loi américaine oblige la FEMA à tester son système d'alerte national au moins une fois tous les trois ans. Le dernier exercice du genre remonte à octobre 2023. Si les conditions ne permettent pas de le tenir aujourd'hui, les autorités le reporteront au 3 décembre.
Comment une minute de test est devenue un black-out mondial?
Des dizaines de vidéos annonçant un black-out mondial le 17 novembre ont circulé sur TikTok ces dernières semaines.TikTok
Si la rumeur a pris autant d’ampleur, c’est qu’elle s’appuie sur des choses qui existent vraiment, simplement mises bout à bout pour raconter une tout autre histoire.
Le point de départ le plus étonnant, c’est un épisode des Simpson diffusé en 2023. Springfield se retrouve alors dans le noir « six jours avant » l’Action de grâce américaine. Cette année-là, la fête tombait le 23 novembre, ce qui donne… le 17. Il n’en fallait pas plus pour que bien des internautes y voient une prédiction. Comme le rappelle RTBF Actus, le média public belge qui a décortiqué la rumeur, rien d’autre ne relie cette date à une panne.
Pour rendre le tout plus crédible, des vidéos ont aussi utilisé des images du film Leave the World Behind, une fiction apocalyptique sortie sur Netflix en 2023. Selon RTBF Actus, l’une des publications les plus partagées vient du compte « Reality Revolt », qui mélangeait les Simpson, le test américain et l’intelligence artificielle dans une même vidéo, vue plus de 5,5 millions de fois.
Et comme si ce n’était pas assez, le timing s’en est mêlé. Le 12 novembre, une panne mondiale d’Outlook et de Microsoft 365 a affecté des millions de personnes pendant des heures. Le lendemain, la Federal Aviation Administration (FAA), l’autorité américaine de l’aviation, a cloué au sol tous les avions des États-Unis pendant plus de quatre heures à cause d’une panne de communication touchant le contrôle aérien. De quoi relancer les inquiétudes à quelques jours de la date fatidique.
Même le Pentagone s’est retrouvé dans l’histoire, bien malgré lui. Fin septembre, le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, a lancé FORTRESS America, un programme qui vise à rendre les grandes bases militaires moins dépendantes du réseau électrique civil. Selon Fox News, chaque base devrait pouvoir tenir au moins 90 jours sans aide extérieure, un chiffre qui ne figurerait toutefois pas dans la note officielle. Il est question d’installations militaires, pas de la population, et d’aucune date de panne.
Les fameuses 72 heures, un conseil qui ne date pas d'hier
Une bonne partie de la confusion vient d'un chiffre : 72 heures. Sur les réseaux sociaux, la consigne de prévoir des réserves pour trois jours est devenue l'annonce d'une panne de trois jours.
En Europe, ce conseil vient tout juste d’être remis à l’avant-plan. Le 3 novembre, la Commission européenne a publié de nouvelles lignes directrices sur la préparation de la population, qui invitent chaque ménage à pouvoir se débrouiller seul pendant au moins 72 heures en cas de crise. Ce n’est pas une obligation, plutôt une recommandation qui s’inscrit dans la stratégie de l’Union sur la préparation, lancée en mars 2025. Par contre, ces documents ne mentionnent aucune date de panne.
Le Canada fait la même recommandation depuis des années. Sur sa page dédiée aux trousses d'urgence, Sécurité publique Canada conseille de pouvoir subvenir à ses besoins pendant au moins 72 heures, puisqu'on pourrait devoir se débrouiller sans électricité ni eau courante. Le rappel revient chaque printemps pendant la Semaine de la sécurité civile.
Au Québec, le gouvernement suggère de prévoir de quoi tenir au moins trois jours, puisque les secours peuvent mettre du temps à arriver. Sa liste compte sept articles essentiels :
- six litres d'eau potable par personne
- de la nourriture non périssable pour au moins trois jours
- un ouvre-boîte manuel
- une radio à piles, avec des piles de rechange
- une lampe frontale ou de poche, avec des piles de rechange, ou une lampe à manivelle
- un briquet ou des allumettes, et des chandelles
- une trousse de premiers soins
Québec conseille aussi de vérifier sa trousse une fois par année et de remplacer les piles, l'eau et les aliments périmés.
Au Québec, le rendez-vous est ce 18 novembre
Si ton cellulaire sonne cette semaine, ce ne sera pas à cause du test américain. Le système national d'alertes au public fera son essai annuel le mercredi 18 novembre. Au Québec, l'alerte est prévue à 13 h 55, heure normale de l'Est, sur les cellulaires compatibles connectés à un réseau LTE ou 5G, ainsi qu'à la télévision et à la radio.
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) exige au moins un test par année. Comme pour le test américain, aucune action n'est requise, et il est inutile d'appeler le 911 pour signaler l'alerte.
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