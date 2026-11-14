11 pièces de monnaie canadiennes rares qui se cachent peut-être dans ton portefeuille
Va vite briser ton petit cochon! 👀
Avant de laisser ton change prendre la poussière dans ton cochon ou ton portefeuille, prends le temps de les observer. Chaque année, la Monnaie royale canadienne (MRC) met en circulation des pièces commémoratives et rares aux motifs colorés, lumineux ou chargés d’histoire, et plusieurs finissent par aboutir dans le tiroir-caisse des commerces du Québec.
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Ces pièces ont exactement la même valeur que les 1 $ et les 2 $ ordinaires, et tu peux les dépenser comme n’importe quelle autre. Bien des collectionneurs et collectionneuses aiment toutefois les mettre de côté, surtout lorsqu’elles sont colorées ou en parfait état.
Depuis plus de 75 ans, le programme de pièces de circulation commémoratives de la MRC rend hommage aux personnes, aux lieux et aux événements qui ont marqué l’histoire du pays. Les plus récentes sont frappées à Winnipeg, puis distribuées partout au Canada par l’entremise des banques et des commerçants.
Voici 11 pièces commémoratives à surveiller dans ton porte-monnaie, des plus récentes aux plus anciennes.
100e anniversaire de la Légion royale canadienne (2026)
C’est la toute dernière pièce de 2 $ commémorative à se glisser dans la monnaie des Canadiens et des Canadiennes. Elle souligne le centenaire de la Légion royale canadienne, fondée en 1926 pour soutenir les vétérans de la Première Guerre mondiale.
L’organisme, qui organise chaque année la campagne du coquelicot en vue du jour du Souvenir, compte aujourd'hui quelque 1 350 filiales et plus de 320 000 membres au pays. Le motif de la pièce est l'œuvre d'une personne lauréate du concours national du Souvenir destiné aux jeunes de la Légion. Elle circule en version colorée et non colorée.
Coupe du Monde de la FIFA 2026 (2026)
Le huard s'est mis à l'heure du soccer cette année. Cette pièce de 1 $ célèbre la Coupe du Monde de la FIFA 2026, un tournoi que le Canada a coorganisé avec les États-Unis et le Mexique, en plus d'y avoir pris part.
La MRC y voit un symbole de la fierté nationale suscitée par l'événement, qui a fait vibrer les partisans et partisanes de soccer d'un bout à l'autre du pays.
50e anniversaire de la Tour CN (2026)
Impossible de la manquer, surtout dans le noir! Cette pièce de 2 $ marque les 50 ans de la Tour CN, la plus haute structure autoportante de l'hémisphère occidental et l'un des symboles les plus reconnaissables de Toronto.
Sa particularité tient à sa technologie photoluminescente, qui la fait briller une fois la lumière éteinte. Une version sans effet lumineux circule également.
Hommage au Soldat inconnu du Canada (2025)
Lancée l'an dernier, cette pièce de 2 $ souligne le 25e anniversaire du rapatriement du Soldat inconnu du Canada. En 2000, la dépouille d'un militaire canadien non identifié, tombé au combat en France pendant la Première Guerre mondiale, a été inhumée devant le Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa.
La pièce se veut un salut à toutes les personnes qui ont servi le pays et à celles qui le servent encore aujourd'hui.
Hommage à Daphne Odjig (2025)
Toujours en 2025, la MRC a rendu hommage à Daphne Odjig, l'une des artistes autochtones les plus célébrées du pays, reconnue autant pour son œuvre que pour son militantisme en faveur des artistes des Premières Nations.
Cette pièce de 2 $ s'inspire de deux de ses œuvres, Folk Singer et la murale The Indian in Transition, et salue l'héritage d'une femme qui a fait de l'art un moteur de changement.
150e anniversaire de naissance de L. M. Montgomery (2024)
Les fans d'Anne... la maison aux pignons verts voudront garder l'œil ouvert. Cette pièce de 1 $ célèbre les 150 ans de la naissance de Lucy Maud Montgomery, l'auteure de l'Île-du-Prince-Édouard à qui l'on doit la célèbre orpheline rousse.
La MRC la présente comme un hommage à une icône de la littérature canadienne et au pouvoir de l'imagination.
100e anniversaire de l'Aviation royale canadienne (2024)
En 2024, l'Aviation royale canadienne (ARC) fêtait ses 100 ans. Pour l'occasion, la MRC a mis en circulation une pièce de 2 $ qui retrace un siècle d'histoire de la force aérienne du pays.
Elle rend hommage à toutes les personnes qui ont servi dans l'ARC depuis sa création en 1924, et à celles qui y servent toujours.
100e anniversaire de naissance de Jean Paul Riopelle (2023)
Le Québec a eu droit à sa pièce en 2023, alors que la MRC soulignait le centenaire de la naissance de Jean Paul Riopelle, l'un des artistes canadiens les plus célébrés du 20e siècle.
Conçue en collaboration avec la Fondation Riopelle, cette pièce de 2 $ reproduit un fragment de L'Hommage à Rosa Luxemburg, une immense fresque de plus de 40 mètres de long peinte par l'artiste en 1992. Trois millions d'exemplaires ont été mis en circulation.
50e anniversaire de la Série du siècle (2022)
Les amateurs et amatrices de hockey s'en souviennent encore. En 1972, le Canada affrontait l'Union soviétique dans une série de huit matchs devenue légendaire, remportée grâce au but de Paul Henderson dans les derniers instants de la rencontre décisive.
Pour le 50e anniversaire de cette victoire, la MRC a mis en circulation une pièce de 2 $ qui rend hommage à Équipe Canada. Elle existe en version colorée et non colorée.
Hommage à Oscar Peterson (2022)
Le pianiste de jazz montréalais Oscar Peterson a lui aussi eu droit à son huard. On le voit installé au piano, entouré des notes de sa célèbre composition Hymn to Freedom, sur un fond violet, sa couleur préférée.
Sur les trois millions de pièces de 1 $ frappées, deux millions arborent cette touche de couleur.
100e anniversaire du Bluenose (2021)
Tu as peut-être déjà remarqué un dix sous un peu plus coloré que les autres. En 2021, la MRC a souligné le centenaire du Bluenose, la célèbre goélette qui orne la pièce de 10 cents depuis 1937, en lui ajoutant de la couleur pour la toute première fois.
Six millions de versions colorées et neuf millions de versions classiques ont été mises en circulation.
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